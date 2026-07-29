Meta : la publicité permettra-t-elle de financer ses ambitions en matière d'IA ?

Meta publiera aujourd’hui ses résultats du deuxième trimestre après la clôture du marché. L’entreprise aborde cette publication de résultats face à des attentes élevées du marché, mais aussi à une pression croissante concernant l’ampleur de ses investissements dans l’intelligence artificielle.

Jusqu’à présent, les investisseurs se sont montrés disposés à accepter une croissance agressive des dépenses, car l’IA a soutenu l’activité la plus importante de Meta : la publicité. De meilleurs systèmes de recommandation, un ciblage plus efficace et l’automatisation de la création de campagnes peuvent accroître l’engagement des utilisateurs, le nombre d’impressions publicitaires et la valeur publicitaire.

Aujourd’hui, cependant, le marché en attend davantage. Meta doit démontrer que ses investissements massifs dans les centres de données, la puissance de calcul et le développement de ses propres modèles d’IA peuvent générer de nouvelles sources de revenus à l’avenir.

Ces dernières semaines, une attention particulière a été portée aux informations concernant le développement potentiel par Meta de sa propre infrastructure d’IA et la possibilité de mettre de la capacité de calcul à la disposition d’entités externes. Une telle initiative pourrait ouvrir une nouvelle opportunité commerciale similaire aux services cloud d’IA et permettre à Meta de mieux exploiter l’infrastructure actuellement mise en place pour ses propres modèles et produits.

Des informations ont également fait état de travaux sur des puces informatiques propres à Meta. À long terme, le développement de puces propriétaires pourrait réduire la dépendance de Meta vis-à-vis des fournisseurs externes et améliorer la rentabilité de son infrastructure d’IA. À ce stade, toutefois, le marché aura besoin d’informations précises concernant le calendrier, l’ampleur et les applications concrètes de ces solutions. Les annonces seules ne suffiront pas à modifier la rentabilité d’investissements d’une telle envergure.

Le rapport publié aujourd’hui constituera donc un test non seulement des performances publicitaires, mais aussi de la crédibilité de la stratégie à long terme de Meta en matière d’IA.

Principales prévisions financières

Chiffre d'affaires : 60,24 milliards de dollars

Chiffre d'affaires publicitaire : 59,07 milliards de dollars Autres revenus : 863,3 millions de dollars Chiffre d'affaires du segment « Family of Apps » : 59,77 milliards de dollars Chiffre d'affaires de Reality Labs : 428,7 millions de dollars

Résultat d'exploitation : 21,50 milliards de dollars

Résultat d'exploitation du segment « Family of Apps » : 26,11 milliards de dollars

Perte d'exploitation de Reality Labs : 4,45 milliards de dollars

Marge d'exploitation : 35,6 %

Bénéfice par action : 7,15 dollars

Croissance des impressions publicitaires : environ 14,6 % en glissement annuel

Croissance du prix moyen de la publicité : environ 11,7 % en glissement annuel

Prévisions pour le prochain trimestre

Chiffre d'affaires prévu pour le troisième trimestre : 63,17 milliards de dollars

Dépenses d’investissement (CapEx) estimées pour le troisième trimestre : 38,88 milliards de dollars

Dépenses d’investissement (CapEx) estimées pour l’ensemble de l’année : 135,79 milliards de dollars

Coûts totaux prévisionnels pour l’ensemble de l’année : 163,02 milliards de dollars

Le consensus table sur un trimestre très solide

Selon le consensus du marché, Meta devrait générer environ 60,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires au deuxième trimestre, avec un bénéfice par action estimé à 7,15 dollars. La grande majorité du chiffre d’affaires proviendra toujours de la publicité, les estimations du consensus tablant sur environ 59,1 milliards de dollars de recettes publicitaires. Cela montre que, malgré l’importance croissante de l’IA, le fondement de l’activité de Meta reste l’envergure de ses plateformes sociales et sa capacité à monétiser efficacement son immense base d’utilisateurs.

Le marché s’attend également à une croissance des impressions publicitaires et à une hausse des prix publicitaires moyens. La combinaison d’un volume publicitaire plus élevé et de prix plus élevés pourrait se traduire par une très forte croissance du chiffre d’affaires.

Toutefois, des attentes aussi élevées signifient que le simple fait d’atteindre le consensus pourrait ne pas suffire. Les investisseurs rechercheront une surprise positive manifeste, tant au niveau du chiffre d’affaires que du bénéfice par action (BPA), ainsi que dans les commentaires de la direction concernant les trimestres à venir. Meta doit démontrer que l’IA ne se contente pas de soutenir son modèle publicitaire actuel, mais qu’elle renforce également le potentiel de croissance à long terme de l’entreprise.

