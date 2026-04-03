Les trois marchés à surveiller la semaine prochaine (06.03.2026)

Points clés Instabilité géopolitique : Les marchés seront rivés sur les menaces de Donald Trump concernant une campagne de frappes aériennes en Iran et sur les risques systémiques liés au blocage persistant du détroit d’Ormuz.

Les marchés seront rivés sur les menaces de Donald Trump concernant une campagne de frappes aériennes en Iran et sur les risques systémiques liés au blocage persistant du détroit d’Ormuz. Données américaines cruciales : Si les chiffres du PIB et de l’indice PCE publiés jeudi fournissent un contexte, la publication vendredi de l’indice des prix à la consommation (IPC) révélera l’ampleur réelle de l’impact de la flambée des prix des carburants sur l’économie américaine.

Si les chiffres du PIB et de l’indice PCE publiés jeudi fournissent un contexte, la publication vendredi de l’indice des prix à la consommation (IPC) révélera l’ampleur réelle de l’impact de la flambée des prix des carburants sur l’économie américaine. Les fondements de Wall Street à l'épreuve : Alors que le S&P 500 se maintient à des niveaux proches de ses sommets, le marché évaluera si les secteurs de l'énergie et de la banque peuvent compenser l'incertitude qui pèse sur le secteur technologique à l'approche de la saison des résultats.

Après les vacances de Pâques, Wall Street s'apprête à reprendre ses activités à plein régime, même s'il convient de noter que le lundi 6 avril prochain reste un jour férié dans de nombreuses grandes économies mondiales. Alors que la première semaine complète d'avril sera marquée par plusieurs publications macroéconomiques cruciales, le sentiment du marché reste fortement influencé par l'escalade des tensions entre l'Iran et les États-Unis. Les cours du pétrole s'étant désormais solidement établis au-dessus de la barre des 100 dollars et l'or ainsi que les actions étant en recul, l'attention des investisseurs se concentrera ces prochains jours sur trois instruments clés : le pétrole, l'EURUSD et le S&P 500. OIL Le dernier discours du président Donald Trump à la nation n’a pas réussi à apaiser les inquiétudes des marchés, mais a au contraire alimenté une nouvelle vague d’incertitude géopolitique. Il semble que la date butoir pour une résolution diplomatique — reportée à plusieurs reprises et fixée au 6 janvier — soit désormais de fait caduque. Cela fait suite à l’avertissement du président concernant une campagne de bombardements « significative » prévue contre l’Iran dans les deux à trois prochaines semaines, visant à forcer une capitulation totale. Dans le même temps, le détroit d’Ormuz reste bloqué, et Téhéran poursuit ses frappes contre des cibles terrestres et des pétroliers. La situation s’intensifie de jour en jour ; la semaine à venir sera un test décisif pour le risque mondial : si les exportations via le détroit ne sont pas au moins partiellement rétablies, le monde pourrait être confronté à la crise énergétique la plus grave de l’histoire. EURUSD La semaine à venir sera marquée par la publication de données macroéconomiques de premier plan aux États-Unis. Jeudi, nous découvrirons des chiffres quelque peu rétrospectifs : l’inflation PCE de février et une estimation révisée du PIB du quatrième trimestre 2025. Toutefois, le véritable test pour les marchés sera la publication vendredi du rapport sur l’IPC de mars. Les prévisions préliminaires suggèrent que l'inflation globale pourrait bondir d'un point de pourcentage par rapport à février, conséquence directe de la flambée des prix des carburants. Les investisseurs suivront de près la réaction du dollar ; le billet vert bénéficie actuellement d'une fuite vers les liquidités et de la fragilité de l'Europe sous le poids des coûts énergétiques. Toute nouvelle escalade au Moyen-Orient la semaine prochaine pourrait consolider la tendance baissière de l'EURUSD, tandis que tout signe d'une avancée vers la paix pourrait déclencher une forte vague de ventes du dollar. US500 Les contrats à terme sur le S&P 500 entameront la nouvelle semaine à environ 6 % en dessous de leurs plus hauts historiques, une performance résiliente compte tenu du blocus du détroit d’Ormuz et du conflit en Iran. Néanmoins, Warren Buffett a laissé entendre que la correction actuelle n’était pas encore suffisamment profonde pour justifier des achats significatifs. Dans les jours à venir, les marchés boursiers s'attacheront à déterminer si le choc inflationniste actuel est de nature structurelle. Par ailleurs, les marchés commenceront à se positionner en prévision de la saison des résultats qui approche à grands pas. Dans un contexte de flambée des coûts d'exploitation, l'incapacité à démontrer la rentabilisation des dépenses d'investissement massives dans l'IA pourrait servir de catalyseur à une vague de ventes chez les géants de la technologie. Les investisseurs pourraient plutôt se tourner vers des secteurs plus résistants à la crise, tels que l'énergie et la banque, qui devraient bénéficier directement de la volatilité des marchés et des prix élevés des matières premières.

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