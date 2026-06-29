Les actions de McDonald's avoisinent leur plus bas niveau depuis août 2024 📉

Les actions de McDonald's ont reculé de près de 11 % depuis le début de l'année, alors même que l'entreprise continue d'afficher de solides performances opérationnelles. Le chiffre d'affaires a progressé de 9,4 %, tandis que les ventes comparables mondiales ont augmenté de 3,8 %, ce qui montre que le géant de la restauration rapide continue d'attirer les clients malgré un contexte de consommation plus difficile. Pourquoi le titre est sous pression : Les investisseurs s’inquiètent de l’inflation, de la hausse des charges d’intérêts, des coûts de restructuration et du risque qu’un affaiblissement de la confiance des consommateurs puisse, à terme, nuire à la fréquentation des restaurants.

Les investisseurs s’inquiètent de l’inflation, de la hausse des charges d’intérêts, des coûts de restructuration et du risque qu’un affaiblissement de la confiance des consommateurs puisse, à terme, nuire à la fréquentation des restaurants. L’IA s’inscrit dans le plan de croissance : McDonald’s collabore avec Google sur un système de commande au drive basé sur l’IA, dont le PDG Chris Kempczinski a déclaré qu’il atteignait désormais une précision d’environ 90 %.

McDonald’s collabore avec Google sur un système de commande au drive basé sur l’IA, dont le PDG Chris Kempczinski a déclaré qu’il atteignait désormais une précision d’environ 90 %. L’innovation en matière de menu s’accélère : L’entreprise teste actuellement des plats à base de poulet panés à la main, une offre de boissons très variée, des normes de qualité améliorées pour le café, des boissons glacées colorées et d’éventuelles options de lait végétal.

L’entreprise teste actuellement des plats à base de poulet panés à la main, une offre de boissons très variée, des normes de qualité améliorées pour le café, des boissons glacées colorées et d’éventuelles options de lait végétal. L’expérience client doit se démarquer : McDonald’s s’efforce de rendre les visites plus mémorables, alors que ses concurrents placent la barre plus haut en matière de poulet, de bœuf, de boissons et de menus économiques.

McDonald’s s’efforce de rendre les visites plus mémorables, alors que ses concurrents placent la barre plus haut en matière de poulet, de bœuf, de boissons et de menus économiques. Les enjeux économiques pour les franchisés restent importants : environ 95 % des restaurants McDonald's dans le monde sont exploités par des franchisés indépendants ; toute amélioration doit donc favoriser la productivité et préserver les marges. L'objectif de cours consensuel se situe autour de 331 dollars, tandis qu'un scénario plus optimiste pourrait pointer vers 375 dollars d'ici 2028 si la fidélisation, le poulet, les drive-in basés sur l'IA et l'expansion mondiale génèrent une croissance plus forte. Un ralentissement plus marqué de la consommation pourrait peser sur les ventes, les marges et la rentabilité des franchisés, surtout si l’inflation continue de peser sur le budget des ménages. Par ailleurs, les prix du bœuf pourraient influencer le cours de l’action McDonald’s (les prix du bœuf aux États-Unis sont 80 % plus élevés qu’en 2019), ce qui affecte les marges, alors que l’entreprise ne dispose pas d’un pouvoir de fixation des prix suffisant. Le cheptel bovin américain se situe à son plus bas niveau depuis environ 75 ans, après des années de sécheresses persistantes (notamment dans les principaux États éleveurs), des coûts d’alimentation élevés et des taux d’intérêt élevés qui ont poussé les éleveurs à liquider leurs troupeaux plutôt qu’à les reconstituer. Graphique de McDonald’s (intervalle D1) et tableau de bord financier L'action McDonald's se situe désormais à près de 10 % en dessous de la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200, la ligne rouge), ce qui indique une tendance baissière ; la baisse enregistrée depuis le plus haut historique atteint désormais près de 20 %, et un support important semble se situer à 245 $, niveau où l'on a observé des mouvements de cours antérieurs à l'automne 2023 et à l'été 2024. La zone de résistance importante se situe désormais à 288 $ (moyenne mobile exponentielle à 50 jours et début de l’impulsion baissière, amorcée ce mois-ci). Source: xStation5 McDonald’s semble toujours être une entreprise de grande qualité, mais l’écart entre le ROIC et le WACC s’est clairement réduit par rapport à ses meilleures années. Le chiffre d’affaires a très fortement rebondi depuis 2020 pour atteindre environ 26,9 milliards de dollars en 2025, tandis que le résultat net reste solide, à environ 8,6 milliards de dollars. Toutefois, la question centrale porte sur l’efficacité du capital : le ROIC s’établit désormais à environ 19,1 %, bien en deçà du pic de 2018, proche de 25 %, tandis que le WACC s’élève à environ 6,9 %.

Cela confère tout de même à McDonald’s un écart d’EVA positif d’environ 12 points de pourcentage, ce qui signifie que l’entreprise continue de créer de la valeur économique supérieure à son coût du capital. Cet écart est satisfaisant, mais il ne s’élargit plus, ce qui explique en partie pourquoi le titre est sous pression malgré une rentabilité stable. En résumé : McDonald’s reste une entreprise génératrice de valeur à croissance composée, mais le ralentissement de la croissance du chiffre d’affaires, la progression modeste du BPA et un profil de ROIC moins impressionnant rendent sa valorisation plus difficile à défendre, à moins d’une reprise de la croissance. Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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