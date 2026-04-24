Les ventes au détail au Royaume-Uni ont surpris le marché de manière positive💡

Les chiffres des ventes au détail du Royaume-Uni pour le mois de mars ont surpris le marché à la hausse, affichant un net rebond après un mois de février morose. Le volume des ventes au détail a progressé de 0,7 % en glissement mensuel, dépassant largement les prévisions consensuelles qui tablaient sur une situation inchangée, après une baisse de 0,6 % révisée à la baisse en février. Sur une base trimestrielle, les ventes ont progressé de 1,6 % au premier trimestre 2026 par rapport au quatrième trimestre 2025, un résultat solide principalement tiré par les détaillants du secteur non alimentaire — notamment les galeries d’art, les magasins de cosmétiques et les détaillants en électronique — qui ont annoncé le lancement de nouveaux produits. Les stations-service ont été le principal moteur de la croissance en mars, les détaillants ayant constaté une augmentation des achats de carburant par les automobilistes en réponse à la hausse des prix liée au conflit au Moyen-Orient. Hors carburant, les ventes ont également augmenté, bien que de manière plus modeste (de 0,2 % en glissement mensuel), soutenues par des ventes de vêtements plus soutenues grâce à l’amélioration des conditions météorologiques et au lancement de nouveaux produits dans le secteur des télécommunications et chez les détaillants en ligne. Les ventes en ligne ont augmenté de 2,4 % en glissement mensuel, et leur part dans le total des ventes au détail est passée de 28,2 % en février à 28,7 % en mars. Il convient toutefois de noter que les volumes de ventes restent inférieurs de 0,1 % au niveau d’avant la pandémie de février 2020. Source : ONS Informations détaillées : Ventes, carburants compris (variation mensuelle) : 0,7 % (prévision : 0,0 % ; précédent : -0,4 % ; révision : -0,6 %)

Ventes, carburants compris (en glissement annuel) : 1,7 % (prévision : 1,1 % ; précédent : 2,5 % ; révision : 1,8 %)

Ventes au détail hors carburant (variation mensuelle) : 0,2 % (prévision : 0,0 % ; précédent : -0,4 % ; révision : -0,6 %)

Ventes hors carburant (en glissement annuel) : 1,7 % (prévision : 2,0 % ; précédent : 3,4 % ; révision : 2,7 %) La livre sterling marque une pause dans sa hausse face au dollar américain après la publication des données. Source : xStation

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