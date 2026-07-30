Meta montre comment enregistrer une perte de près de 10 % malgré un chiffre d'affaires record, en raison du développement de l'IA

Le marché se demande depuis longtemps s’il vaut la peine de continuer à miser sur les plus grandes entreprises impliquées dans le développement dans le domaine de l’intelligence artificielle. Meta figurait parmi les pionniers de l’adoption de l’IA, un secteur qui lui avait permis de générer des bénéfices substantiels pendant de nombreux trimestres. Avant la publication d’aujourd’hui, les investisseurs s’attendaient à des résultats exceptionnels, espérant la preuve que le rythme effréné des dépenses en intelligence artificielle se traduirait encore davantage par une monétisation concrète. Au lieu de cela, Mark Zuckerberg a infligé au marché une douche froide digne d’un manuel : peu importe que la machine publicitaire génère un torrent de liquidités, puisque les bénéfices ont été engloutis par des milliards de réserves destinées aux litiges juridiques, aux indemnités de licenciement des employés licenciés et à un appétit insatiable pour de nouveaux serveurs. Dans un premier temps, une baisse de 5 % a été observée, puis, quelques minutes plus tard lors des échanges après la clôture, les baisses se sont accentuées pour atteindre 9 %, entraînant des chutes encore plus marquées sur l’indice technologique Nasdaq, malgré de vigoureuses tentatives de rebond en début de séance. Résultats du deuxième trimestre : les géants de la publicité n’ont pas réussi à dépasser les attentes en matière de bénéfices Au niveau du chiffre d’affaires seul, Meta a affiché des performances que le reste du secteur lui envie, non seulement les acteurs de la publicité, mais aussi ceux du secteur de l’IA. Malheureusement, plus on examine les résultats de près, plus la comparaison s’avère défavorable pour l’entreprise : Chiffre d’affaires total : 60,80 milliards de dollars (+28 % en glissement annuel) contre une prévision de 60,24 milliards de dollars. On observe ici un léger dépassement du consensus. C'est trop peu pour stimuler les attentes du marché.

(+28 % en glissement annuel) contre une prévision de 60,24 milliards de dollars. On observe ici un léger dépassement du consensus. C'est trop peu pour stimuler les attentes du marché. Chiffre d'affaires publicitaire : 59,36 milliards de dollars (+27 % en glissement annuel) contre un consensus de 59,07 milliards de dollars.

(+27 % en glissement annuel) contre un consensus de 59,07 milliards de dollars. Segment « Family of Apps » (chiffre d'affaires) : 60,37 milliards de dollars (+28 % en glissement annuel) alors que les estimations s'élevaient à 59,77 milliards de dollars.

(+28 % en glissement annuel) alors que les estimations s'élevaient à 59,77 milliards de dollars. Résultat d’exploitation : 18,78 milliards de dollars (en baisse de 8,2 % en glissement annuel), ce qui constitue une déception cuisante par rapport aux 21,50 milliards de dollars attendus.

(en baisse de 8,2 % en glissement annuel), ce qui constitue une déception cuisante par rapport aux 21,50 milliards de dollars attendus. Résultat d’exploitation du segment publicitaire (« Family of Apps ») : 23,39 milliards de dollars (-6,3 % en glissement annuel) contre les 26,11 milliards de dollars attendus par le marché.

(-6,3 % en glissement annuel) contre les 26,11 milliards de dollars attendus par le marché. Marge d’exploitation : 31 % . Il s’agit d’une baisse significative par rapport au résultat de l’année dernière, où la marge s’élevait à un impressionnant 43 %, et alors que le marché s’attendait à un solide 35,6 %.

. Il s’agit d’une baisse significative par rapport au résultat de l’année dernière, où la marge s’élevait à un impressionnant 43 %, et alors que le marché s’attendait à un solide 35,6 %. B Bénéfice par action (BPA) : B 6,18 USD contre 7,14 USD un an plus tôt et des prévisions des analystes allant de 7,15 à 7,22 USD.

B contre 7,14 USD un an plus tôt et des prévisions des analystes allant de 7,15 à 7,22 USD. Indicateurs publicitaires et utilisateurs : Les impressions publicitaires ont augmenté de 14 % en glissement annuel (prévisions : +14,6 %), le prix moyen par publicité a bondi de 12 % en glissement annuel (prévisions : +11,7 %), et le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens (DAU) a atteint 3,60 milliards (prévisions : 3,61 milliards). Hormis le troisième trimestre 2025, nous enregistrons le bénéfice le plus bas depuis le troisième trimestre 2024. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Où est passé l’argent ? Avocats, indemnités de licenciement et autres sommes englouties dans le métaverse Les investisseurs pourraient se frotter les yeux de stupéfaction face à cet écart de bénéfices. Cela fait longtemps que nous n’avions pas constaté une telle déception en matière de BPA chez une entreprise de la Big Tech. Habituellement, même un léger dépassement des attentes suffisait à déclencher une forte vague de ventes, et aujourd’hui, nous sommes face à une déception majeure, même s’il convient de souligner que ces résultats restent relativement bons. La réponse à la question de savoir où sont passés les bénéfices réside dans un ensemble de dépenses ponctuelles et contestables qui ont nui à la rentabilité au deuxième trimestre : 2,40 milliards de dollars pour des litiges juridiques : Meta a dû faire face à des frais juridiques colossaux liés à des procédures en cours. Pire encore, l’entreprise a averti que les procès à venir aux États-Unis concernant l’impact de ses plateformes sur les jeunes pourraient entraîner de nouvelles « pertes significatives ».

