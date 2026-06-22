Les actions de SpaceX sous la pression de la dette

L'action SpaceX a subi des pressions lundi après l'annonce d'une nouvelle émission obligataire. Le titre de la société a perdu plus de 7 % au cours de la séance d'aujourd'hui. L'émission de 20 milliards de dollars d'obligations senior non garanties vise, entre autres, à rembourser un financement relais et à servir à des « fins générales ». Parallèlement, la société a révélé qu’au 19 juin, elle détenait environ 100 milliards de dollars de trésorerie et d’équivalents de trésorerie. Il convient de noter que le ratio de liquidité générale de la société s’établit à 1,2, ce qui est inférieur à la moyenne du marché, bien que supérieur à la moyenne du secteur spatial. La dynamique baissière a été encore alimentée par un rapport publié par l’une des banques d’investissement américaines. Les analystes de KeyBanc ont indiqué qu’après une forte remontée suite à l’introduction en bourse, la valorisation actuelle reflète déjà en grande partie le potentiel de croissance à long terme de l’entreprise. Selon KeyBanc, SpaceX reste l’acteur dominant dans les segments des lancements orbitaux et des satellites ; toutefois, la valorisation actuelle refléterait déjà pleinement le profil risque/rendement. Le principal facteur d’incertitude, selon la plupart des analystes, reste le rythme de développement de la fusée Starship, qui est crucial pour la poursuite de l’expansion du réseau Starlink, la réduction des coûts de lancement et les futurs projets d’infrastructure. En ce qui concerne les véhicules Starship, les résultats du 13e vol — prévu le 29 juin — seront déterminants. SPXC.US (D1) Malgré la courte histoire boursière de la société, le graphique montre actuellement un canal de consolidation compris entre 225 $ et 135 $. D’après les retracements de Fibonacci, le cours actuel se situe également dans la partie centrale de ce canal. Compte tenu de la dynamique des vendeurs et des prises de bénéfices des spéculateurs, le scénario de base peut être considéré comme un mouvement vers la zone comprise entre les niveaux de retracement de Fibonacci de 78,6 % et 100 % en tant qu’objectifs de correction, à partir de laquelle une tentative de cassure à la hausse pourrait être tentée. Source : xStation5

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