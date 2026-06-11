Redressement des actifs numériques mené par une progression de plus de 2% de la principale cryptomonnaie du marché.

Consolidation des matières premières avec un reflux du pétrole brut sous les 94 $ et une stabilisation du métal jaune.

Reprise des indices à terme américains après l'annonce de la fin des frappes ciblées entre les États-Unis et l'Iran.

0,9%. C'est le rebond affiché par les contrats à terme du Nasdaq ce jeudi matin. Les marchés financiers montrent des signes de stabilisation alors que les principaux indices boursiers mondiaux tentent de récupérer leurs pertes de la veille. Le retour de l'appétit pour le risque fait suite aux déclarations de l'armée américaine qualifiant l'opération militaire au Moyen-Orient de terminée.

L'apaisement géopolitique soutient les marchés financiers

Stabilisation des indices occidentaux après les tensions

L'échange de frappes militaires directes entre les États-Unis et l'Iran a provoqué de vives tensions sur les places boursières mondiales pendant deux jours consécutifs. Les forces américaines ont visé des infrastructures militaires iraniennes, Téhéran a répliqué en ciblant des actifs américains déployés à Bahreïn, au Koweït et en Jordanie. La déclaration du commandement américain qualifiant cette opération de complétée a toutefois interrompu le mouvement de panique.

À New York, les contrats à terme sur les indices effacent une partie du terrain perdu lors de la séance précédente. Le Nasdaq progresse de 0,9% ce jeudi matin, menant la marche des indicateurs technologiques. De leur côté, le Russell 2000 s'adjuge 0,7% tandis que le S&P 500 avance de 0,55% et le Dow Jones gagne 0,4%.

L'accalmie s'étend également au continent européen où l'indice Euro Stoxx 50 s'inscrit en hausse discrète de 0,2% à l'ouverture. Les investisseurs privilégient le retour progressif vers les actifs risqués à mesure que le risque d'un embrasement régional immédiat s'estompe. La vigilance reste de mise face au commerce maritime international, même si les premiers flux d'échanges ne montrent aucune interruption majeure dans les zones sensibles.

L'Asie évolue en ordre dispersé après l'inflation américaine

La séance asiatique a été rythmée par une forte volatilité liée à la publication d'un indice des prix à la consommation plus élevé que prévu aux États-Unis. À Tokyo, l'indice Nikkei 225 se détache avec un net rebond de 1,9% de ses contrats à terme. Les places financières d'Australie et de Singapour s'inscrivent également dans le vert en progressant de 0,8% chacune.

La situation s'avère plus complexe en Corée du Sud où l'indice KOSPI termine la journée sur une note stable. Ce marché a subi la triple pression d'une inflation américaine persistante, de frictions géopolitiques régionales et d'une rotation sectorielle défavorable aux valeurs liées à l'intelligence artificielle. Les acheteurs ont toutefois profité de la fin de séance pour stabiliser les cours à leur niveau d'ouverture.

À Hong Kong, l'indice Hang Seng prolonge son repli et abandonne 0,6% en clôture. Les secteurs technologiques chinois subissent des prises de bénéfices alimentées par des inquiétudes concernant les niveaux de valorisation actuels. Les attentes particulièrement agressives concernant les prochains résultats d'entreprises incitent les opérateurs à la prudence.

Fluctuations majeures sur les matières premières et les devises

Le cours du pétrole et de l'or face au reflux de la panique

Le cours du pétrole brut enregistre un mouvement de repli après une brusque hausse constatée juste avant minuit. Des rapports faisant état d'attaques de navires pétroliers près du détroit d'Ormuz avaient initialement réveillé les craintes de blocage logistique. Le brut de mer du Nord, le Brent, abandonne ainsi 0,8% pour s'établir à 94 $ le baril ce matin. La variété américaine, le WTI, suit une trajectoire similaire en cédant 0,9% en cours de séance.

La baisse des tensions profite également à une stabilisation des métaux précieux après les fortes turbulences de la veille. Le cours de l'or met un terme à sa correction rapide et se fige autour de 4 080 $ l'once. La séance précédente s'était soldée par un plongeon de 4,6% pour le cours de l'or, ce qui représentait son repli quotidien le plus important depuis le mois de mars.

Le marché de l'argent physique amorce lui aussi un redressement technique au sein des matières premières. Le métal blanc progresse de 0,8% pour remonter à un niveau de 63,80 $ l'once. Ces mouvements croisés traduisent une diminution immédiate de la prime de risque géopolitique sur le cours du pétrole et des métaux précieux.

Affaiblissement du dollar et rebond des actifs numériques

Sur le marché des devises, le billet vert montre des signes de faiblesse face à la majorité des devises internationales. L'indice du dollar américain recule de 0,1%, traduisant un épuisement de la demande pour cette valeur refuge traditionnelle malgré le contexte militaire. Cette situation aide la paire EURUSD à reprendre 0,12% pour s'échanger à un cours de 1,155 ce jeudi.

Les devises liées aux cycles économiques profitent de ce reflux pour s'installer en tête des progressions sur le forex. Le dollar australien s'apprécie de 0,2% face à la devise américaine tandis que le dollar néo-zélandais progresse de 0,15%. À l'inverse, le yen japonais demeure la devise la plus faible des économies du G10, restant stable face au dollar mais cédant 0,2% face au franc suisse.

Ce regain généralisé pour le risque se confirme de manière évidente dans le secteur des actifs numériques. Le cours du bitcoin bondit de 2,2% pour se négocier à 62 650 $ en milieu de journée. De son côté, l'Ethereum s'adjuge 2,5% à 1 650 $, validant une reprise synchrone qui confirme la réouverture progressive des marchés financiers à la prise de risque. La hausse rapide subie par le cours du bitcoin valide ce mouvement d'achat généralisé.

❓ FAQ

Quels facteurs influencent actuellement les marchés financiers mondiaux ? Les événements géopolitiques au Moyen-Orient et les chiffres de l'inflation aux États-Unis restent les principaux moteurs de tendance. Les annonces de fin d'opérations militaires contribuent à stabiliser la confiance des investisseurs.

Pourquoi le cours du pétrole brut recule-t-il après les récentes attaques de navires ? Le cours du pétrole s'est replié après la confirmation que le trafic maritime se poursuit normalement dans le détroit d'Ormuz. L'absence d'interruption logistique concrète a réduit la prime de risque intégrée par les opérateurs.

Comment réagit le cours du bitcoin en période de tensions internationales ? Le cours du bitcoin affiche une progression de plus de 2%, montrant un retour de l'appétit pour le risque. Les actifs numériques profitent de l'affaiblissement global du dollar américain lors de cette séance.