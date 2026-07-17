La direction explique ce tassement par l'expiration des subventions liées à l'Obamacare, qui pousse certains patients à différer leurs soins non urgents.

La croissance des interventions chirurgicales avec les robots da Vinci a ralenti à 12% aux États-Unis, son plus bas niveau depuis trois ans.

L' action Intuitive Surgical perd plus de 12% en pré-marché ce vendredi malgré un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes.

Plus de 12%. C'est la baisse de l'action Intuitive Surgical en pré-marché à Wall Street ce vendredi. Le fabricant des robots médicaux da Vinci subit une sanction boursière immédiate. Les investisseurs positionnés sur les actions américaines réagissent au tassement des opérations chirurgicales sur le sol américain, provoqué par des modifications de couverture santé.

Cours Intuitive Surgical : une sanction boursière à l'ouverture

Un chiffre d'affaires supérieur aux attentes

Le fabricant d'équipements médicaux a publié un chiffre d'affaires de 2,89 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2026, soutenu par des ventes récurrentes de 2,47 milliards de dollars. Cette performance globale dépasse les prévisions des analystes, fixées initialement à 2,82 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté s'établit à 2,80 dollars, contre 2,51 dollars anticipés par le consensus.

La direction a maintenu sa prévision de croissance mondiale pour les douze prochains mois. Les projections de croissance des interventions assistées par da Vinci en 2026 restent fixées entre 13,5% et 15,5%. Les systèmes robotisés de l'entreprise couvrent de nombreuses opérations, de la chirurgie bariatrique aux traitements urologiques et cardiaques.

La chute du cours Intuitive Surgical s'explique par la décomposition géographique de ces opérations. Les investisseurs délaissent les revenus globaux pour se focaliser sur une baisse de la cadence observée sur le marché domestique de l'entreprise. Les résultats Intuitive Surgical dévoilent pourtant une marge brute trimestrielle de 70%, mais le titre ISRG cède du terrain sous le poids des doutes futurs.

Le ralentissement des opérations aux États-Unis

Au deuxième trimestre, la croissance des interventions assistées par les robots da Vinci s'est limitée à 12% aux États-Unis. Ce chiffre marque le niveau le plus bas enregistré depuis trois ans. L'entreprise avait anticipé un rythme supérieur au début de l'année 2026.

Cette décélération provient du report d'opérations jugées non urgentes par les patients américains. Le secteur de la chirurgie digestive et bariatrique subit directement le contrecoup de ces décisions individuelles. La baisse de régime sur le marché américain justifie la glissade de l'action Intuitive Surgical avant la cloche d'ouverture.

David Rosa, le directeur général du groupe, a pris la parole lors d'une conférence téléphonique ce jeudi. Il a précisé que les variations des primes d'assurance modifient le calendrier des soins. Les patients attendent une meilleure visibilité financière avant de valider un traitement lourd.

Résultats Intuitive Surgical : l'effet de l'assurance santé américaine

La fin des subventions de l'Obamacare

La direction de l'entreprise identifie une cause macroéconomique précise pour expliquer cette baisse de la demande. L'expiration des subventions majorées, accordées pendant la pandémie dans le cadre de l'Affordable Care Act (ou Obamacare), a contraint le budget des ménages. De nombreux patients ont renoncé à leur régime d'assurance face à l'augmentation mécanique des coûts.

Ce resserrement financier a pesé sur les résultats Intuitive Surgical aux États-Unis de façon mesurable sur le trimestre écoulé. Les responsables de la société estiment que ces éléments contraignent la dynamique à court terme, bien qu'ils qualifient cet effet de modéré en pourcentage absolu.

Robbie Marcus, analyste chez J.P. Morgan, rappelle que le volume des opérations génère l'ensemble des revenus en aval du groupe. L'incapacité actuelle de la direction à chiffrer l'impact exact de la fin de ces aides gouvernementales alimente les ventes sur le titre ISRG.

Une réévaluation de l'ensemble du secteur médical

Cette publication contredit les annonces récentes d'autres acteurs des technologies médicales. Le fabricant de dispositifs médicaux Abbott avait récemment affirmé que la baisse des adhésions à l'Obamacare n'affecterait pas son activité de manière significative. Vijay Kumar, de la société d'analyse Evercore ISI, indique que les opérateurs pensaient le secteur à l'abri après ces déclarations d'Abbott.

La mise en garde d'Intuitive Surgical relance les doutes sur la dépendance des industriels de la santé aux aides de l'État fédéral. Plus tôt dans la semaine, HCA Healthcare, le premier opérateur hospitalier privé américain, avait également signalé une baisse de la demande pour des opérations spécifiques. Cette réaction en chaîne pèse indirectement sur le cours Intuitive Surgical.

Le groupe hospitalier constatait en parallèle une augmentation du nombre de patients admis sans couverture santé. Les particuliers exposés au secteur de la santé via des ETF réorienteront leurs flux vers les publications financières des autres équipementiers médicaux programmées pour la fin du mois de juillet.

❓ FAQ

Pourquoi le cours Intuitive Surgical a-t-il chuté ce vendredi ? Le titre a perdu plus de 12% en pré-marché à cause du ralentissement des opérations assistées par robot aux États-Unis. La croissance de ces actes s'est établie à 12%, son plus bas niveau depuis trois ans. Ce chiffre a effacé la publication d'un bénéfice trimestriel de 2,80 dollars par action, pourtant nettement supérieur aux attentes.

Quels sont les résultats Intuitive Surgical pour la suite de l'année 2026 ? L'entreprise a dégagé un chiffre d'affaires de 2,89 milliards de dollars au deuxième trimestre. La prévision de croissance mondiale des interventions robotisées pour l'ensemble de l'année 2026 reste inchangée, fixée dans une fourchette comprise entre 13,5% et 15,5%.

Comment l'assurance santé américaine affecte-t-elle l'action Intuitive Surgical ? L'expiration des aides financières liées à l'Affordable Care Act (Obamacare) pousse de nombreux Américains à repousser leurs opérations chirurgicales non urgentes. Cette tendance de fond réduit mécaniquement l'utilisation des robots da Vinci dans les établissements hospitaliers.

Comment s'exposer au secteur des technologies médicales en bourse ?

L'exposition à la robotique médicale s'obtient par l'achat direct de titres sur une plateforme de bourse en ligne ou par des ETF thématiques. Ces fonds répliquent un panier de valeurs du secteur de la santé. Ils offrent une diversification mesurable face aux risques inhérents au bilan d'une entreprise unique.