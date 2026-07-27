Les prix du gaz TTF reculent de 7,5 %

Les prix du gaz naturel en Europe (indice de référence néerlandais TTF) ont enregistré une forte baisse lundi. Le contrat arrivant à échéance le plus proche a perdu jusqu’à 8,5 %, passant brièvement sous la barre des 58 EUR/MWh. La semaine dernière, le prix avait clôturé à plusieurs reprises au-dessus de 60 EUR/MWh. Bien que les plus hauts quotidiens aient été plus élevés en mars, la fin de la semaine dernière a marqué la clôture la plus élevée depuis 2023. L’optimisme du marché est-il justifié ? À court terme, la baisse des prix apporte un soulagement, mais les fondamentaux du marché à long terme appellent à la plus grande prudence : Désescalade temporaire : La suspension des combats a donné un répit au marché et atténué les craintes d’une interruption immédiate des approvisionnements en provenance du golfe Persique.

La suspension des combats a donné un répit au marché et atténué les craintes d’une interruption immédiate des approvisionnements en provenance du golfe Persique. Orientation du GNL américain : Les écarts de prix rendent actuellement plus rentable l’expédition de GNL des États-Unis vers l’Europe que vers l’Asie, ce qui pourrait soutenir les approvisionnements vers le Vieux Continent.

Les écarts de prix rendent actuellement plus rentable l’expédition de GNL des États-Unis vers l’Europe que vers l’Asie, ce qui pourrait soutenir les approvisionnements vers le Vieux Continent. Les prix restent à un niveau élevé : malgré la baisse de lundi, le gaz en Europe reste plus de 80 % plus cher qu’avant le déclenchement du conflit en février et 100 % plus cher qu’au début de l’année.

malgré la baisse de lundi, le gaz en Europe reste qu’avant le déclenchement du conflit en février et 100 % plus cher qu’au début de l’année. Faibles niveaux de stockage : les niveaux de stockage de gaz en Europe ne s’élèvent actuellement qu’à environ 55 % , contre une moyenne sur cinq ans d’ environ 71 % .

les niveaux de stockage de gaz en Europe ne s’élèvent actuellement qu’à , contre une moyenne sur cinq ans d’ . Baisse des importations de GNL : Le volume moyen sur 30 jours des importations de GNL vers l’Europe est inférieur de pas moins de 23 % à la moyenne sur cinq ans.

Le volume moyen sur 30 jours des importations de GNL vers l’Europe est inférieur de pas moins de à la moyenne sur cinq ans. Prudence des fournisseurs : QatarEnergy propose de sous-affréter ses navires jusqu’à fin octobre, ce qui suggère qu’il n’y a pas d’urgence à rétablir pleinement le trafic dans le golfe Persique. Le taux de remplissage des stocks en Europe s'élève à 55 %, un niveau très similaire à celui de 2021, année où les prix avaient atteint 100 EUR/MWh en septembre. Source : Bloomberg Finance LP Y a-t-il un risque de retour à 100 EUR/MWh ? Le risque d’une nouvelle flambée des prix (y compris de tests à des niveaux de prix plus élevés) reste très élevé. Le remplissage des stocks ne s’accélère pas, et les perspectives d’importations supplémentaires restent limitées. La fragilité du cessez-le-feu : La baisse actuelle est due à la suspension des attaques, et non à un accord de paix durable. Comme le soulignent les analystes de Citigroup, le marché est extrêmement sensible et certains titres de presse peuvent immédiatement inverser la tendance.

La baisse actuelle est due à la suspension des attaques, et non à un accord de paix durable. Comme le soulignent les analystes de Citigroup, le marché est extrêmement sensible et certains titres de presse peuvent immédiatement inverser la tendance. Une course contre la montre avant l’hiver : La lenteur du remplissage des stocks (55 %), combinée à des difficultés logistiques, fait courir le risque que l’Europe ne parvienne pas à reconstituer ses stocks avant la saison de chauffage.

La lenteur du remplissage des stocks (55 %), combinée à des difficultés logistiques, fait courir le risque que l’Europe ne parvienne pas à reconstituer ses stocks avant la saison de chauffage. Une consommation estivale plus élevée et la concurrence avec l’Asie : Les vagues de chaleur en Europe et en Asie font grimper la demande en énergie (climatisation), ce qui intensifie la concurrence pour les cargaisons de GNL disponibles sur le marché au comptant. L'évolution actuelle des prix du gaz est très similaire à celle observée en 2021, lorsqu'ils avaient atteint 100 EUR/MWh en septembre. Source : Bloomberg Finance LP Les prix du gaz sont essentiels pour l'économie européenne Bien que la consommation de gaz augmente considérablement pendant la saison hivernale et que cette matière première soit alors principalement utilisée pour le chauffage, une grande partie de l'industrie européenne repose sur le gaz. Cela entraîne une hausse significative des coûts et une perte de compétitivité (dans le domaine de la pétrochimie ou encore de la métallurgie). Par conséquent, les termes de l'échange de l'euro sont corrélés à près de 100 % au prix du gaz, ce qui entraîne d'importantes fluctuations de la parité EUR/USD. TTF et EURUSD depuis 2025. Il convient de noter que ces niveaux en 2025 ont conduit l'EURUSD à un niveau très proche de la parité. Source : Bloomberg Finance LP, XTB À court terme, on observe une corrélation significative. Si le prix du gaz venait à baisser pour s'établir aux alentours de 40 EUR/MWh, cela pourrait permettre à la paire EUR/USD d'évoluer autour de 1,18. Source : xStation5 Le TTF connaît aujourd'hui une correction, s'arrêtant près du niveau de retracement de 23,6 %. Le support clé se situe à 52 EUR/MWh. Source : xStation5



Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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