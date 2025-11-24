Points clés Bitcoin lutte pour maintenir sa tendance dans un contexte de faible liquidité. Il a repris des couleurs pendant le week-end et s'établit proche des 87 000$

L’USDJPY réagit au plus grand plan fiscal du Japon depuis la pandémie et à la perspective de hausses de taux de la BoJ

L’US100 se situe entre les résultats phénoménaux de Nvidia et le chaos inhabituel des données macro américaines.

Bitcoin Bitcoin a testé une nouvelle fois la zone des 80 000 USD, et les perspectives à court terme dépendent du maintien de la zone de support clé entre 75 000 et 80 000 USD. Le marché est actuellement confronté à une liquidité exceptionnellement faible — en partie à cause des changements dans le Treasury General Account et de la baisse d’activité des principaux portefeuilles (« whales ») qui prennent leurs profits. Dans la semaine à venir, les investisseurs se concentreront principalement sur les flux entrants et sortants des ETF spot ainsi que sur le sentiment sur le marché actions. La semaine dernière, les sorties d’ETF ont atteint des niveaux record dans un contexte de ventes paniques en fin de semaine. USDJPY La paire USDJPY reste sous les projecteurs alors que le Japon démarre la semaine avec un plan fiscal record de 21,3 trillions de JPY et des pressions inflationnistes croissantes. L’IPC de base et l’IPC global restent élevés à 3,0-3,1 %, et le Gouverneur Ueda ainsi que le membre du conseil Koeda signalent la possibilité de nouvelles hausses de taux. Vendredi prochain, un ensemble de données clé sera publié : IPC de Tokyo, ventes au détail et production industrielle — autant d’éléments susceptibles d’augmenter les attentes d’un mouvement de la BoJ en décembre. Le marché reste cependant prudent : le yen a été récemment la devise la plus faible du G10, et les investisseurs se montrent plus préoccupés par la vente structurelle des JGB que par le resserrement monétaire lui-même. US100 Bien que Nvidia ait répondu aux attentes du marché lors de la publication de ses résultats la semaine dernière, cela n’a pas suffi à maintenir un sentiment positif. L’US100 a rebondi après la publication, pour revenir rapidement à la vente. Les baisses totales depuis les plus hauts dépassent désormais 8,30 %. Les investisseurs craignent que les nouveaux investissements dans l’IA soient artificiellement gonflés. Le shutdown gouvernemental a créé des problèmes de liquidité (visibles dans le mouvement du BTC), et les avis sur une éventuelle baisse des taux lors de la prochaine réunion restent partagés. La semaine prochaine, nous recevrons également les données PPI retardées.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."