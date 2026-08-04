Les investisseurs sanctionnent l'action Zalando, qui plonge de 15% à l'ouverture de la Bourse de Francfort ce mardi. Les marchés réagissent à la publication des résultats Zalando du deuxième trimestre, présentant un bénéfice net en repli à 73,8 millions d'euros. La publication s'accompagne d'un abaissement des prévisions de croissance annuelles, incitant les gérants de portefeuille à revoir leur valorisation sur ces actions européennes.

Bilan financier du premier semestre 2026

Volume d'activité et chiffre d'affaires trimestriel

Le cybercommerçant berlinois enregistre un chiffre d'affaires de 3,42 milliards d'euros au deuxième trimestre 2026. Cela représente une progression de 20,8% par rapport aux 2,83 milliards facturés à la même période l'an passé. Le volume d'affaires brut, ou GMV, suit une trajectoire haussière avec une augmentation de 20,7% pour atteindre 4,91 milliards d'euros. La progression repose sur l'activité de vente aux particuliers via les différentes vitrines numériques du groupe.

Le réseau de distribution revendique 62,5 millions de clients actifs sur le semestre. L'acquisition récente de la plateforme About You gonfle ce portefeuille client de 18,3% sur un an. Les achats se concentrent sur les rayons sport et beauté, ces deux segments affichant les taux de conversion les plus élevés de la période. L'activité de services interentreprises, regroupant les logiciels d'e-commerce et la régie publicitaire, génère des facturations additionnelles en forte progression.

Sur les six premiers mois de l'année, les revenus cumulés s'élèvent à 6,42 milliards d'euros. Les intégrations logistiques issues du rachat d'About You débloquent 10 millions d'euros de synergies dès ce trimestre. L'entreprise confirme un objectif de 40 millions d'euros d'économies pour 2026, avec une cible fixée à 100 millions d'euros par an d'ici 2028. L'Autorité fédérale de supervision financière a toutefois émis un blâme concernant une omission déclarative formelle lors de cette acquisition.

Dégradation du bénéfice net et des marges

La hausse des facturations ne compense pas l'effritement du résultat net trimestriel, établi à 73,8 millions d'euros. L’indicateur est en recul face aux 96,6 millions d'euros comptabilisés au deuxième trimestre 2025. Le bénéfice dilué par action lié aux activités poursuivies s'imprime mécaniquement à 0,29 euro. Le résultat opérationnel ajusté, ou EBIT, progresse pour sa part de 10,4% pour s'afficher à 204,8 millions d'euros.

Le bilan semestriel bascule dans le rouge avec une perte nette de 13,8 millions d'euros de janvier à juin 2026. La contre-performance solde le bénéfice net de 106,5 millions d'euros dégagé au premier semestre de l'année précédente. La perte diluée par action sur ces six mois atteint 0,05 euro. Les dépenses matérielles liées à l'intégration des filiales pèsent sur l'équilibre financier de l'entreprise.

La marge opérationnelle se contracte de 0,5 point pour s'établir à 6% sur les trois derniers mois. La directrice financière, Anna Dimitrova, justifie cette préservation relative des marges par une stricte limitation des frais généraux gérée par intelligence artificielle. Le groupe procède simultanément à une refonte de son maillage territorial avec la fermeture programmée du site d'Erfurt. La suppression de 2 700 postes sur cette plateforme de stockage soulève des contestations.

Nouvelles prévisions et réaction boursière

Ajustement de la trajectoire pour 2026

Les dirigeants révisent la trajectoire financière pour l'exercice en cours suite à la publication de ces statistiques. La croissance des revenus et du volume d'affaires est désormais attendue dans la moitié basse de l'estimation, initialement fixée entre 12% et 17%. Les directeurs généraux précisent que cette correction s'aligne strictement sur le ralentissement de la consommation en Europe. La direction indique que ce réajustement intègre les statistiques récentes et ne modifie pas les projections des mois à venir.

Le curseur du résultat opérationnel ajusté annuel se resserre dans un canal allant de 680 millions à 720 millions d'euros. L'ancienne fourchette communiquée au marché tablait sur un montant compris entre 660 et 740 millions d'euros. Le conseil d'administration affiche un niveau de confiance accru quant à l'atteinte du point médian de cette nouvelle évaluation. La garantie s'appuie sur la réduction prévue des coûts logistiques et l'accélération des partenariats à forte marge.

Le distributeur allemand affronte une concurrence tarifaire agressive venue des plateformes asiatiques de fast-fashion à bas prix, comme Shein. Le maintien des parts de marché passe par le développement de nouveaux modèles algorithmiques dédiés à la recommandation d'achats. La direction assume ces investissements de modernisation technique.

Sanction boursière et avis des analystes

L'action Zalando a subi un décrochage mardi à l'ouverture de la Bourse de Francfort, perdant 15% à 24,80 euros. La valorisation de la société efface la quasi-totalité de la progression construite depuis la mi-mai sur les actions allemandes. Le titre concède un repli de 3,20% sur un an. Le décrochage journalier annule la hausse de 3% mesurée lors de la clôture des marchés lundi soir.

DZ Bank relève un volume d'affaires trimestriel inférieur de 1,1 point aux modèles de la place financière. Le cabinet maintient sa recommandation de conservation du titre avec un objectif de cours figé à 27 euros. La banque américaine JPMorgan rejoint ce constat d'une décélération palpable des transactions. L'analyste anticipait un tel recul boursier face à un volume brut de marchandises ressorti sous les attentes.

La société d'investissement Jefferies maintient un avis à l'achat sur le dossier avec une cible théorique à 35 euros. L'expert juge la publication trimestrielle contrastée face aux exigences du marché, les positions acheteuses pesant sur la tendance de la séance. L'institution bancaire anticipe néanmoins un rattrapage de la rentabilité d'ici décembre grâce à une diminution des opérations de remises commerciales. L'observation des carnets d'ordres reste accessible via une plateforme boursière.

Source: xStation5

❓ FAQ

Pourquoi l'action Zalando chute-t-elle ce mardi ? Le cours plonge de 15% suite à la publication des résultats Zalando du deuxième trimestre 2026. Les investisseurs cèdent leurs titres après l'ajustement à la baisse des prévisions de croissance annuelles et un volume d'affaires (GMV) ressorti sous les attentes des analystes.

Quel est le bilan financier semestriel du distributeur ? L'entreprise comptabilise un chiffre d'affaires de 6,42 milliards d'euros sur six mois. Le résultat net bascule cependant dans le négatif avec une perte de 13,8 millions d'euros, un déficit généré par des coûts de restructuration logistique et les charges d'intégration d'About You.

Quels indicateurs surveiller sur les actions du e-commerce ? Les marchés évaluent les acteurs de la vente en ligne sur l'évolution du volume brut de marchandises, la maîtrise des coûts de livraison et le maintien des marges d'EBIT. L'intensité de la concurrence asiatique sur les prix de vente constitue le principal risque sectoriel pris en compte par les agences de notation.