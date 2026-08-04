Les actions de McDonald's en légère hausse malgré des résultats mitigés au deuxième trimestre

L'action McDonald's (MCD.US) affiche une hausse d'environ 2 % après la publication des résultats du deuxième trimestre 2026 de la société. Une fois de plus, le géant de la restauration rapide a démontré sa capacité à générer une croissance de ses bénéfices malgré un contexte de consommation difficile, le bénéfice par action ajusté ayant dépassé les attentes de Wall Street, alors même que le chiffre d'affaires et les ventes à périmètre constant se sont révélés légèrement inférieurs au consensus. Les investisseurs se demandent désormais si McDonald's pourra maintenir ses marges, parmi les meilleures du secteur, tout en accélérant la croissance de ses ventes mondiales au second semestre.
Points clés à retenir de ces résultats
- Le BPA ajusté s'est établi à 3,38 dollars, dépassant le consensus de 3,32 dollars, tandis que le BPA publié s'est élevé à 3,32 dollars, en hausse de 6 % en glissement annuel.
- Le chiffre d’affaires a augmenté de 4 % en glissement annuel pour atteindre 7,10 milliards de dollars, mais s’est révélé légèrement inférieur aux attentes de Wall Street, qui s’élevaient à 7,13 milliards de dollars.
- Le résultat net a progressé de 5 % en glissement annuel pour s’établir à 2,36 milliards de dollars, ce qui correspond globalement aux estimations des analystes.
- Le résultat d’exploitation a augmenté de 3 % en glissement annuel pour atteindre 3,3 milliards de dollars, soit un peu moins que le consensus de 3,39 milliards de dollars.
- Les ventes comparables mondiales ont augmenté de 1,3 %, manquant de peu les prévisions de 1,39 %.
- Aux États-Unis, les ventes comparables ont progressé de 0,8 %, un résultat inférieur aux prévisions qui s’établissaient à un peu plus de 1 %.
- Les ventes comparables du segment International Developed Licensed (IDL) ont augmenté de 1,9 %, tandis que le segment International Operated Markets (IOM) a affiché une croissance de 1,5 %, ces deux résultats s’inscrivant légèrement en deçà du consensus.
- Le chiffre d’affaires global du réseau a grimpé de 5 % en glissement annuel (4 % à taux de change constant), soulignant la poursuite de l’expansion du réseau et la résilience de la demande malgré une croissance modeste des ventes à périmètre constant.
- Les frais généraux et administratifs ont augmenté de 17 % en glissement annuel pour atteindre 817 millions de dollars, tandis que le taux d’imposition effectif a baissé à 19,5 % contre 21,3 % un an plus tôt.
- McDonald's a réaffirmé ses prévisions pour l'exercice 2026, en maintenant des dépenses d'investissement comprises entre 3,7 et 3,9 milliards de dollars, une marge d'exploitation comprise entre le milieu et le haut de la fourchette des 40 %, un taux d'imposition effectif compris entre 21 % et 23 %, une croissance des charges d'intérêts comprise entre 4 % et 6 % et un taux de conversion des flux de trésorerie disponibles compris entre le bas et le milieu de la fourchette des 80 %.
- La société a également annoncé un changement à la tête de l’entreprise, en nommant Skye Anderson au poste de présidente de McDonald’s USA, succédant ainsi à Joe Erlinger.
Action McDonald’s (intervalle D1)
L’action McDonald’s reste à plus de 25 % en dessous de son plus haut historique, situé autour de 340 dollars, ce qui représente une correction importante pour une entreprise de cette taille et de cette qualité. Il est important de noter que la majeure partie de cette baisse s’est produite alors que les investisseurs réorientaient massivement leurs capitaux vers les valeurs technologiques liées à l’IA et à forte croissance. Si la dynamique du secteur de l’IA venait à s’atténuer tandis que l’économie mondiale resterait résiliente, McDonald’s pourrait bénéficier d’un regain d’intérêt des investisseurs pour les entreprises défensives de grande qualité générant des flux de trésorerie stables.
En revanche, la société continue de faire face à un ralentissement de sa croissance organique et à une saturation du marché dans bon nombre de ses zones géographiques clés. Sa phase d’expansion la plus rapide est probablement derrière elle, même si cela n’implique pas pour autant un potentiel de hausse limité par rapport aux niveaux de valorisation actuels. McDonald’s bénéficie toujours d’avantages concurrentiels substantiels, d’une marque mondiale emblématique et d’une popularité croissante sur de nombreux marchés internationaux. D’un point de vue technique, 260 $ représente un niveau de soutien clé, tandis que la zone 295–300 $, qui coïncide avec la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours (ligne rouge), constitue la zone de résistance majeure la plus proche.
