Les chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis sont inférieurs aux prévisions 🚩 L'indice NASDAQ 100 réagit

Les emplois non agricoles (NFP) ont augmenté de 57 000, un chiffre bien inférieur aux prévisions de 113 000 et au chiffre précédent de 172 000. Le taux de chômage américain est tombé à 4,2 % , dépassant les prévisions de 4,3 % (chiffre précédent : 4,3 % ).

est tombé à , dépassant les prévisions de (chiffre précédent : ). Les demandes initiales d'allocations chômage se sont établies à 215 000 , un chiffre légèrement meilleur que les 218 000 attendus et inchangé par rapport aux 215 000 précédents.

se sont établies à , un chiffre légèrement meilleur que les attendus et inchangé par rapport aux précédents. Le salaire horaire moyen (en glissement annuel) a augmenté de 3,5 % , dépassant les prévisions de 3,4 % (précédent : 3,4 % ).

a augmenté de , dépassant les prévisions de (précédent : ). Les effectifs du secteur privé n’ont augmenté que de 49 000 , manquant les prévisions de 107 000 (précédent : 120 000 ).

n’ont augmenté que de , manquant les prévisions de (précédent : ). Le nombre de demandes de chômage en cours a reculé à 1,814 million , soit un chiffre légèrement inférieur aux prévisions de 1,820 million (précédent : 1,821 million ).

a reculé à , soit un chiffre légèrement inférieur aux prévisions de (précédent : ). La durée hebdomadaire moyenne du travail est restée inchangée à 34,3 heures , conformément aux prévisions.

est restée inchangée à , conformément aux prévisions. Le salaire horaire moyen (en variation mensuelle) a augmenté de 0,3 % , ce qui correspond à la fois aux prévisions et au chiffre précédent.

a augmenté de , ce qui correspond à la fois aux prévisions et au chiffre précédent. Les effectifs dans le secteur manufacturier ont augmenté de 3 000 , répondant aux attentes mais en deçà des 7 000 enregistrés précédemment.

ont augmenté de , répondant aux attentes mais en deçà des enregistrés précédemment. Le taux d’activité a reculé à 61,5 % , en dessous des 61,8 % prévus et du chiffre précédent.

a reculé à , en dessous des prévus et du chiffre précédent. Les effectifs du secteur public ont reculé de 8 000, après une hausse de 52 000 le mois précédent. L'indice NASDAQ 100 progresse après la publication des données macroéconomiques américaines, qui indiquent une création d'emplois légèrement inférieure aux prévisions, mais un taux de chômage toujours très bas, inférieur aux attentes. Source: xStation5

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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