La publicité reste le pilier, l’IA doit en accroître l’efficacité

La principale source de chiffre d’affaires de Meta reste le segment « Family of Apps », qui regroupe Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp.

L’ampleur de cet écosystème est colossale. Les estimations de consensus indiquent que le nombre moyen d’utilisateurs quotidiens sur l’ensemble des services de la « Family of Apps » atteindra environ 3,61 milliards. Une base d’utilisateurs aussi vaste confère à Meta un avantage unique en termes de données, de distribution et de capacité à déployer des solutions d’IA.

L’intelligence artificielle peut accroître la valeur de l’activité publicitaire de Meta à plusieurs niveaux. Les modèles d’IA peuvent améliorer les recommandations de contenu, augmenter le temps passé sur les plateformes, aider les annonceurs à créer des campagnes et optimiser l’efficacité publicitaire.

Les résultats publicitaires constitueront donc le premier test de la valeur économique de l’IA. Si Meta affiche à la fois une croissance du volume publicitaire et une hausse des prix publicitaires moyens, le marché pourrait en conclure que les investissements dans les modèles et l’infrastructure d’IA commencent à générer des bénéfices mesurables dans le segment d’activité le plus important de l’entreprise.

Dans le même temps, les investisseurs analyseront si l’amélioration des performances publicitaires est un résultat durable de la mise en œuvre de l’IA ou si elle résulte principalement de conditions favorables sur le marché de la publicité numérique.

Un « cloud IA » pourrait créer une nouvelle source de revenus

L’un des éléments les plus intéressants de la publication des résultats d’aujourd’hui pourrait être les commentaires de Mark Zuckerberg concernant la possibilité de mettre la puissance de calcul et l’infrastructure IA à la disposition de clients externes.

Meta développe actuellement une infrastructure colossale destinée principalement à ses propres modèles, systèmes de recommandation et produits basés sur l’IA. Mettre une partie de ces ressources à la disposition de clients externes pourrait permettre à l’entreprise de mieux exploiter sa capacité de calcul croissante et de créer une source de revenus supplémentaire.

Une éventuelle activité « AI Cloud » représenterait toutefois un changement significatif dans le modèle opérationnel de Meta. L’entreprise aurait besoin non seulement d’une infrastructure suffisante, mais aussi d’une offre compétitive face aux plus grands fournisseurs de cloud.

Le marché attendra donc des informations précises :

si Meta est déjà en pourparlers avec des clients potentiels,

quelle forme pourrait prendre l’accès à la capacité de calcul,

si Meta prévoit de proposer l’accès à ses propres modèles d’IA,

à quel moment cette nouvelle activité pourrait commencer à générer des revenus,

si l’infrastructure construite pour les besoins propres de Meta peut être efficacement exploitée par des clients externes.

Il convient de souligner clairement qu’à ce stade, une éventuelle activité « IA Cloud » reste avant tout une opportunité stratégique. Si la direction présente un plan concret, le marché pourrait commencer à valoriser Meta non seulement en tant que leader de la publicité numérique, mais aussi en tant que futur fournisseur d’infrastructures et de services d’IA.

Les puces propriétaires pourraient changer la donne économique de l’IA, mais des détails sont nécessaires

Meta a récemment attiré l’attention en raison d’informations concernant le développement de ses propres puces informatiques.

D’un point de vue stratégique, une telle orientation est logique. Des puces propriétaires pourraient permettre à Meta de mieux adapter son infrastructure à des applications spécifiques, de réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs externes et de diminuer le coût du traitement de l’IA à long terme.

Toutefois, les avantages potentiels sont encore lointains. La conception et le déploiement de puces propriétaires nécessitent des années d’investissement, l’accès à des technologies de fabrication de pointe et un écosystème logiciel approprié. Par conséquent, les investisseurs devraient considérer les informations actuelles comme s’inscrivant dans une stratégie à long terme plutôt que comme un facteur susceptible de modifier significativement les résultats financiers à court terme.

Le rapport publié aujourd’hui pourrait néanmoins fournir des indications importantes sur le calendrier de développement des puces, leurs applications et leur impact potentiel sur les futures dépenses d’investissement.

Les dépenses d’investissement mettront à l’épreuve la tolérance du marché

Sauf surprise majeure, le principal risque reste l’ampleur des dépenses d’investissement. Meta a précédemment relevé ses prévisions de dépenses d’investissement pour l’ensemble de l’année à des niveaux avoisinant les 145 milliards de dollars. Un investissement aussi important démontre que Meta développe de manière agressive ses centres de données et l’infrastructure nécessaire au développement de l’IA.

