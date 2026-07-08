Les actions d'Alibaba bondissent de 10 % 🔼 Les capitaux reviennent-ils en Chine ?

Les ADR d’Alibaba cotés en Europe ont progressé de près de 10%, enregistrant ainsi leur plus forte hausse journalière depuis septembre 2025. La remontée s’explique par un optimisme croissant à l’approche de la publication des résultats de la société, ainsi que par un mouvement plus général de rotation des capitaux vers les valeurs Internet chinoises. Les investisseurs recherchent de plus en plus une exposition moins coûteuse au thème de l’IA, suite à la récente flambée, puis au dernier recul brutal, des valeurs du secteur des semi-conducteurs aux États-Unis, en Corée du Sud et à Taïwan.
Pourquoi le cours d’Alibaba progresse-t-il ?
Le catalyseur immédiat a été la réunion d’information pré-résultats d’Alibaba avec les analystes, qui a permis d’améliorer les anticipations concernant les résultats à venir. Les investisseurs ont réagi positivement aux signes indiquant que les pertes dans le secteur hautement concurrentiel du commerce instantané se sont réduites au cours du trimestre, apaisant ainsi les inquiétudes liées à la pression sur les marges. Tout aussi important, Alibaba semble capable de maintenir sa rentabilité tout en continuant à investir dans des activités à forte croissance, notamment le cloud computing, l’intelligence artificielle et le commerce numérique.
La remontée d’Alibaba reflète également une rotation plus large des capitaux sur les marchés boursiers asiatiques. Après une longue période de hausse des valeurs du secteur des semi-conducteurs, les investisseurs ont commencé à réduire leur exposition aux marchés plus chers des États-Unis, de la Corée du Sud et de Taïwan, réorientant leurs capitaux vers les méga-capitalisations chinoises relativement sous-évaluées. Les hausses simultanées de Tencent et de JD.com suggèrent qu’il ne s’agit pas simplement d’un phénomène propre à Alibaba, mais plutôt d’une tentative des investisseurs de réévaluer le secteur internet chinois après une longue période de sous-performance.
Graphique de l'ADR d'Alibaba (AHLA.DE)
Malgré le fort rebond d'aujourd'hui, l'action Alibaba se négocie toujours à près de 40 % en dessous de son plus haut historique, tandis que le sentiment général à l'égard des actifs chinois reste modéré. Une surprise positive sur les résultats pourrait renforcer la reprise et potentiellement ramener le titre au-dessus de 100 dollars par action.
Source: xStation5
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