Les actions de General Motors en baisse malgré des résultats solides 🚩

General Motors dépasse les prévisions et revoit à la hausse ses prévisions pour 2026

General Motors (GM.US) a publié des résultats très supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre 2026 et a revu à la hausse ses prévisions annuelles concernant le résultat ajusté et le flux de trésorerie disponible. L'Amérique du Nord est restée le principal moteur de rentabilité de l'entreprise, grâce à la bonne tenue des prix des véhicules, à la forte demande de pick-ups et de SUV, ainsi qu'aux progrès continus réalisés dans la réduction des pertes liées à son activité de véhicules électriques.

Le bénéfice par action ajusté s'est établi à 3,57 dollars , dépassant les attentes de Wall Street qui s'élevaient à environ 3,20 dollars .

, dépassant les attentes de Wall Street qui s'élevaient à environ . Le chiffre d'affaires a augmenté de 1,9 % en glissement annuel pour atteindre 48,03 milliards de dollars , dépassant l'estimation consensuelle de 47,01 milliards de dollars .

, dépassant l'estimation consensuelle de . L'EBIT ajusté en Amérique du Nord a atteint 3,45 milliards de dollars , dépassant les prévisions de 3,26 milliards de dollars .

, dépassant les prévisions de . GM a relevé ses prévisions de BPA ajusté pour l’ensemble de l’année 2026 à 12,00–14,00 dollars , contre 11,50–13,50 dollars auparavant.

, contre auparavant. En revanche, la société a revu à la baisse ses prévisions de résultat net publié, les ramenant à 8,4–9,8 milliards de dollars, contre 9,9–11,4 milliards de dollars précédemment.

L’Amérique du Nord reste le principal moteur de croissance

Les ventes de véhicules ont totalisé 990 000 unités, en hausse de 1,6 % par rapport à l’année précédente. L’EBIT ajusté des activités nord-américaines a atteint 3,45 milliards de dollars, tandis que la marge d’EBIT ajustée de la région s’est améliorée de 2,5 points de pourcentage par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 8,6 %.

Selon la PDG Mary Barra, ces résultats ont été soutenus par la stabilité des prix des véhicules, une gamme très solide de pick-ups et de SUV, une baisse des coûts de garantie et une amélioration de l’efficacité opérationnelle. Les activités internationales, y compris les coentreprises chinoises de la société, ont généré 190 millions de dollars d’EBIT ajusté, un chiffre supérieur à l’estimation consensuelle de 144,4 millions de dollars.

Le résultat ajusté progresse tandis que le résultat net publié recule

Le résultat d’exploitation ajusté du groupe a augmenté d’environ 30 % en glissement annuel pour atteindre plus de 3,9 milliards de dollars, tandis que la marge d’exploitation ajustée s’est établie à 8,2 %. Dans le même temps, le résultat net attribuable aux actionnaires a reculé de 31,1 % en glissement annuel pour s’établir à 1,3 milliard de dollars.

Les résultats publiés ont été affectés par 2,3 milliards de dollars de charges liées à la stratégie de réorientation de l’entreprise dans le domaine des véhicules électriques. GM a également continué à réduire ses pertes liées aux véhicules électriques tout en développant son activité de services numériques, qui génère des marges plus élevées.

GM revoit à la hausse ses prévisions de résultats ajustés

L’entreprise a relevé ses prévisions d’EBIT ajusté pour l’ensemble de l’année 2026 à 14–16 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 13,5–15,5 milliards de dollars. Les prévisions de bénéfice par action ajusté ont également été revues à la hausse, passant à 12 à 14 dollars, contre une fourchette antérieure de 11,50 à 13,50 dollars.

Le flux de trésorerie disponible ajusté attendu pour le secteur automobile a été revu à la hausse, passant de 9 à 11 milliards de dollars à 9,5 à 11,5 milliards de dollars. Les dépenses d’investissement devraient s’élever à 10 à 12 milliards de dollars en 2026.

Révision à la baisse des prévisions de résultat net publié

GM a revu à la baisse ses prévisions de résultat net attribuable aux actionnaires, les ramenant à 8,4 à 9,8 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 9,9 à 11,4 milliards de dollars. C'est le deuxième trimestre consécutif au cours duquel la société relève ses prévisions de résultat ajusté tout en revoyant à la baisse ses perspectives de résultat net publié.

Cette divergence s’explique principalement par des charges et coûts ponctuels liés à la restructuration de la stratégie de l’entreprise en matière de véhicules électriques. Malgré des résultats supérieurs aux attentes, l’action GM a reculé d’environ 2 % lors des échanges avant l’ouverture de la Bourse.

Action General Motors (graphique D1)

L’action General Motors s’échange en légère baisse à la suite de la publication des résultats, oscillant autour de 74 dollars, à proximité de la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200).

Source: xStation5