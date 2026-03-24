📉 Nasdaq 100 : vers une correction brutale ?

- Les futures Nasdaq 100 (US100) passent sous 24 000 points
- Le pétrole rebondit vers 98 dollars, alimentant les craintes inflationnistes
- Les rendements US à 10 ans reviennent autour de 5%
- L’appétit pour le risque chute à 8%, niveau de marché baissier
- Les tensions USA-Iran renforcent le sentiment risk-off
- Les futures Nasdaq 100 (US100) passent sous 24 000 points
- Le pétrole rebondit vers 98 dollars, alimentant les craintes inflationnistes
- Les rendements US à 10 ans reviennent autour de 5%
- L’appétit pour le risque chute à 8%, niveau de marché baissier
- Les tensions USA-Iran renforcent le sentiment risk-off
Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 (US100) reculent avant l’ouverture de Wall Street, dans un contexte dominé par la remontée du pétrole et la hausse des taux obligataires. Le retour du brut vers les 98 dollars par baril, combiné à des rendements américains proches de 5%, ravive les craintes d’un environnement durablement restrictif pour les actifs risqués.
À cela s’ajoute un climat géopolitique tendu, marqué par l’absence de résolution rapide du conflit au Moyen-Orient, ce qui accentue la prudence des investisseurs.
📊 Nasdaq 100 sous pression : signaux techniques dégradés
Un seuil clé menacé à 24 000 points
Le Nasdaq 100 est passé sous le seuil psychologique des 24 000 points, signalant une perte de momentum haussier. Cette baisse intervient alors que les investisseurs réduisent leur exposition aux actifs technologiques, particulièrement sensibles aux taux d’intérêt élevés.
Le contexte actuel, marqué par des rendements obligataires élevés, pèse sur les valorisations, notamment dans le secteur technologique.
Un risque de correction vers 23 000 points
Source: xStation5
D’un point de vue technique, la situation se fragilise. Si les acheteurs ne parviennent pas à reconquérir la zone des 24 500 points, correspondant à la moyenne mobile exponentielle à 200 jours, la pression vendeuse pourrait s’intensifier.
Dans ce scénario, un retour vers les 23 000 points apparaît comme un objectif plausible à court terme.
🛢️ Pétrole et taux : double pression sur les marchés
Le pétrole rebondit fortement
Le prix du pétrole repart à la hausse, revenant à proximité des 98 dollars, après un repli temporaire à 91 dollars la veille. Ce mouvement traduit les inquiétudes persistantes sur l’offre mondiale, dans un contexte de tensions au Moyen-Orient.
Source: xStation5
Les niveaux techniques clés se situent autour de 91 dollars, puis 84 et 72 dollars, correspondant respectivement aux moyennes mobiles à moyen et long terme.
Des taux obligataires toujours élevés
Les rendements des obligations américaines à 10 ans évoluent de nouveau autour de 5%, un niveau historiquement élevé. Cette situation renforce la pression sur les marchés actions, en particulier sur les valeurs de croissance.
La combinaison de taux élevés et pétrole cher constitue un environnement défavorable pour les actifs risqués.
Source : XTB Research
⚠️ Appétit pour le risque en chute libre
Une participation des investisseurs en baisse
L’indicateur de participation des investisseurs particuliers dans les achats d’actions chute à 8%, son plus bas niveau depuis le troisième trimestre 2024.
À titre de comparaison, ce ratio atteignait 15% en novembre 2025 et environ 11,5% lors du pic de la frénésie “meme stocks” en 2021.
Un signal typique de marché baissier
Ces niveaux sont comparables à ceux observés lors des marchés baissiers de 2020 et 2022, traduisant une forte aversion au risque.
Cette baisse de participation reflète un repositionnement défensif des investisseurs, qui anticipent une possible détérioration des conditions de marché.
🌍 Tensions géopolitiques : un facteur clé
Une escalade potentielle entre les États-Unis et l’Iran
Le contexte géopolitique reste particulièrement tendu. Le déploiement attendu des Marines américains en Iran d’ici vendredi, ainsi que l’ultimatum de cinq jours donné par Donald Trump pour entamer des مذاکرات, alimentent les craintes d’escalade.
Cette situation pourrait accentuer le sentiment risk-off à l’approche du week-end.
Un impact direct sur les marchés énergétiques
Les tensions au Moyen-Orient influencent directement les prix du pétrole, en raison des risques sur l’approvisionnement. Historiquement, ces épisodes ont souvent entraîné des hausses marquées des prix.
Fait notable, la hausse actuelle du pétrole est l’une des plus importantes depuis la guerre du Golfe des années 1990, bien qu’elle reste moins explosive et précédée de corrections.
📉 Perspectives : prudence à court terme
Un marché vulnérable aux chocs
La combinaison de facteurs négatifs — taux élevés, النفط cher, tensions géopolitiques — rend les marchés particulièrement sensibles aux mauvaises nouvelles.
Les investisseurs pourraient continuer à réduire leur exposition aux actifs risqués dans les jours à venir.
Des niveaux techniques à surveiller
Le comportement du Nasdaq 100 autour des 24 500 points sera déterminant. Une incapacité à franchir ce seuil pourrait confirmer une tendance baissière plus marquée.
À l’inverse, un rebond technique reste possible en cas d’apaisement des tensions ou de stabilisation des taux.
❓ FAQ
Pourquoi le Nasdaq 100 baisse-t-il actuellement ?
La baisse est liée à la hausse des taux, au rebond du pétrole et aux tensions géopolitiques.
Quel est le rôle des taux obligataires dans cette correction ?
Des taux élevés réduisent l’attractivité des actions, surtout les valeurs technologiques.
Le pétrole peut-il continuer à monter ?
Oui, surtout si les tensions au Moyen-Orient persistent ou s’aggravent.
Le marché est-il en phase baissière ?
Certains indicateurs, comme la faible participation des investisseurs, suggèrent un biais baissier.
Quels niveaux surveiller sur le Nasdaq 100 ?
Les zones clés sont 24 500 points à la hausse et 23 000 points à la baisse.
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