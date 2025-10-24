Les trois marchés à surveiller la semaine prochaine (24 octobre 2024)

Trois marchés à surveiller

La semaine dernière a été marquée par une activité boursière intense. Nous avons observé la première correction significative du prix de l'or depuis un certain temps, un rebond dynamique des prix du pétrole à la suite des sanctions américaines contre les compagnies pétrolières russes, ainsi que la publication retardée des données sur l'inflation aux États-Unis et les premiers résultats trimestriels mitigés des géants technologiques de Wall Street.

Les jours à venir s'annoncent toutefois encore plus intenses. Parmi les événements clés, citons les décisions de politique monétaire de deux grandes banques centrales, la Réserve fédérale et la Banque du Japon, une éventuelle rencontre entre les présidents Trump et Xi, sans oublier les derniers rapports financiers des autres actions du Magnificent 7. Par conséquent, les analystes se concentreront principalement sur la paire USD/JPY, l'indice US100 et le marché de l'OR.

USD/JPY

La nomination de Sanae Takaichi, favorable à la relance, au poste de Premier ministre japonais a entraîné un affaiblissement marqué du yen. Dans un contexte de projets d'augmentation des dépenses publiques et d'émission de dette supplémentaire au Japon, la paire USD/JPY est susceptible de s'apprécier davantage, atteignant potentiellement des niveaux jamais vus depuis le début de l'année.

Cette semaine est cruciale en raison des deux décisions des banques centrales. Mercredi soir, la Réserve fédérale américaine annoncera sa position ; bien que l'on s'attende largement à une baisse des taux d'intérêt, la Fed pourrait maintenir un ton légèrement haussier. À l'inverse, la Banque du Japon, malgré une inflation proche de 3 %, devrait très probablement maintenir ses taux inchangés lors de sa prochaine réunion.

Le maintien du statu quo par la BoJ favoriserait la poursuite de la tendance haussière de la paire USD/JPY.

Toutefois, tout signe d'ouverture à une hausse des taux en décembre pourrait déclencher un revirement brutal et une baisse significative de la paire. La décision de la BoJ est attendue jeudi pendant la séance de négociation asiatique.

US100

Mercredi s'annonce comme une journée charnière pour les indices boursiers. Outre la décision de la Fed, les investisseurs seront attentifs aux résultats financiers de nombreux géants technologiques américains. Après la clôture de Wall Street, nous recevrons les rapports de Microsoft, Alphabet et Meta. Plus tôt dans la semaine, les résultats de Caterpillar, Boeing et Verizon, entre autres, seront publiés.

Jeudi, après la clôture, le marché examinera les résultats d'Apple et d'Amazon, tandis que les échanges avant l'ouverture analyseront les rapports d'Eli Lilly et de Mastercard. Il est évident que l'avenir immédiat revêt une importance décisive pour maintenir les indices boursiers à des niveaux proches de leurs plus hauts historiques.

De plus, une rencontre potentielle entre les présidents Trump et Xi est prévue jeudi lors de la conférence de l'APEC en Corée du Sud. La seconde moitié de la semaine pourrait générer une immense volatilité sur les principaux marchés. Après les réactions mitigées aux résultats de Netflix et Tesla, le marché anticipe des surprises positives de la part des autres géants technologiques.

OR

Après quatre mois de consolidation, le prix de l'or a entamé une très forte tendance à la hausse en août. Le principal catalyseur a été le « revirement » perçu de la Réserve fédérale. La banque centrale américaine a commencé à réduire ses taux d'intérêt en septembre et, malgré des données incomplètes en raison de la fermeture du gouvernement, elle devrait poursuivre ce cycle avec une nouvelle baisse en octobre.

La question centrale concerne toutefois le mois de décembre et les perspectives de nouvelles baisses l'année prochaine. Un ton légèrement plus agressif dans la communication de la Fed mercredi pourrait pousser l'or à des niveaux encore plus bas.

Néanmoins, la rencontre potentielle entre Trump et Xi jeudi doit également être prise en considération. Un dialogue positif et constructif pourrait réduire l'aversion au risque à l'échelle mondiale, ce qui pourrait faire passer le prix de l'or sous la barre des 4 000 dollars. À l'inverse, si les États-Unis décidaient d'imposer des restrictions à l'exportation vers la Chine (par exemple, concernant les logiciels américains), cela pourrait déclencher une nouvelle vague d'appréciation de l'or, qui pourrait atteindre de nouveaux sommets historiques.