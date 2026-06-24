Les stocks de pétrole continuent de baisser, et le cours du WTI atteint son plus bas niveau depuis mars

Points clés du rapport sur le pétrole : Stocks de pétrole : -6,088 millions de barils Consensus : -4,461 millions de barils Données précédentes : -8,263 millions de barils

Stocks d'essence : +2,064 millions de barils Consensus : -0,578 million de barils

Stocks de distillats : +3,064 millions de barils Consensus : -0,505 million de barils

Le rapport privé de l'API a fait état d'une baisse moins importante des stocks de pétrole (-765k) et d'une hausse des stocks de produits pétroliers (essence +1238k, distillats +1447k). Les données de l'EIA ont confirmé cette tendance, mais à une échelle bien plus importante. Les stocks de pétrole tombent en dessous de leur plus bas niveau depuis cinq ans. L’ampleur des baisses observées ces dernières semaines est considérable, mais le détroit d’Ormuz devant probablement rouvrir prochainement, la situation devrait revenir à la normale. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Saisonnalité et tendances à long terme Tendance baissière constante depuis le printemps : Dans une perspective plus globale, on observe depuis avril aux États-Unis des baisses persistantes et marquées des stocks de pétrole brut. Il s’agit d’un phénomène typique de cette période de l’année, lié aux préparatifs de la saison estivale des déplacements (ce qu’on appelle la « saison des trajets en voiture » ), durant laquelle les raffineries fonctionnent à pleine capacité.

Dans une perspective plus globale, on observe depuis avril aux États-Unis des baisses persistantes et marquées des stocks de pétrole brut. Il s’agit d’un phénomène typique de cette période de l’année, lié aux préparatifs de la saison estivale des déplacements (ce qu’on appelle la ), durant laquelle les raffineries fonctionnent à pleine capacité. Aucun impact sur les prix : Il est intéressant de noter que cette diminution cyclique des stocks de matière première dans les entrepôts américains n’a guère impressionné les marchés financiers depuis longtemps et ne se traduit pas par des hausses durables des cours du pétrole. Commentaire : Tout est dans les détails À première vue, le titre du rapport semble très « optimiste ». Après tout, les stocks de pétrole ont diminué plus que ce que le marché attendait (une baisse de plus de 6 millions de barils). Cependant, la réaction des investisseurs devrait rester prudente. Pourquoi ce rapport n’est-il finalement pas si optimiste pour les cours du pétrole ? Les raffineries traitent le pétrole à un rythme impressionnant (d’où la forte baisse des stocks de brut), et nous observons également des niveaux élevés d’exportations en raison de prix toujours élevés et de l’exécution de contrats conclus précédemment. Il convient toutefois de noter qu’une situation intéressante se dessine au niveau des stocks de carburants finis. Après plusieurs semaines de baisse, les stocks d’essence et de distillats ont augmenté au total de plus de 5 millions de barils, alors que le marché s’attendait à des baisses dans les deux cas. Cela signifie que le produit fini s’accumule dans les entrepôts plus rapidement que les consommateurs ne peuvent l’utiliser. Cette évolution des données suggère un affaiblissement de la demande intérieure aux États-Unis et neutralise de fait le ton positif suscité par la forte baisse des stocks de pétrole. Le cours du pétrole WTI passe sous la barre des 70 dollars américains le baril et teste les plus bas enregistrés lors de la première séance qui a suivi le début du conflit au Moyen-Orient. Le marché est clairement revenu à une situation normale en termes de prix, même si la situation sur le marché physique du pétrole reste tendue, notamment compte tenu de la poursuite des déblocages de réserves stratégiques. Source : xStation5 Les réserves de pétrole américaines atteignent leur plus bas niveau depuis les années 1980 et sont déjà inférieures de près de 100 millions de barils à leur niveau d'avant le conflit. Source : Bloomberg Finance LP, XTB



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