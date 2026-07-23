Les tensions en Iran pèsent sur les marchés !

Les marchés sont confrontés aujourd’hui à une très forte vague de ventes, dans un contexte d’aversion généralisée au risque sur l’ensemble des principales classes d’actifs. Les indices boursiers enregistrent de fortes baisses : le Dow Jones recule de plus de 1 %, le S&P 500 d’environ 1,4 % et le Nasdaq de près de 2,5 %, ce qui met en évidence une pression importante sur le secteur technologique. Une pression à la vente est également observable sur les cryptomonnaies et les métaux, les investisseurs réduisant leur exposition aux actifs plus risqués.

Le principal facteur à l’origine de l’évolution des marchés aujourd’hui réside dans les dernières déclarations de Donald Trump concernant l’Iran. Dans une interview accordée à Axios, M. Trump a déclaré qu’il envisageait une attaque de grande envergure, d’une ampleur sans précédent, et qu’il était sur le point de prendre une décision. Les marchés ont interprété ces propos comme une nette augmentation du risque d’escalade militaire au Moyen-Orient. Par ailleurs, des informations ont fait état d’une confirmation par la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien de la fermeture prolongée du détroit d’Ormuz, de nombreux navires attendant l’autorisation de le franchir.

C’est sur le marché du pétrole que la réaction est la plus vive, les cours s’envolant en raison des craintes liées à d’éventuelles perturbations de l’approvisionnement en provenance de cette région. La nouvelle fermeture du détroit d’Ormuz renforce les inquiétudes quant à la disponibilité du pétrole et à l’impact de la restriction des flux sur les cours mondiaux du brut. Les marchés anticipent actuellement un scénario de nouvelle escalade, ce qui pourrait entraîner une nouvelle hausse des cours du pétrole, un renforcement des pressions inflationnistes et une nouvelle détérioration du sentiment sur les marchés mondiaux. Source: xStation5

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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