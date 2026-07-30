Microsoft montre comment rentabiliser les centres de données. Les investissements dans l'IA commencent à porter leurs fruits

Alors que les résultats de Meta ont suscité des inquiétudes sur les marchés quant à la rentabilité des investissements dans l’IA, accentuant la chute des contrats du Nasdaq, à Redmond, au siège de Microsoft, les dirigeants de l’entreprise peuvent sans aucun doute sabrer le champagne. Microsoft, la plus grande entreprise de logiciels au monde – même si elle s’apparente désormais davantage à une entreprise spécialisée dans le cloud –, a publié son rapport financier pour le quatrième trimestre de l’exercice 2026, prouvant ainsi que des dépenses colossales consacrées aux centres de données peuvent aller de pair avec des résultats largement supérieurs aux attentes des analystes sur tous les plans clés. La réaction des investisseurs n’a pas tardé. En séance après la clôture, l’action de la société a progressé de plus de 3 % à 5 %, frôlant à un moment donné la barre des 410 dollars par action. Même si le titre semble avoir déjà atteint son plus bas niveau, aux alentours de 350 dollars par action, il reste encore potentiellement à environ un tiers de ses plus hauts historiques, proches de 550 dollars par action. Résultats du 4e trimestre de l’exercice 2026 : une véritable démonstration de force dans tous les segments Contrairement à ses concurrents, Microsoft n’a pas eu à s’expliquer sur des pressions sur les marges ou des coûts imprévus, et les chiffres parlent d’eux-mêmes : Chiffre d’affaires total : 90,01 milliards de dollars (croissance de 18 % en glissement annuel) contre un consensus du marché compris entre 87,6 et 87,72 milliards de dollars.

(croissance de 18 % en glissement annuel) contre un consensus du marché compris entre 87,6 et 87,72 milliards de dollars. B Bénéfice par action (BPA) : B B 4,81 dollars B (BPA ajusté : B 4,74 dollars B ), ce qui dépasse très nettement les attentes du marché, comprises entre 4,24 et 4,25 dollars.

B B (BPA ajusté : B ), ce qui dépasse très nettement les attentes du marché, comprises entre 4,24 et 4,25 dollars. B Résultat d'exploitation : B B 40,60 milliards de dollars B contre les 39,02 milliards attendus par le marché.

B B contre les 39,02 milliards attendus par le marché. B Résultat net : B B 35,8 milliards de dollars B pour le seul trimestre.

B B pour le seul trimestre. Chiffre d’affaires total du cloud (Microsoft Cloud) : 59,3 milliards de dollars contre des estimations de 58,71 milliards de dollars.

contre des estimations de 58,71 milliards de dollars. Segment Intelligent Cloud : 39,31 milliards de dollars contre des prévisions de 38,17 milliards de dollars.

contre des prévisions de 38,17 milliards de dollars. Segment Productivité et processus métier : 37,85 milliards de dollars , contre un consensus de 37,27 milliards de dollars.

, contre un consensus de 37,27 milliards de dollars. Segment Informatique grand public : 12,85 milliards de dollars, contre les 12,17 milliards de dollars attendus. Après une hausse ponctuelle de ses bénéfices au trimestre précédent, l’entreprise a affiché d’excellents résultats, dépassant les 32 milliards de dollars de bénéfices. Source : Bloomberg Finance LP, XTB À quoi tient ce succès ? Azure et Copilot battent tous les records Wall Street craignait surtout un ralentissement de son produit phare, la plateforme cloud Azure. Or, Microsoft a démontré que la demande en puissance de calcul dédiée à l’IA sous son égide progressait plus rapidement que prévu : Croissance fulgurante d’Azure de 43 % : le chiffre d’affaires d’Azure et des autres services cloud (hors fluctuations de change) a bondi de pas moins de 43 % en glissement annuel , dépassant les estimations moyennes des analystes (+39,6 %).

le chiffre d’affaires d’Azure et des autres services cloud (hors fluctuations de change) a bondi de pas moins de , dépassant les estimations moyennes des analystes (+39,6 %). Une étape historique pour Azure : pour la première fois de son histoire, le chiffre d’affaires annuel généré par les ventes de services cloud d’Azure a franchi la barre des 100 milliards de dollars .

pour la première fois de son histoire, le chiffre d’affaires annuel généré par les ventes de services cloud d’Azure a franchi la barre des . Copilot connaît un succès massif : le nombre d’abonnements payants à l’assistant IA phare, Microsoft 365 Copilot, a dépassé les 30 millions. Cela montre que ce n’est pas nécessairement la meilleure solution qui compte, mais que la clé réside dans le modèle commercial. C’est également une preuve évidente, à l’intention des sceptiques, que les entreprises dépensent sans compter pour mettre en œuvre l’IA générative. 41 milliards de dollars de dépenses d’investissement : des dépenses qui portent leurs fruits Les craintes des investisseurs concernant le gaspillage de liquidités dans les serveurs et les puces n’ont pas épargné Microsoft ; cependant, dans ce cas précis, l’entreprise a défendu sa stratégie à l’aide de résultats commerciaux concrets : Les dépenses d’investissement (CapEx) ont bondi de 70 % : les dépenses d’investissement pour le seul quatrième trimestre ont atteint un montant astronomique pour l’entreprise, soit 41 milliards de dollars (hausse de 70 % en glissement annuel), reflétant l’expansion massive des centres de données pour répondre aux besoins en intelligence artificielle.

les dépenses d’investissement pour le seul quatrième trimestre ont atteint un montant astronomique pour l’entreprise, soit (hausse de 70 % en glissement annuel), reflétant l’expansion massive des centres de données pour répondre aux besoins en intelligence artificielle. B Bénéfice tiré de l’investissement dans Anthropic : B Les résultats financiers de ce trimestre ont été encore renforcés par B un bénéfice de 3,2 milliards de dollars B enregistré grâce à sa participation dans la start-up d’IA Anthropic.

B Les résultats financiers de ce trimestre ont été encore renforcés par B enregistré grâce à sa participation dans la start-up d’IA Anthropic. B Différence par rapport à Meta :B Alors que Meta a perdu la confiance des investisseurs en raison d’une baisse de sa marge d’exploitation et d’un manque de monétisation claire des nouvelles infrastructures en dehors de son activité publicitaire, Microsoft a prouvé que l’expansion du cloud génère immédiatement de nouveaux revenus commerciaux à forte marge. Microsoft montre comment transformer les « jetons » en devises fortes Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a résumé le trimestre en déclarant que l’entreprise repoussait les limites de la rentabilité afin que « chaque client puisse transformer les jetons d’IA en résultats commerciaux concrets ». Ce rapport envoie un signal clair au marché : les investisseurs ne craignent pas les dépenses d’investissement massives dans l’IA tant qu’elles s’accompagnent d’une croissance de 43 % du cloud et d’un bénéfice par action dépassant de plusieurs dizaines de centimes les prévisions. Microsoft prouve avec succès que, dans la course à la commercialisation de l’intelligence artificielle, elle reste le leader incontesté du peloton. MSFT n'a pas réussi à franchir la barre des 400 dollars au cours des trois dernières séances, ce qui pourrait toutefois se produire dès l'ouverture de la séance de demain. Il convient toutefois de noter que le sentiment du marché semble morose, comme en témoigne la baisse des contrats sur l'indice Nasdaq 100. Source : xStation5





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