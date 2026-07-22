Les contrats à terme sur les marchés américains cèdent du terrain, avec un repli de 0,27% sur le S&P 500 et de 0,65% sur le Nasdaq 100. Les investisseurs surveillent la trajectoire des indices boursiers internationaux dans un environnement dominé par les tensions militaires au Moyen-Orient et l'attente des résultats trimestriels de Tesla et d'Alphabet.

Repli des marchés américains et tensions géopolitiques au Moyen-Orient

Baisse des contrats à terme et hausse des tensions pétrolières

La tendance baissière observée ce mercredi sur les contrats à terme des marchés américains survient après une séance mardi rythmée par la remontée du secteur des semi-conducteurs. Les contrats répliquant le S&P 500 et le Nasdaq 100 reculent respectivement de 0,27% et 0,65% en pré-marché.

Source: xStation5

Dans le même temps, les affrontements militaires au Moyen-Orient entretiennent une pression directe sur le cours du pétrole. L'armée américaine a mené une 11e nuit consécutive de frappes contre des infrastructures iraniennes ciblées à Bouchehr, Tabriz et Bandar Abbas, ravivant les craintes d'une perturbation durable des approvisionnements mondiaux.

En réplique à ces bombardements, Téhéran a dirigé des attaques par drones et missiles contre des installations militaires américaines situées au Koweït, en Jordanie, en Syrie et à Bahreïn. Le décès de trois soldats américains en Jordanie et en Irak ravive les tensions, alors que les tentatives de médiation menées par le Qatar, l'Égypte et le Pakistan pour instaurer un cessez-le-feu de 10 jours restent sans effet. Les déclarations du secrétaire d'État américain Marco Rubio confirment que Washington demeure disposé à négocier, mais estime que Téhéran ne prend pas les pourparlers au sérieux.

Sur le marché des matières premières, le cours du pétrole poursuit sa progression avec un baril de Brent s'établissant à 94 $, en hausse de plus de 8% sur une semaine. Le baril de WTI s'échange pour sa part à 85 $, affichant une progression hebdomadaire de plus de 6%. Une escalade prolongée du conflit risquerait de raviver l'inflation et de maintenir les taux d'intérêt à des niveaux élevés.

Évolution des bourses européennes et données d'inflation au Royaume-Uni

À l'inverse des contrats à terme américains, les indices européens évoluent dans le vert durant la session du matin. Le CAC 40 progresse de 0,94%, mené par la hausse d'Airbus, et le DAX allemand s'adjuge 0,33% à 25 095 points. L'Euro Stoxx 50 augmente de 0,25% et le FTSE 100 britannique gagne 1,24% à 10 717 points.

Au Royaume-Uni, la publication de l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin apporte des enseignements mitigés. L'inflation générale ralentit à 2,6% sur un an contre 2,8% en mai, principalement grâce au repli des prix des carburants à la pompe. En revanche, l'inflation sous-jacente demeure inchangée à 2,6% et la hausse des prix dans les services s'établit à 3,6%. Les acteurs de marché anticipent deux hausses de taux d'ici la fin de l'année, dont une première intervention dès septembre.

Sur le marché actions européen, le titre Airbus domine la cote parisienne en grimpant de 6,40% à 207,05 €. Le groupe aéronautique a annoncé son intention d'accroître sa rentabilité d'ici à 2029, visant un bénéfice avant intérêts et impôts ajusté supérieur de 75% à son niveau de 2025. Les perspectives financières doivent permettre à l'entreprise de procéder à des rachats d'actions.

Publications des entreprises cotées

Résultats des géants technologiques et actualités de l'intelligence artificielle

La séance de ce mercredi s'annonce décisive pour le secteur de la technologie avec le début des publications de résultats d'entreprises des « Sept Magnifiques ». Alphabet et Tesla doivent dévoiler leurs chiffres trimestriels après la clôture de Wall Street. Les investisseurs attendent la preuve que les investissements massifs dans l'intelligence artificielle se traduisent par des retombées financières concrètes. Toujours dans la technologie, Super Micro Computer bondit de 16,41% en pré-marché grâce à des prévisions de marge brute GAAP comprises entre 15% et 17%, très supérieures aux attentes.

