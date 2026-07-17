Le compartiment des actions technologiques subit de fortes secousses ce vendredi 17 juillet 2026, plombé par le débouclage massif des positions sur l'intelligence artificielle. Les contrats à terme américains signalent une ouverture en forte baisse à Wall Street, amplifiant la correction entamée depuis le début du mois de juillet. Ce mouvement de défiance efface une partie des gains historiques de l'année et pousse les investisseurs vers des secteurs plus défensifs. Les turbulences touchent également l'Europe où les actions du vieux continent s'affichent dans le rouge en cours de séance.

Le repli généralisé des actions technologiques

La correction sectorielle des semi-conducteurs

L'indice SOX, qui regroupe les principales valeurs des semi-conducteurs, vient d'atteindre son plus bas niveau depuis deux mois. Ce décrochage s'explique par un changement de stratégie des grands gestionnaires de fonds, qui délaissent les valeurs à forte valorisation. Les doutes entourant le rendement réel des investissements massifs dans l'intelligence artificielle refont surface de manière abrupte. Ce reflux sectoriel éclipse la publication de résultats financiers pourtant solides par plusieurs entreprises de premier plan.

Le mouvement de correction s'est propagé avec virulence lors de la séance asiatique de ce vendredi. L'indice Nikkei 225 a abandonné 4% pour clôturer à 64 141 points, marquant sa pire performance hebdomadaire depuis avril 2025. Cette chute place l'indice de référence de Tokyo en zone de correction technique, à plus de 10% en dessous de son sommet historique enregistré le 25 juin dernier. À Shanghai, la tendance s'avère tout aussi lourde avec un repli brutal de 3% à 3 764 points.

En Europe, la fragilité des marchés d'actions technologiques se confirme également en cours de séance. L'indice dax de la bourse de Francfort recule de 183 points pour s'établir à 24 732 points, tandis que le FTSE 100 londonien montre une relative stabilité à 10 569 points. Ce recul de l'indice dax s'aligne sur la séance de jeudi à New York, marquée par une baisse de 1,47% du Nasdaq Composite à 25 881,95 points. Le S&P 500 avait quant à lui reculé de 0,51% à 7 533,77 points, soutenu uniquement par les secteurs traditionnels.

Le cas Netflix et les publications d'entreprises

Au cœur de cette tempête, l'action Netflix subit un violent contrecoup en pré-marché américain avec un plongeon de 9% de son cours. La multinationale du streaming a pourtant dévoilé un chiffre d'affaires de 12,6 milliards de dollars au deuxième trimestre, en croissance de 13%. Son bénéfice par action s'est établi à 0,80 dollar, dépassant légèrement les attentes qui se situaient à 0,79 dollar. L'augmentation du nombre d'abonnés et la hausse des tarifs publicitaires ont soutenu cette progression à deux chiffres.

Ce sont les prévisions financières pour le troisième trimestre qui ont déclenché la déception des opérateurs. La direction anticipe un chiffre d'affaires de 12,86 milliards de dollars et un bénéfice par action de 0,82 dollar, des montants inférieurs aux projections du marché. L'entreprise a également resserré sa prévision de revenus annuels pour 2026 dans une fourchette comprise entre 51 milliards et 51,4 milliards de dollars. Cette trajectoire jugée prudente a immédiatement provoqué des prises de bénéfices de la part des investisseurs.

D'autres publications majeures animent le marché des actions américaines avant la cloche. Intuitive Surgical progresse après avoir affiché un résultat ajusté de 2,80 dollars par titre contre 2,50 dollars attendus, porté par la livraison de 468 systèmes chirurgicaux Da Vinci. Du côté des services financiers, PayPal suscite l'intérêt suite au rejet d'une offre d'achat de 53 milliards de dollars formulée par Stripe et Advent International. Le conseil d'administration estime que cette proposition sous-évalue les perspectives de redressement de l'entreprise.

