Netflix déçoit Wall Street 🚩 Le titre chute de 9 % après la publication de perspectives décevantes

Netflix a publié ses résultats du deuxième trimestre 2026, qui se sont globalement révélés conformes aux attentes de Wall Street, mais les investisseurs ont été déçus par les perspectives de la société pour les mois à venir. Le géant du streaming a publié des prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices pour le troisième trimestre inférieures aux attentes, ce qui a entraîné une chute de plus de 9 % de son cours en bourse après la clôture.

Résultats de Netflix : très solides, mais pas suffisamment

Netflix a maintenu ses prévisions pour l’ensemble de l’année tout en poursuivant le développement de ses activités publicitaires, de ses programmes en direct et de ses initiatives en matière d’intelligence artificielle, affirmant qu’il n’en est encore qu’aux prémices de la monétisation de sa base d’utilisateurs mondiale.

Toutefois, après des années d’expansion rapide, les investisseurs recherchent de plus en plus de nouveaux moteurs de croissance. Il est important de noter que le dernier rapport financier ne fait état d’aucune détérioration des fondamentaux sous-jacents de Netflix.

Malgré des prévisions quelque peu prudentes, un indicateur qui devrait rassurer les investisseurs est l’amélioration de l’engagement. Le nombre total d’heures de visionnage a augmenté de 2 % en glissement annuel lors du premier semestre 2026, contre une croissance de 1,5 % un an plus tôt, ce qui suggère que l’engagement du public envers les contenus de Netflix reste solide.

Le chiffre d’affaires continue de progresser à un rythme à deux chiffres, le résultat net est en hausse et la publicité reste l’une des activités de l’entreprise qui connaît la croissance la plus rapide. Pourtant, la réaction du marché met en évidence à quel point les investisseurs sont devenus exigeants. Même après la forte baisse du titre, Netflix trade à environ 21 fois les bénéfices prévisionnels — ce qui représente sa première décote par rapport au ratio cours/bénéfice prévisionnel moyen du S&P 500 depuis 2022. Les investisseurs semblent rechercher des résultats exceptionnels qui justifieraient des multiples de valorisation habituellement réservés aux entreprises à forte croissance.

Cela nécessiterait des signes bien plus probants d’une accélération de la croissance, et ce trimestre n’a pas su les fournir. Des prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfice par action légèrement inférieures aux attentes, combinées à la décision de Netflix de réduire la fréquence de publication de ses données d’audience, ont renforcé les craintes selon lesquelles l’entreprise entre dans une phase plus mature de son développement, où le maintien de sa trajectoire de croissance historique pourrait s’avérer de plus en plus difficile.

Dans l’ensemble, Netflix a généré 12,6 milliards de dollars de chiffre d’affaires lors du deuxième trimestre, conformément à ses propres prévisions et en hausse de 13 % par rapport à l’année précédente, soit 12 % à taux de change constant. Cette croissance a été principalement portée par l’augmentation du nombre d’abonnés, les hausses des tarifs d’abonnement et la progression des recettes publicitaires. Le chiffre d’affaires a progressé à un rythme à deux chiffres dans toutes les régions, les ventes trimestrielles dépassant pour la première fois les 4 milliards de dollars dans la zone EMEA et franchissant la barre des 1,5 milliard de dollars tant en Amérique latine que dans la région Asie-Pacifique.

Aux États-Unis et au Canada, le chiffre d’affaires a augmenté de 10 %, reflétant l’impact partiel, sur un trimestre, des récentes hausses de prix qui, selon la direction, ont donné des résultats conformes aux attentes. La société s’attend également à un ralentissement de la croissance de l’amortissement des contenus lors du second semestre, avec une croissance annuelle d’environ 10 %. Le bénéfice par action dilué a augmenté de 11 %, passant de 0,72 dollar l’année précédente à 0,80 dollar, dépassant légèrement les prévisions internes de la société.

Points clés à retenir des résultats de Netflix

Le chiffre d’affaires a augmenté de 13 % en glissement annuel pour atteindre 12,56 milliards de dollars, ce qui correspond globalement aux attentes des analystes.

Le bénéfice par action s’est établi à 0,80 $, contre une estimation consensuelle de 0,79 $.