Meta a dû faire face à des frais juridiques colossaux liés à des procédures en cours. Pire encore, l’entreprise a averti que les procès à venir aux États-Unis concernant l’impact de ses plateformes sur les jeunes pourraient entraîner de nouvelles « pertes significatives ». 1,18 milliard de dollars pour les indemnités de licenciement : il s’agit du coût des licenciements massifs de mai. À la fin du mois de juin, les effectifs avaient baissé de 1 % en glissement annuel, pour s’établir à 75 472 personnes.

il s’agit du coût des licenciements massifs de mai. À la fin du mois de juin, les effectifs avaient baissé de 1 % en glissement annuel, pour s’établir à 75 472 personnes. Reality Labs continue de brûler des milliards : Le segment chargé du métaverse et de la réalité virtuelle a enregistré une perte d’exploitation de 4,62 milliards de dollars (contre une perte de 4,53 milliards de dollars il y a un an et une prévision de -4,45 milliards de dollars), ne générant que 431 millions de dollars de chiffre d’affaires. Prévisions pour le troisième trimestre et l’ensemble de l’année : des dépenses d’investissement encore plus élevées et des estimations revues à la baisse Si le résultat décevant du deuxième trimestre avait été le seul problème, le marché aurait peut-être pu pardonner cet accroc. Cependant, les annonces concernant les mois à venir n’ont fait qu’ajouter de l’huile sur le feu : Chiffre d’affaires du troisième trimestre inférieur aux attentes : Meta estime son chiffre d’affaires du troisième trimestre entre 61 et 64 milliards de dollars . Le point médian de cette prévision (62,5 milliards de dollars) est nettement en deçà du consensus du marché, fixé à 63,17 milliards de dollars.

Meta estime son chiffre d’affaires du troisième trimestre entre . Le point médian de cette prévision (62,5 milliards de dollars) est nettement en deçà du consensus du marché, fixé à 63,17 milliards de dollars. Relèvement de la fourchette basse des dépenses d’investissement : L’entreprise n’a pas l’intention de faire des économies sur l’infrastructure dédiée à l’IA. Les dépenses d’investissement pour l’ensemble de l’année ont été revues à la hausse, dans une fourchette de 130 à 145 milliards de dollars (la fourchette basse était auparavant de 125 milliards de dollars), dépassant ainsi les prévisions moyennes des analystes (135,8 milliards de dollars).

L’entreprise n’a pas l’intention de faire des économies sur l’infrastructure dédiée à l’IA. Les dépenses d’investissement pour l’ensemble de l’année ont été revues à la hausse, dans une fourchette de (la fourchette basse était auparavant de 125 milliards de dollars), dépassant ainsi les prévisions moyennes des analystes (135,8 milliards de dollars). Hausse des coûts totaux : Les charges d’exploitation pour l’ensemble de l’année s’élèveront à 165 à 169 milliards de dollars (au lieu des 162 à 169 milliards de dollars prévus).

Les charges d’exploitation pour l’ensemble de l’année s’élèveront à (au lieu des 162 à 169 milliards de dollars prévus). Taux d’imposition plus élevé : L’entreprise a revu à la hausse ses prévisions concernant le taux d’imposition effectif pour le second semestre, le portant à 15–17 % (contre 13–16 % auparavant). La vision de Zuckerberg : du Texas à une vision open source Alors que les actions de l’entreprise et l’ensemble du marché sont dans le rouge, Mark Zuckerberg continue de tisser sa grande trame narrative. Le PDG de Meta affirme que l’intelligence artificielle ne se contente pas d’alimenter la publicité, mais « ouvre la voie à des opportunités commerciales totalement nouvelles pour les entreprises » : Un projet gigantesque avec BlackRock : Parallèlement à la publication des résultats, des plans ont été dévoilés pour construire un campus de centres de données à El Paso, au Texas, d’une valeur de 14 milliards de dollars , en coopération avec BlackRock.

Parallèlement à la publication des résultats, des plans ont été dévoilés pour construire un campus de centres de données à El Paso, au Texas, d’une valeur de , en coopération avec BlackRock. Manifeste politico-technologique : Zuckerberg s’oppose fermement aux idées visant à interdire les modèles d’IA chinois ou à imposer des restrictions à l’exportation des puces électroniques. Il promeut une vision des logiciels open source comme un outil destiné à donner le pouvoir aux individus, et non à des entreprises fermées.

Zuckerberg s’oppose fermement aux idées visant à interdire les modèles d’IA chinois ou à imposer des restrictions à l’exportation des puces électroniques. Il promeut une vision des logiciels open source comme un outil destiné à donner le pouvoir aux individus, et non à des entreprises fermées. Annonce d’une amélioration du bénéfice annuel : Malgré la pression sur les marges, la direction affirme que le résultat d’exploitation annuel pour 2026 sera supérieur à celui de 2025. Une douche froide Meta reste une machine incroyablement efficace pour générer des revenus grâce à la publicité numérique. Le problème est que les investisseurs ne veulent plus payer pour des « promesses et un potentiel » dans le domaine de l’intelligence artificielle alors que le bénéfice net est grignoté par les frais juridiques et de restructuration. Tant que les milliards investis dans les serveurs ne commenceront pas à générer des revenus d’activité directs et distincts (par exemple, issus d’une offre « IA Cloud »), le marché considérera toute augmentation des dépenses d’investissement (CapEx) comme un fardeau inutile. L'action Meta pourrait s'ouvrir autour de 532 USD, ce qui correspondrait à son plus bas niveau depuis le 31 mars. En raison du fort recul de Meta et des inquiétudes du marché concernant la décision de la Fed et les projets de Trump vis-à-vis de l'Iran, l'indice US100 accentue sa baisse et atteint son plus bas niveau depuis le 30 avril. Source : xStation5





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