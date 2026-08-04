Le bénéfice opérationnel ajusté recule de 56% au deuxième trimestre 2026 pour le premier groupe aérien européen. L'action Lufthansa chute de près de 10,70% lors des premiers échanges à la Bourse de Francfort, plombée par l'alourdissement de la facture énergétique et les mouvements sociaux du mois d'avril. Les investisseurs actifs sur le marché des actions prennent acte de la révision des objectifs annuels annoncée par le transporteur allemand.

Résultats du T2 2026 : l'impact des coûts sur Lufthansa

Plongeon de la rentabilité opérationnelle sous la pression du kérosène

Au cours du deuxième trimestre 2026, la compagnie aérienne allemande enregistre une progression de 8% de son chiffre d'affaires, atteignant 11,1 milliards d'euros sous l'effet d'une demande soutenue de la part des voyageurs. Toutefois, le bénéfice opérationnel ajusté subit une contraction significative pour s'installer à 383 millions d'euros, contre 870 millions d'euros un an plus tôt. Le bénéfice net s'établit à 123 millions d'euros, affichant un recul de 88% par rapport au milliard d'euros réalisé au deuxième trimestre 2025. La marge opérationnelle se replie ainsi à 3,4%.

La baisse de la rentabilité s'explique principalement par le renchérissement du pétrole brut consécutif au conflit armé au Moyen-Orient. La facture de carburant du groupe augmente de 750 millions d'euros sur le seul trimestre, malgré un programme de couverture des besoins en énergie à hauteur de 80%. Les fluctuations sur le marché des matières premières affectent directement la structure de coûts du transporteur européen.

Outre les dépenses énergétiques, six jours de grève menés par les pilotes et le personnel naviguant en avril engendrent une charge financière d’environ 150 millions d'euros. Les conflits sociaux, portant sur les conditions de travail et la politique de réduction des coûts, ont contraint la direction à fermer brutalement sa filiale régionale Lufthansa Cityline. Cette cessation d'activité provoque l'annulation d'environ 20 000 vols et réduit l'offre globale de la compagnie.

Divergence de performance entre la flotte passagers et le fret

Les activités de transport de passagers regroupées au sein des compagnies réseaux dégagent un EBIT ajusté de 137 millions d'euros sur le trimestre, en baisse de près de 500 millions d'euros sur un an. Les filiales point à point, parmi lesquelles figure Eurowings, essuient une perte opérationnelle de 37 millions d'euros, pénalisées par des difficultés d'exploitation. Le nombre total de passagers transportés par l'ensemble des dix filiales recule de 4% à 35,6 millions.

À l'inverse, la division logistique Lufthansa Cargo conserve un niveau de rentabilité solide avec un bénéfice d'exploitation de 116 millions d'euros, tiré par la fermeté des tarifs de fret aérien et l'intégration des capacités de la compagnie italienne ITA Airways. Les liaisons vers le continent asiatique enregistrent par ailleurs une progression de 13% du rendement unitaire. Les activités de maintenance réunies sous la division Lufthansa Technik apportent également une contribution positive au bilan trimestriel.

La dégradation des profits dans le segment passagers détériore toutefois la trésorerie globale de l'entreprise. Le flux de trésorerie disponible passe en territoire négatif à -365 millions d'euros, contre un solde positif de 138 millions d'euros au deuxième trimestre 2025. L’évolution amène les intervenants sur la bourse en ligne à ajuster leurs valorisations sur le titre Lufthansa.

Perspectives 2026 et plan d'ajustement de la flotte

Révision des objectifs annuels et réduction des capacités

Face à la volatilité persistante des cours du pétrole et au raccourcissement des délais de réservation de la clientèle, la direction ajuste ses prévisions financières pour l'ensemble de l'exercice 2026. Le groupe vise désormais un EBIT ajusté compris entre 1,7 milliard et 2,2 milliards d'euros, alors qu'il tablait précédemment sur un résultat nettement supérieur aux 1,96 milliard d'euros réalisés en 2025. La facture annuelle totale de carburant est estimée à 8,66 milliards d'euros.

Pour préserver ses marges, l'entreprise décide de renoncer à l'extension de ses capacités de vol. Alors qu'une hausse de 4% de l'offre était envisagée en début d'année, puis ramenée à 2% au printemps, la capacité globale pour l'ensemble de l'année 2026 restera finalement stable par rapport à l'exercice précédent. Les annulations ciblées de liaisons vers le Moyen-Orient contribuent directement à ce reformatage.

Afin de compenser l'alourdissement des charges, le groupe s'appuie sur une hausse du prix des billets d'avion, soutenue par un fort taux de remplissage dans le segment haut de gamme. Les investissements consacrés aux cabines de première classe et classe affaires génèrent des recettes unitaires supérieures. Les réajustements tarifaires n'ont cependant pas suffi à absorber la totalité du surcoût énergétique trimestriel.

Retrait d'avions et réorganisation stratégique

Le plan d'adaptation opérationnel prévoit le retrait anticipé des appareils affichant les consommations de carburant les plus élevées, notamment les Airbus A340-600. Deux Boeing 747-400 seront également immobilisés temporairement dès le lancement du programme de vols d'hiver. Ces mesures visent à rationaliser l'exploitation, à réduire l'exposition au kérosène non couvert et à juguler la hausse des coûts unitaires.

Sur les marchés financiers, la publication de ces résultats Lufthansa déclenche un mouvement vendeur appuyé sur la place de Francfort. Le titre Lufthansa cède plus de 10,7% dès l'ouverture de la session pour s'échanger autour de 8,244 euros.

Bien que le chiffre d'affaires semestriel progresse sous l'effet d'une demande mondiale de voyages toujours présente, la prolongation des incertitudes géopolitiques entoure de prudence les projections du secteur aérien. Les investisseurs porteront une attention particulière à l'évolution des réservations pour la fin d'année et à la conclusion des négociations salariales internes.

Source: xStation5

❓ FAQ

Pourquoi l'action Lufthansa baisse-t-elle fortement en Bourse ? L'action Lufthansa enregistre une nette baisse à la suite de la publication des résultats Lufthansa du deuxième trimestre 2026. Le repli de 56% du bénéfice opérationnel, provoqué par un surcoût de 750 millions d'euros sur le carburant et par 150 millions d'euros d'impact lié aux grèves, a conduit le groupe à réviser ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année.

Quelles sont les prévisions financières du groupe pour l'année 2026 ? Le groupe aérien encadre son objectif de bénéfice opérationnel ajusté dans une fourchette comprise entre 1,7 milliard et 2,2 milliards d'euros pour l'exercice 2026. Il visait initialement un résultat supérieur à celui de 2025 (1,96 milliard d'euros). La facture globale de kérosène pour l'exercice est estimée à 8,66 milliards d'euros.

Comment la hausse du prix du kérosène affecte-t-elle le titre Lufthansa ? Le carburant constitue l'un des principaux postes de dépenses d'un transporteur aérien. Malgré une couverture de ses besoins énergétiques à hauteur de 86% pour 2026, la hausse des cours du pétrole liée au conflit au Moyen-Orient réduit la marge nette de l'entreprise. Cette contraction des profits pèse directement sur la valorisation du titre Lufthansa sur les marchés financiers.