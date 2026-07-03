Les contrats à terme américains en hausse

La Bourse américaine ne sera pas ouverte aujourd’hui en raison du jour férié lié à la fête de l’Indépendance aux États-Unis . Malgré un volume nettement réduit, les transactions et la cotation se poursuivent via les produits dérivés. Les contrats à terme sur l’indice US100 sont en hausse d’environ 1,2 % aujourd’hui, ce qui peut être interprété comme une correction des pertes enregistrées ces deux derniers jours. Des hausses plus modestes sont observées sur les contrats à terme sur les indices US500 et US2000, avec des progressions limitées à 0,3–0,4 %. De légères baisses sont observées sur l’indice US30. Actualités : La concurrence dans le secteur de l’IA s’intensifie. Le Financial Times fait état d’une vaste campagne interne menée chez Anthropic visant à empêcher de nouveaux vols de données et le « scalping » d’algorithmes, afin de soutenir le développement d’équivalents chinois aux modèles américains Claude/ChatGPT. Parallèlement, Alibaba, leader du secteur de l’IA en Chine, a officiellement interdit l’utilisation du modèle Claude au sein de son organisation, invoquant des « problèmes de sécurité ».

Des funérailles ont eu lieu en Iran pour l’ancien « Guide suprême » et, selon les médias, de nombreux responsables gouvernementaux iraniens, qui n’avaient pas été vus en public depuis des mois, y ont assisté. Le marché y voit la confirmation de la fin du conflit entre les États-Unis et l’Iran. La chute des cours du pétrole se poursuit.

Meta pèse sur le moral du secteur technologique. Hier, un hyperscaler a annoncé qu’il vendrait sa capacité de calcul « excédentaire », ce qui remet en question la thèse d’une pénurie permanente sur le marché. Aujourd’hui, Reuters rapporte que le PDG de l’entreprise a estimé que le développement de l’IA agentique, considérée comme essentielle à la thèse haussière du secteur de l’IA, progressait plus lentement que prévu. Une note plus optimiste vient du responsable de la « superintelligence » chez Meta, Alexander Wang, qui affirme que les modèles d’IA internes de l’entreprise ont rattrapé leur retard sur les produits des leaders du secteur, OpenAI et Anthropic.

Donald Trump a accordé une interview à CNBC. Parmi les remarques pertinentes pour les marchés, le président américain s’est fixé pour objectif que « 40 à 60 % de la production mondiale de puces soit localisée aux États-Unis » et que « la croissance du PIB américain se situe autour de 12 à 13 % ». Le président a également déclaré qu’il comptait poursuivre ses efforts pour démettre Lisa Cook (Fed) de ses fonctions à la suite d’une décision de justice.

Tesla et Apple soutiennent les valorisations des entreprises chinoises qui fournissent ces conglomérats. Les entreprises chinoises enregistrent une hausse de la demande et de la production chez certaines sociétés. US100 (D1) Le graphique montre la formation d'un triangle ascendant. Le fait que le sommet situé autour de 30 500 ait été testé à trois reprises témoigne de la solidité de cette zone de résistance, tandis que l'amplitude de plus en plus réduite des corrections à la baisse témoigne parallèlement d'un affaiblissement de la pression vendeuse. Source : xStation

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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