Le résultat net a progressé, passant de 3,13 milliards de dollars l’année précédente à 3,40 milliards de dollars.

Netflix prévoit pour le troisième trimestre un chiffre d’affaires de 12,86 milliards de dollars et un BPA de 0,82 $, des chiffres inférieurs aux attentes de Wall Street, qui s’élèvent respectivement à 13,0 milliards de dollars et 0,84 $.

La société a maintenu son objectif de générer environ 3 milliards de dollars de recettes publicitaires lors de l’année 2026.

Le temps de visionnage total a dépassé les 97 milliards d’heures au cours du premier semestre.

À partir de 2027, Netflix ne publiera son rapport « What We Watched » qu’une fois par an, afin de recentrer l’attention des investisseurs sur les performances financières.

Source: Netflix Quarterly Earnings

Prévisions pour le troisième trimestre et l'ensemble de l'exercice

Netflix prévoit pour le troisième trimestre un chiffre d'affaires de 12,86 milliards de dollars et un bénéfice par action dilué de 0,82 dollar, alors que les estimations consensuelles de Wall Street s'établissent respectivement à environ 13,0 milliards de dollars et 0,84 dollar. Le chiffre d’affaires devrait progresser de 12 % en glissement annuel, soit 11 % hors effets de change, grâce à la poursuite de la croissance du nombre d’abonnés, à la hausse des tarifs d’abonnement et à l’augmentation des recettes publicitaires. La société prévoit également une amélioration de sa marge d’exploitation, qui passerait de 28,2 % l’année précédente à 33,2 %, ce qui témoigne d’une nouvelle amélioration de la rentabilité malgré une croissance du chiffre d’affaires légèrement inférieure aux prévisions.

Pour l’ensemble de l’année, Netflix a resserré ses prévisions de chiffre d’affaires, les ramenant à une fourchette comprise entre 51,0 et 51,4 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 50,7 à 51,7 milliards de dollars, ce qui implique une croissance annuelle de 13 à 14 %, soit environ 12 % hors effets de change. La société a réaffirmé ses prévisions selon lesquelles les revenus publicitaires devraient pratiquement doubler pour atteindre environ 3 milliards de dollars en 2026 et prévoit une marge d'exploitation annuelle de 31,5 %, contre 29,5 % en 2025.

La direction s’attend également à ce que le résultat d’exploitation progresse de plus de 20 % cette année, dépassant ainsi la croissance du chiffre d’affaires. La déception du marché tient donc moins à une quelconque détérioration des perspectives à long terme de Netflix qu’au fait que les prévisions pour le troisième trimestre n’ont pas répondu aux attentes élevées de Wall Street. Netflix continue d’améliorer sa rentabilité, mais à mesure que l’activité arrive à maturité, la marge de manœuvre en cas de défaillance opérationnelle se réduit.

Les résultats du deuxième trimestre restent solides

Le chiffre d’affaires de Netflix a augmenté de 13 % en glissement annuel pour atteindre 12,56 milliards de dollars. La société a indiqué que cette croissance était principalement tirée par l’expansion continue de sa base d’abonnés payants, les hausses de prix des abonnements intervenues précédemment et la croissance rapide du segment publicitaire.

Le résultat net est passé de 3,13 milliards de dollars un an plus tôt à 3,40 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action est passé de 0,72 dollar à 0,80 dollar.

Netflix a également souligné que les hausses des tarifs d’abonnement mises en place en début d’année ont donné des résultats conformes aux attentes et n’ont pas eu d’incidence significative sur la demande des clients.

La publicité reste un moteur de croissance essentiel

Le développement de l’activité publicitaire reste l’une des priorités stratégiques les plus importantes de Netflix.

La société continue de tabler sur des recettes publicitaires atteignant environ 3 milliards de dollars en 2026, soit près du double par rapport à l’année précédente. La direction a également souligné la très forte demande des annonceurs pour les événements sportifs et les manifestations en direct, notamment les matchs de la NFL et de la MLB, les programmes de la WWE et la Coupe du monde féminine de la FIFA.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, les dirigeants ont reconnu qu’ils continuaient d’évaluer la possibilité de lancer une offre gratuite financée par la publicité sur certains marchés. Ils ont toutefois souligné qu’aucun lancement n’était prévu à court terme, car un tel modèle nécessite une activité publicitaire suffisamment développée tout en minimisant le risque de cannibalisation des abonnements payants.

