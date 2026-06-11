Calendrier économique : tous les regards sont tournés vers la BCE (11.06.2026)

Les marchés marquent temporairement une pause après une vague de ventes déclenchée par la conjonction de signaux géopolitiques défavorables et d'un taux d'inflation de l'IPC américain plus élevé que prévu (4,2% en glissement annuel), ce qui repousse considérablement la perspective d'un assouplissement monétaire de la part de la Réserve fédérale. Au cours de la séance d'aujourd'hui, l'attention des investisseurs se portera sur l'Europe et les données économiques américaines. L'événement marquant de la journée sera la décision de la Banque centrale européenne concernant les taux d'intérêt. Les récents chiffres de l'inflation inférieurs aux prévisions dans les principales économies de la zone euro (2,6% en Allemagne et 2,4% en France), associés aux inquiétudes concernant l'activité économique, pourraient donner à la BCE une marge de manœuvre pour laisser ses taux inchangés. D'un autre côté, la principale préoccupation de la banque centrale, la persistance de prix élevés de l'énergie, aura un impact significatif sur les nouvelles prévisions, ce qui pourrait motiver une « hausse de précaution ». Dans l'après-midi, les investisseurs analyseront les données sur l'inflation des prix à la production (IPP) aux États-Unis et la situation du marché du travail, ce qui générera sans aucun doute une volatilité accrue sur les paires de devises de la zone euro et les principaux indices boursiers. Principales publications de la séance asiatique : La Chine a publié les données sur la masse monétaire M2 pour le mois de mai, qui s'est établie à 8,5% en glissement annuel, marquant une légère baisse par rapport au mois précédent.

Les chiffres de mai concernant les nouveaux prêts bancaires en Chine ont également été publiés (500 milliards de CNY), indiquant un rebond de la liquidité après un mois d'avril très faible. Calendrier macroéconomique (toutes les heures sont indiquées en heure d'Europe centrale) : 14h15 Zone euro – Décision de la BCE concernant le taux de la facilité de dépôt. Consensus : 2,25%. Valeur précédente : 2,00%.

14h30 États-Unis – Inflation de l'IPP en glissement annuel. Consensus : 6,4%. Valeur précédente : 6,0%.

14h30 États-Unis – Inflation IPP sous-jacente en glissement annuel. Consensus : 5,4%. Précédent : 5,2%.

14h30 États-Unis – Inflation IPP en glissement mensuel. Consensus : 0,7%. Précédent : 1,4%.

14h30 États-Unis – Demandes initiales d'allocations chômage. Consensus : 220 000. Chiffre précédent : 225 000.

14h45 Zone euro – Conférence de presse de la BCE.

16h30 États-Unis – Variation hebdomadaire des stocks de gaz naturel (EIA). Consensus : 101 milliards. Chiffre précédent : 95 milliards. Principales publications de résultats d'entreprises : Wizz Air (avant l'ouverture)

(avant l'ouverture) Adobe (après la clôture)

(après la clôture) RH (après la clôture) 📊 3 marchés à surveiller aujourd'hui : EUR/USD – Le marché le plus exposé aux événements clés de la séance d'aujourd'hui. Une éventuelle décision de la Banque centrale européenne concernant la hausse très attendue des taux à 2,25%, combinée à des chiffres d'inflation des prix à la production (IPP) aux États-Unis indiquant un resserrement monétaire, déterminera la tendance principale du marché des changes pour les jours à venir.

– Le marché le plus exposé aux événements clés de la séance d'aujourd'hui. Une éventuelle décision de la Banque centrale européenne concernant la hausse très attendue des taux à 2,25%, combinée à des chiffres d'inflation des prix à la production (IPP) aux États-Unis indiquant un resserrement monétaire, déterminera la tendance principale du marché des changes pour les jours à venir. Pétrole brut (Brent) – Une prime de risque géopolitique en hausse constante en raison des frappes aériennes américaines menées cette nuit en Iran. Un autre facteur qui influencera la volatilité sur ce marché sera la publication du rapport mensuel de l'OPEP, qui présentera les prévisions actualisées concernant l'offre et la demande mondiales de pétrole.

– Une prime de risque géopolitique en hausse constante en raison des frappes aériennes américaines menées cette nuit en Iran. Un autre facteur qui influencera la volatilité sur ce marché sera la publication du rapport mensuel de l'OPEP, qui présentera les prévisions actualisées concernant l'offre et la demande mondiales de pétrole. Nasdaq 100 – L'indice technologique subit une forte pression suite à la hausse de l'IPC américain publiée hier et à la réaction nerveuse du marché au rapport d'Oracle. Aujourd'hui, les investisseurs se positionneront en prévision de la publication cruciale, en soirée, des résultats financiers du géant des logiciels Adobe.

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