Les facteurs macroéconomiques et géopolitiques pesant sur les indices

La stabilisation de l'inflation en zone euro

L'office statistique européen a confirmé que le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2,8% au mois de juin 2026. Ce chiffre marque un net ralentissement par rapport aux 3,2% enregistrés en mai, atteignant son plus bas niveau depuis février. La décélération des prix de l'énergie, qui passe de 10,8% à 8,5%, constitue le principal moteur de cette baisse. Les pressions s'atténuent également dans les services et les biens industriels hors énergie.

L'inflation sous-jacente, qui exclut les composantes volatiles que sont l'énergie et l'alimentation, s'établit quant à elle à 2,4% contre 2,6% le mois précédent. Cette trajectoire rassurante offre une visibilité accrue sur l'évolution de la politique monétaire en Europe. Les investisseurs particuliers qui s'intéressent aux indices boursiers suivent de près ces données pour évaluer la trajectoire des taux d'intérêt. L'atténuation du risque inflationniste permet d'envisager un environnement économique plus stable à moyen terme.

Pendant ce temps, en Asie, la Banque du Japon adopte une posture différente face à la conjoncture. L'institution monétaire s'apprête à étudier un relèvement de ses prévisions de croissance économique lors de sa prochaine réunion de juillet. La projection actuelle de 0,5% pour l'année en cours pourrait ainsi être révisée à la hausse. Cette réflexion intervient après la décision du mois dernier de porter le taux directeur à son plus haut niveau depuis 1995.

Le regain de tensions internationales au Moyen-Orient

La situation géopolitique mondiale s'est brusquement détériorée à la suite de nouvelles frappes militaires au Moyen-Orient. L'Iran a annoncé avoir mené des attaques directes contre des installations américaines situées en Syrie. Cet événement fait suite à six nuits consécutives de frappes menées par l'armée américaine sur des positions militaires iraniennes dans la région. Ce regain d'instabilité directe entre de grandes puissances régionales alimente l'aversion au risque sur l'ensemble des marchés financiers mondiaux.

Les tensions sino-américaines reprennent également de la vigueur sur le plan politique. Lors d'un discours officiel, le président Donald Trump a accusé la Chine d'avoir orchestré le vol des données électorales de 220 millions de citoyens américains. Ces fichiers compromis incluraient des informations confidentielles telles que les adresses, les numéros de téléphone et les préférences politiques. Cette déclaration publique ravive les craintes de sanctions économiques ou de restrictions commerciales bilatérales à l'avenir.

Dans ce contexte incertain, les matières premières affichent des trajectoires contrastées avant l'ouverture de Wall Street. Le cours du pétrole Brent s'échange à 85,94 dollars le baril tandis que le contrat Nymex s'établit à 80,80 dollars. L'or conserve son statut de valeur refuge et se négocie à 3 998,80 dollars l'once. Sur le marché des changes, l'euro s'affiche à 1,1431 dollar alors que la monnaie américaine progresse face au yen à 162,39 yens pour un dollar. Pour diversifier leur portefeuille, certains investisseurs se tournent vers les etfs sectoriels ou thématiques afin de limiter leur exposition directe aux valeurs individuelles les plus volatiles.

❓ FAQ

Pourquoi les actions technologiques baissent-elles ce vendredi ? Le repli des actions technologiques est provoqué par des prises de bénéfices massives sur le segment de l'intelligence artificielle et des semi-conducteurs. Les investisseurs réévaluent l'ampleur des dépenses technologiques à la suite de prévisions trimestrielles prudentes émises par de grandes capitalisations.

Quel est l'impact des résultats de Netflix sur le marché ? Malgré un bénéfice par action au deuxième trimestre supérieur aux attentes, les perspectives financières de Netflix pour le troisième trimestre ont déçu le marché. Cette prudence a entraîné une chute de 9% du titre en pré-marché, pesant lourdement sur la tendance des indices technologiques.

Comment évolue l'indice dax face à ces tensions mondiales ? L'indice dax enregistre un recul important de 183 points, touché par la correction globale des marchés asiatiques et américains. La baisse est accentuée par les risques géopolitiques au Moyen-Orient, malgré la publication d'un chiffre d'inflation rassurant à 2,8% en zone euro.