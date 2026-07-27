Nasdaq-100 pénalisé par les semi-conducteurs

Les contrats à terme sur l'indice Nasdaq-100 (US100) restent sous pression aujourd'hui, suite à des informations faisant état des progrès réalisés par la Chine dans le développement de sa propre technologie de fabrication de semi-conducteurs. L'indice a ouvert en hausse, soutenu par l'annonce d'une trêve dans les opérations militaires entre les États-Unis et l'Iran, mais le sentiment s'est détérioré au fil de la séance et les cours sont passés en territoire négatif. C'est dans le secteur des semi-conducteurs que la pression s'est fait le plus sentir, ASML, Nvidia et d'autres entreprises liées aux puces figurant parmi les plus fortes baisses. Le repli du sentiment a été déclenché par des informations selon lesquelles la Chine progresserait dans le développement de machines de lithographie DUV de pointe, ce qui pourrait à terme remettre en cause l’avantage actuel des principaux acteurs du secteur et accroître la concurrence sur le marché des semi-conducteurs. Dans le même temps, les investisseurs prennent leurs bénéfices dans le segment de l’intelligence artificielle, Nvidia étant également sous pression. Le marché se concentre de plus en plus non seulement sur le rythme d’adoption de l’IA, mais aussi sur l’ampleur des investissements nécessaires pour maintenir la trajectoire de croissance actuelle. L'augmentation des dépenses consacrées aux centres de données et aux infrastructures d'IA soulève des questions quant à savoir si l'ampleur de ces investissements se traduira par des rendements suffisamment élevés à l'avenir. La séance d'aujourd'hui met en évidence la sensibilité croissante du marché aux évolutions du secteur des semi-conducteurs. Ce secteur reste l'un des piliers essentiels du récit de l'intelligence artificielle, ce qui signifie que toute information relative à la concurrence technologique, à la pression sur les marges ou aux rendements futurs des investissements peut rapidement avoir un impact sur les valorisations des grandes entreprises et sur l'indice dans son ensemble. Source: xStation5

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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