Netflix réduit la publication de ses données d’audience

L’une des annonces les plus attendues a été la décision de Netflix de modifier la manière dont elle communique ses indicateurs d’engagement.

À compter de 2027, le rapport « What We Watched » de la société, qui fournit des données détaillées sur les heures de visionnage par titre, sera publié une fois par an au lieu de deux fois par an.

La direction a indiqué que l’objectif était de maintenir l’attention des investisseurs principalement sur les indicateurs financiers tels que le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation.

Cette mesure s’inscrit dans la stratégie de communication globale de Netflix. L’entreprise a cessé de communiquer ses chiffres d’abonnés trimestriels en 2025 et met de plus en plus l’accent sur la rentabilité et la monétisation plutôt que sur la croissance globale du nombre d’abonnés.

La direction cherche à apaiser les inquiétudes concernant l’engagement

Wall Street s’intéresse de plus en plus aux tendances en matière d’engagement, en particulier depuis la publication de rapports suggérant une baisse de l’audience pour les deuxièmes saisons de certaines séries.

Netflix a indiqué que les spectateurs avaient visionné plus de 97 milliards d’heures de contenu lors du premier semestre 2026, ce qui représente une croissance de 2 % contre 1,5 % un an plus tôt.

Le co-PDG Greg Peters a souligné que les heures de visionnage à elles seules n’étaient pas directement liées aux performances financières. Selon la direction, les programmes en direct génèrent moins d’heures de visionnage que les séries traditionnelles, mais s’avèrent nettement plus efficaces pour attirer de nouveaux abonnés et annonceurs. Bien que les événements en direct ne représentent qu’environ 1 % des heures de visionnage, ils pèsent pour plus de 5 % du budget de contenu de Netflix, car leur objectif principal est de renforcer la valeur globale de la plateforme.

Netflix a également mis en avant l’adoption à plus grande échelle de l’intelligence artificielle générative (GenAI) dans l’ensemble de son processus de production. Au cours du premier semestre 2026, des outils GenAI ont été utilisés dans environ 300 productions, principalement lors de la phase de post-production. Cette technologie permet de créer des scènes de foule coûteuses, des effets visuels et des plans à grande échelle pour la construction d’univers, tandis que Ted Sarandos a souligné que l’IA avait pour but de renforcer les capacités des créateurs plutôt que de les remplacer.

Graphique du cours de l’action Netflix (période D1)

À la suite de la publication des résultats, l’action Netflix a chuté à environ 67 $ en hors bourse et s’échange désormais à environ 30 % en dessous de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours (ligne rouge), ce qui indique une tendance baissière à moyen terme. La moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours, proche de 81 dollars, représente actuellement le principal niveau de résistance, tandis que l’indice de force relative (RSI) s’établissait à un niveau quasi neutre de 41 à la clôture d’hier. Si Netflix commence à revoir ses prévisions à la hausse et affiche une croissance plus soutenue de son activité publicitaire, les investisseurs pourraient adopter une attitude plus optimiste tant à l’égard du titre que de sa valorisation.

Source: xStation5

Le graphique montre que, malgré une baisse de près de 42 % du cours de l’action au cours des 12 derniers mois, les fondamentaux de Netflix restent relativement solides. Au cours des huit derniers trimestres, la société a enregistré une hausse moyenne de son chiffre d’affaires de 3,6 % d’un trimestre à l’autre, de son EBIT de 6,2 % et de son bénéfice par action de 9,9 %, ce qui indique que la rentabilité a progressé plus rapidement que le chiffre d’affaires.

Parallèlement, la baisse du cours de l’action a ramené le ratio cours/bénéfice prévisionnel de Netflix à environ 21, soit un niveau bien inférieur à sa moyenne historique. La valorisation actuelle reflète un pessimisme nettement plus marqué de la part des investisseurs que ne le laisseraient supposer les performances financières sous-jacentes. Les investisseurs semblent considérer les prévisions inférieures aux attentes comme la preuve que des multiples de valorisation plus prudents se justifient au stade actuel de développement de Netflix.

Source: XTB Research