À l’instar de Microsoft, le marché pourrait accepter des dépenses d’investissement plus élevées si celles-ci se traduisent par une croissance manifeste des recettes publicitaires, une amélioration de l’efficacité opérationnelle et la création de nouvelles opportunités de monétisation.

Toutefois, si les dépenses continuent d’augmenter sans preuve tout aussi claire de retour sur investissement, les investisseurs pourraient commencer à remettre en question le rythme de l’expansion des infrastructures. La relation entre les dépenses d’investissement et la croissance future des recettes sera donc l’un des thèmes les plus importants abordés lors de la conférence téléphonique sur les résultats d’aujourd’hui.

Des dépenses élevées ne constituent pas nécessairement un problème si Meta démontre qu’elle développe ses infrastructures en réponse à une demande réelle et qu’elle dispose d’un plan concret pour leur exploitation commerciale.

Reality Labs continue de peser sur les résultats

Reality Labs reste un autre domaine nécessitant une attention particulière.

Les estimations consensuelles tablent sur un chiffre d’affaires d’environ 428,7 millions de dollars et une perte d’exploitation d’environ 4,45 milliards de dollars. Ce segment continue de générer des coûts importants et reste un frein à la rentabilité globale de Meta.

Cependant, Meta peut continuer à financer ces investissements grâce à la forte rentabilité de « Family of Apps ». Les estimations consensuelles suggèrent que le résultat d’exploitation de ce segment atteindra environ 26,1 milliards de dollars.

La vision à long terme liée à Reality Labs reste un élément important de la stratégie de Meta. À court terme, toutefois, les investisseurs évalueront avant tout si la hausse des coûts reste justifiée et si de nouvelles opportunités de monétisation se profilent.

Meta doit faire mieux qu’un simple trimestre solide

Les résultats d’aujourd’hui pourraient donner lieu à trois scénarios principaux.

Le scénario positif table sur un dépassement net des attentes du consensus, de solides performances publicitaires, une croissance des impressions publicitaires et des prix publicitaires moyens, ainsi que des prévisions positives pour le prochain trimestre. Un plan concret de développement de l’IA dans le cloud et des informations convaincantes concernant la monétisation de l’infrastructure et des modèles pourraient constituer un catalyseur supplémentaire. Dans ce cas, une nouvelle hausse des dépenses d’investissement (CapEx) pourrait même être perçue positivement. Le marché en conclurait que Meta investit pour répondre à une demande croissante et dispose de réelles opportunités de transformer son infrastructure d’IA en une nouvelle source de revenus.

Le scénario neutre table sur des résultats conformes au consensus, une dynamique publicitaire stable et l’absence d’informations nouvelles concernant la commercialisation de l’IA. Un tel rapport pourrait s’avérer insuffisant, en particulier si la direction revoit à nouveau à la hausse ses prévisions de dépenses.

Le scénario négatif inclut des résultats publicitaires plus faibles, une pression sur les marges et une croissance continue des dépenses d’investissement sans plan clair pour la monétisation de l’infrastructure d’IA. Une telle combinaison pourrait renforcer les craintes que les coûts de développement de l’IA augmentent plus rapidement que les bénéfices économiques.

Verra-t-on un retour sur investissement ?

Meta reste l’une des entreprises les mieux placées pour tirer parti de l’intelligence artificielle.

La société dispose d’une base d’utilisateurs massive, de l’une des activités publicitaires les plus rentables au monde et de la capacité à déployer rapidement l’IA sur l’ensemble des produits utilisés par des milliards de personnes.

Dans le même temps, l’ampleur des investissements atteint des niveaux qui exigent des preuves de plus en plus concrètes de rendements futurs.

Le rapport d’aujourd’hui répondra à plusieurs questions clés :

L’IA continue-t-elle d’améliorer l’efficacité de l’activité publicitaire de Meta ?

La croissance des impressions publicitaires et des tarifs est-elle suffisamment forte ?

Comment Meta prévoit-elle de monétiser sa capacité de calcul croissante ?

Une activité de cloud IA peut-elle devenir une nouvelle source de revenus ?

Quels sont les véritables projets concernant les puces propriétaires ?

La poursuite de la croissance des dépenses d’investissement sera-t-elle justifiée par la hausse du chiffre d’affaires ?

Meta pourrait publier aujourd’hui des résultats très solides. Cependant, pour susciter une réaction résolument positive du marché, l’entreprise devra probablement apporter un élément supplémentaire : des résultats nettement supérieurs aux prévisions du consensus, une confirmation claire de l’efficacité de l’IA dans la publicité et des informations précises concernant la future monétisation de son infrastructure.

Source: xStation5