Source: xStation5
Au cours des cinq dernières années, McDonald's a régulièrement augmenté son chiffre d'affaires et son résultat net, même si la croissance est restée modérée et nettement plus stable que celle de la plupart des grandes entreprises technologiques. L'une des caractéristiques déterminantes de l'entreprise est sa capacité à maintenir une rentabilité exceptionnellement élevée malgré une croissance relativement modeste de son chiffre d'affaires, ce qui reflète la force de sa marque et l'évolutivité de son modèle économique basé sur la franchise. Le ROIC de l’entreprise se maintient à un niveau très élevé, ce qui indique que chaque dollar supplémentaire de capital investi continue de générer des rendements supérieurs à la moyenne pour les actionnaires.
Dans le même temps, les marges de flux de trésorerie disponibles sont restées solidement élevées, offrant une capacité suffisante pour financer les dividendes, les rachats d’actions et les investissements en cours sans exercer de pression excessive sur le bilan. Il convient toutefois de noter que la croissance du chiffre d’affaires a ralenti au cours des derniers trimestres, une caractéristique courante des marques mondiales matures bénéficiant déjà d’une forte pénétration du marché. Cela suggère que la création de valeur future dépendra de plus en plus de l’efficacité opérationnelle, des initiatives de vente en ligne et de l’expansion internationale plutôt que d’une croissance rapide du nombre de restaurants. D’un point de vue fondamental, McDonald’s reste un exemple parfait de « compounder », une entreprise capable de créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires grâce à une qualité d’activité exceptionnelle, une génération de trésorerie durable et une allocation de capital rigoureuse, malgré une croissance du chiffre d’affaires relativement modeste.
La valorisation de McDonald's suggère également que le marché continue de considérer l'entreprise comme une société de première qualité. L'action se négocie actuellement à un ratio cours/bénéfice sur les douze derniers mois (TTM) d'environ 22,4x, tandis que le ratio cours/bénéfice prévisionnel recule à environ 21,1x, ce qui implique que les investisseurs anticipent une poursuite de la croissance des bénéfices au cours des 12 prochains mois. Bien que cette valorisation ne soit pas faible en termes absolus, elle reste justifiée par les marges d’exploitation exceptionnelles de l’entreprise, ses flux de trésorerie hautement prévisibles et son modèle économique résilient. Les entreprises de grande qualité telles que McDonald’s bénéficient généralement d’une prime de valorisation par rapport à l’ensemble du marché boursier, car les investisseurs sont prêts à payer plus cher pour des avantages concurrentiels durables et une création de valeur constante à long terme.
Source: XTB Research
McDonald's affiche depuis de nombreuses années l'un des niveaux de rentabilité d'exploitation les plus élevés du secteur mondial de la restauration, en grande partie grâce à son modèle économique fondé sur la franchise. Le graphique montre que tant l'EBITDA que l'EBIT restent proches de leurs plus hauts historiques, malgré un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires au cours des derniers trimestres. La marge EBIT s’établit actuellement à environ 45 %, ce qui signifie que près de la moitié de chaque dollar de chiffre d’affaires est conservée une fois les charges d’exploitation couvertes. Une telle rentabilité reflète un pouvoir de fixation des prix exceptionnel, un capital marque solide et une efficacité opérationnelle remarquable, même dans un contexte de hausse des coûts de main-d’œuvre et des matières premières alimentaires.
Parallèlement, la croissance de l’EBIT a récemment pris du retard par rapport à celle du chiffre d’affaires, ce qui suggère que l’entreprise est entrée dans une phase plus mature de son cycle de vie, où la préservation des marges est devenue une priorité plus importante que l’expansion agressive. Pour les investisseurs, le point essentiel à retenir est que McDonald's continue de générer des flux de trésorerie d'exploitation très stables et une rentabilité parmi les meilleures du secteur, malgré une croissance modeste de ses ventes. Ces caractéristiques font de l'entreprise un exemple classique d'activité de grande qualité dont la valeur intrinsèque repose davantage sur la prévisibilité et la pérennité de ses bénéfices que sur une expansion rapide de son chiffre d'affaires.
Source: XTB Research
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