L'actualité industrielle de l'IA est aussi rythmée par l'inauguration par Wistron d'une usine de 324 000 pieds carrés au Texas, représentant un investissement de 700 millions de dollars. Ce site produira les puces Grace Blackwell Ultra et Vera Rubin pour Nvidia afin de renforcer la chaîne d'approvisionnement aux États-Unis. Par ailleurs, Palo Alto Networks a conclu un accord pour acquérir Embrace et enrichir sa plateforme d'observabilité.

Du côté des actions télécoms, AT&T enregistre un bénéfice ajusté par action de 0,65 $ au deuxième trimestre, dépassant le consensus, grâce au recrutement de 432 000 nouveaux abonnés mobiles postpayés et 367 000 abonnés à la fibre optique. À l'inverse, Adtran revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre entre 280 et 282 millions de dollars.

Bilan financier des valeurs financières, industrielles et de la consommation

Le secteur financier publie une série de résultats d'entreprises au titre du deuxième trimestre. Capital One Financial affiche un bénéfice par action de 4,73 contre 4,03 attendus, avec une marge d'intérêt nette élargie à 8,01%. Interactive Brokers dévoile un bénéfice ajusté par action de 0,69 $, porté par une hausse de 30% des commissions de courtage à 673 millions de dollars. L'assureur Chubb dépasse également les prévisions avec un bénéfice ajusté de 7,26 $ par action et un ratio combiné de 83,8% en assurance dommages.

Dans l'énergie et l'industrie, GE Vernova relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel dans une fourchette de 45,5 à 46,5 milliards de dollars sous l'impulsion des divisions Énergie et Électrification. La compagnie gazière EQT révise à la hausse ses prévisions de vente pour 2026 à un niveau compris entre 2 375 et 2 450 BCFE tout en réduisant ses dépenses d'investissement de 25 millions de dollars. L'énergéticien Iberdrola réaffirme ses objectifs annuels avec un bénéfice net semestriel en hausse de 22% à 4,34 milliards d'euros.

Dans la consommation et les transports, la compagnie aérienne Alaska Airlines affiche une perte ajustée par action de 0,92 $ au deuxième trimestre pour un chiffre d'affaires de 4,1 milliards de dollars, en hausse de 10% sur un an.

❓ FAQ

Pourquoi les contrats à terme sur les marchés américains reculent-ils ce mercredi ? Le repli des contrats à terme sur les marchés américains s'explique par la hausse des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et par la prudence des investisseurs avant la publication des résultats d'entreprises d'Alphabet et de Tesla. Malgré le rebond de la veille porté par les valeurs des semi-conducteurs, les incertitudes sur les approvisionnements énergétiques pèsent sur la tendance avant l'ouverture de Wall Street.

Quel est l'impact des frappes au Moyen-Orient sur le cours du pétrole ? La poursuite des frappes de l'armée américaine contre des infrastructures iraniennes alimente les craintes de perturbations sur les livraisons de brut. Ces événements maintiennent une pression haussière sur le cours du pétrole, portant le baril de Brent à 94 $ et le baril de WTI à 85 $.

Comment évoluent les principaux indices boursiers européens durant la séance ? Les indices boursiers européens progressent ce mercredi matin. Le CAC 40 gagne 0,93%, tiré par la hausse du titre Airbus de 6,40%, le DAX allemand avance de 0,33% et le FTSE 100 britannique s'adjuge 1,24% malgré des chiffres d'inflation mitigés dans les services au Royaume-Uni.

Quels sont les enjeux des publications de Tesla et Alphabet pour les investisseurs ? Tesla et Alphabet ouvrent le bal des publications trimestrielles pour les géants de la technologie. Les intervenants analysent ces résultats d'entreprises afin d'obtenir la preuve que les investissements massifs engagés dans l'intelligence artificielle génèrent un retour sur capital et une hausse effective des bénéfices.