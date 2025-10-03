Les trois marchés à surveiller la semaine prochaine (03.10.2025)

Points clés La fermeture du gouvernement américain n’a pas freiné Wall Street, les grands indices poursuivant leur progression, tandis que le Nasdaq 100 inscrit de nouveaux sommets historiques.

L’élan du secteur technologique est porté par l’intelligence artificielle, renforcé par des partenariats dans la chaîne d’approvisionnement et des spéculations autour d’une éventuelle introduction en Bourse d’OpenAI.

La saison des résultats s’ouvre, avec des publications préliminaires comme celles de PepsiCo sur le Nasdaq, qui donnent le ton pour les prochaines semaines.

L’or connaît une envolée spectaculaire cette année, avec un gain proche de 50 %, soutenu par les tensions géopolitiques, l’incertitude entourant la politique de la Fed et les répercussions de la fermeture du gouvernement.

Parmi les prochains rendez-vous clés pour le métal précieux figurent la publication du compte rendu du FOMC mercredi prochain et les données sur le sentiment des consommateurs américains vendredi.

Au Japon, les évolutions politiques et la perspective d’une hausse des taux par la Banque du Japon — anticipée à plus de 50 % de probabilité dès octobre — alimentent la volatilité sur l’USDJPY.

Les indicateurs macroéconomiques japonais, notamment les dépenses des ménages et l’inflation des prix à la production, conjugués aux Minutes de la Fed, seront déterminants pour l’orientation des marchés des changes la semaine prochaine.

La fermeture du gouvernement américain est désormais une réalité. L’histoire montre toutefois que de tels événements constituent rarement un frein majeur pour les actions américaines, et cette fois ne fait pas exception : les principaux indices de Wall Street poursuivent leur progression et atteignent de nouveaux sommets historiques.

Cette situation réduit néanmoins la visibilité sur l’économie américaine, en limitant la publication de certaines statistiques. Cela ne signifie pas pour autant l’absence de catalyseurs : la saison des résultats commence progressivement, et la publication du compte rendu du dernier FOMC, mercredi prochain, retiendra toute l’attention des investisseurs. Dans ce contexte, les projecteurs sont braqués sur le US100, l’or et l’USDJPY. US100 La fermeture fédérale n’a pas entamé l’appétit des investisseurs pour les actions américaines. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 (US100) ont déjà franchi la barre des 25 000 points, prolongeant leur plus longue série haussière depuis juin. Les gains des indices, en particulier dans le secteur technologique, sont alimentés par les annonces de collaborations autour de la chaîne de valeur de l’intelligence artificielle. À noter : OpenAI est devenue la société privée la plus valorisée au monde, avec une estimation à 500 milliards de dollars. Les spéculations autour d’une éventuelle IPO persistent, tandis que les échanges d’actions de sociétés non cotées sont de plus en plus facilités par la technologie blockchain.

Par ailleurs, la saison des résultats s’ouvre. Bien que PepsiCo ne soit pas un acteur technologique, son appartenance au Nasdaq et ses résultats donneront un premier signal au marché. Or La fermeture du gouvernement, l’incertitude quant à l’orientation future de la Fed et les tensions géopolitiques constituent les principaux moteurs du rallye spectaculaire de l’or. Le métal a déjà progressé de près de 50 % depuis le début de l’année, et de nombreux analystes estiment qu’atteindre les 4 000 $ l’once n’est qu’une question de temps. La publication du compte rendu du FOMC, mercredi prochain, sera l’événement majeur pour les traders. Vendredi, l’attention se portera également sur l’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan. USDJPY Les changements politiques internes suscitent rarement l’enthousiasme des marchés des changes. Le nouveau dirigeant du PLD doit s’atteler à redorer l’image d’un parti fragilisé, et l’issue des élections internes du week-end dernier se reflète déjà dans les marchés financiers.

Plusieurs signaux laissent entrevoir que la Banque du Japon se prépare à relever ses taux, avec une probabilité de plus de 50 % pour un mouvement d’ici fin octobre.

La semaine prochaine, les publications à surveiller incluent les dépenses des ménages (mardi) et l’inflation des prix à la production (vendredi). Mercredi, la publication des Minutes de la Fed sera également déterminante, en offrant des indices sur la volonté des responsables américains d’engager une nouvelle baisse des taux d’ici la fin du mois.

