Les marchés américains s'orientent vers une ouverture négative en raison d'une correction globale sur le secteur technologique. Les pressions géopolitiques au Moyen-Orient accentuent l'aversion au risque et les premiers résultats d'entreprises déçoivent les investisseurs. Pour anticiper ces fluctuations, le suivi des principaux indices boursiers internationaux s'avère précieux pour la gestion des portefeuilles.

La correction du secteur technologique et l'impact sur les marchés américains

Le reflux des valeurs liées à l'intelligence artificielle

L'optimisme entourant le secteur technologique montre des signes d'essoufflement notables depuis le début du mois de juillet sur les marchés américains. Une liquidation importante a touché l'industrie des semi-conducteurs, faisant chuter l'indice sectoriel SOX. Les investisseurs débouclent activement leurs positions sur les entreprises liées à l'intelligence artificielle, craignant que les dépenses engagées ne justifient plus les valorisations actuelles. La réorientation sectorielle éclipse une série de publications financières pourtant conformes aux attentes.

Lors de la séance d'hier, les principaux indices boursiers de Wall Street ont clôturé dans le rouge. Le S&P 500 a reculé de 0,51% pour s'établir à 7 534 points en fin de journée. De son côté, le Nasdaq 100 a abandonné 1,62% à 29 026 points, lourdement pénalisé par le compartiment technologique. Le mouvement de vente se prolonge ce vendredi sur les contrats à terme, indiquant une ouverture en nette baisse pour les marchés américains.

Source: xStation5

La tendance baissière a également balayé les places financières asiatiques durant la nuit. À Tokyo, l'indice Nikkei 225 s’est replié de 4,34% pour s'établir à 64 089,72 points et le Topix de 2,72% à 3 919 points. En Chine, le Shanghai Composite a perdu 3,05% pour clôturer à 3 764 points et le CSI 300 s'est contracté de 3,60%. À Hong Kong, l'indice Hang Seng a cédé 1,76%, à 24 562 points, dans un climat de désengagement généralisé.

Le s prévisions décevantes du géant du streaming

Au sein du compartiment de la tech, l'action Netflix pèse sur la tendance avec un recul de 10,07% enregistré lors des échanges électroniques avant l’ouverture. La multinationale a pourtant dévoilé un bénéfice par action de 0,80 $ au deuxième trimestre, dépassant les prévisions fixées à 0,79 $. Son chiffre d'affaires progresse de 13% sur un an pour atteindre 12,6 milliards de dollars. La trajectoire ascendante s'explique par la hausse des abonnements, une révision de la tarification et l'augmentation des revenus publicitaires.

Les perspectives communiquées pour la suite de l'exercice expliquent la réaction négative des opérateurs. Pour le troisième trimestre, la direction anticipe un chiffre d'affaires de 12,86 milliards de dollars contre un consensus établi à plus de 13 milliards de dollars. Le bénéfice par action révisé à 0,82 se situant lui aussi sous les estimations. L'entreprise a par conséquent resserré sa fourchette de revenus annuels entre 51 et 51,4 milliards de dollars.

Source: xStation5

L'escalade géopolitique au Moyen-Orient

Les perturbations maritimes et la hausse du cours du pétrole

La situation géopolitique s'envenime au Moyen-Orient après une sixième nuit consécutive de frappes aériennes menées par l'armée américaine. Les opérations militaires ciblent désormais les infrastructures logistiques et de transport de l'Iran, notamment les voies ferrées et les ponts situés près du port de Bandar Abbas. Washington a également mis en place des mesures restrictives visant à imposer un blocus naval. Ces actions prévoient l'interception des navires se dirigeant vers les terminaux iraniens.

En réponse, le Corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé l'arrêt complet des livraisons de gaz naturel et de brut via le détroit d'Ormuz. Le trafic maritime se trouve ainsi perturbé pour l'approvisionnement du pétrole mondial. Des rapports non confirmés font également état d'une attaque contre la chaussée du roi Fahd reliant l'Arabie saoudite à Bahreïn. L’événement ravive les craintes d'un élargissement du conflit à l'ensemble du golfe Persique.

Les affrontements soutiennent directement le cours du pétrole sur les marchés mondiaux ce vendredi. Le baril de Brent de la mer du Nord s'échange désormais aux alentours de 85,90 dollars en séance. Le brut léger américain, le WTI, progresse quant à lui pour s'établir à environ 80,84 dollars le baril. Les investisseurs désireux de s'exposer à cette classe d'actifs peuvent utiliser les véhicules financiers liés aux matières premières.

L'impact sur les bourses européennes et les données d'inflation

Le regain de tension au Moyen-Orient pousse les indices européens dans le rouge ce vendredi. Le CAC 40 parisien recule de 0,66% en séance tandis que le DAX de Francfort cède 0,50%. L'indice paneuropéen Euro Stoxx 50 s'affiche en baisse de 0,92%. Seul le FTSE 100 britannique fait preuve de stabilité avec un repli marginal de 0,02% à 10 567 points.

Sur le front macroéconomique, Eurostat a confirmé le ralentissement de l'inflation annuelle dans la zone euro à 2,8% pour le mois de juin 2026. Le chiffre est en recul par rapport aux 3,2% enregistrés en mai, atteignant son niveau le plus bas depuis le début de l'année. Les prix de l'énergie décélèrent, passant d'un rythme de 10,8% à 8,5% sur un an. L'inflation sous-jacente, excluant les composantes volatiles, se replie à 2,4% contre 2,6% précédemment.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés américains reculent-ils avant l'ouverture ce vendredi ? Les marchés américains subissent une double pression liée à des prises de bénéfices sur le secteur technologique et à une hausse des risques géopolitiques au Moyen-Orient. Le reflux des grandes valeurs de la tech pèse sur les contrats à terme des principaux indices boursiers de Wall Street.

Comment le conflit au Moyen-Orient influence-t-il le cours du pétrole ? Les menaces de blocage maritime dans le détroit d'Ormuz réduisent les perspectives d'approvisionnement mondial, ce qui pousse le cours du pétrole à la hausse. Le Brent et le WTI s'ajustent immédiatement à la hausse en séance pour intégrer cette prime de risque géopolitique.

Quels vecteurs permettent de s'exposer aux indices boursiers internationaux ? Pour diversifier un portefeuille, l'exposition aux indices boursiers ou aux grandes entreprises mondiales peut s'envisager à travers des paniers d'actions cotées ou des fonds indiciels thématiques. Ces instruments financiers permettent de répliquer les performances de secteurs spécifiques comme l'énergie ou les technologies de l'intelligence artificielle sans détenir directement chaque titre individuel.