Nvidia s'envole vers l'espace. SpaceX construit des satellites équipés de ses puces

Imaginez un instant qu’un centre de données ne soit plus un bâtiment situé quelque part au Texas, mais un satellite en orbite à des centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes. Cela ressemble à de la science-fiction ? Elon Musk semble convaincu que cela peut devenir une activité commerciale. SpaceX accélère ses projets de construction d’une infrastructure d’IA en orbite. Les premiers satellites devraient être mis en orbite d’ici fin 2027, le projet devant prendre une ampleur considérable l’année suivante. Ce qui est particulièrement intéressant pour les investisseurs, c’est que la technologie de Nvidia devrait être au cœur de ce système.

Pour les investisseurs, l’essentiel n’est pas simplement que Nvidia se lance dans l’espace, mais que cela constitue un signe supplémentaire de l’expansion continue du marché pour sa technologie. Nvidia s’éloigne de plus en plus du modèle traditionnel consistant principalement à vendre des GPU pour les centres de données. Vera devrait s’intégrer à une infrastructure plus large conçue pour prendre en charge des agents d’IA, c’est-à-dire des systèmes qui ne se contentent pas de générer des réponses, mais sont capables d’exécuter des séquences complètes de tâches. SpaceX est un autre client majeur utilisant cette architecture, aux côtés d’entreprises telles qu’OpenAI et Anthropic. Cela renforce l’idée selon laquelle Nvidia cherche à capter la plus grande part possible des dépenses d’infrastructure liées à la prochaine phase de développement de l’IA, plutôt que de se contenter de rivaliser sur le marché des puces individuelles.

Le projet de satellite en lui-même doit toutefois être considéré avec une certaine prudence. À ce stade, il ne s’agit pas d’une évolution susceptible de modifier le modèle financier de Nvidia. Le premier lancement n’a pas encore eu lieu, tandis que la rentabilité de la mise en orbite de centres de données reste une grande inconnue. Le coût du lancement des équipements, de leur maintenance, la gestion des contraintes énergétiques et thermiques, ainsi que la bande passante de communication, soulèvent tous des doutes quant à la capacité des centres de données spatiaux à rivaliser avec les infrastructures construites sur Terre. Pour les investisseurs de NVDA, ce qui importe bien davantage aujourd’hui, c’est la demande pour Vera et l’infrastructure d’IA dans son ensemble, plutôt que les milliards de dollars que les centres de données orbitaux pourraient potentiellement générer dans plusieurs années.

D’un point de vue boursier, cependant, il y a un enseignement très important à retenir. Si SpaceX augmente réellement ses besoins en puissance de calcul, Nvidia est bien placé pour tirer parti de cette tendance. L’entreprise n’a pas besoin de posséder les satellites pour tirer profit de leur développement. Il lui suffit de fournir l’infrastructure informatique essentielle. C’est pourquoi cette nouvelle doit avant tout être considérée comme un signal supplémentaire confirmant l’ampleur de la demande pour la technologie de Nvidia. Elle ne modifie pas fondamentalement la valorisation de l’entreprise, mais elle renforce l’image de Nvidia en tant que fournisseur de l’infrastructure nécessaire pour alimenter l’ensemble de l’écosystème de l’IA, des centres de données traditionnels et des agents d’IA aux applications orbitales potentielles à venir.

Plus important encore, cette actualité montre pourquoi le marché accorde une attention si particulière aux prochaines initiatives de Nvidia. Les investisseurs ne se contentent plus de regarder le nombre de puces que l’entreprise vendra au prochain trimestre. De plus en plus, la question est de savoir combien de nouvelles applications pour l’infrastructure d’IA pourront voir le jour au cours des prochaines années et quelle part de ces dépenses reviendra à Nvidia. Si SpaceX continue à développer ce projet à grande échelle, ce sera un nouvel exemple illustrant comment le développement de l’IA génère une demande en puissance de calcul dans un segment entièrement nouveau. À ce stade, il est difficile d’évoquer un impact significatif sur le chiffre d’affaires de Nvidia, mais dans une perspective à long terme, cela constitue une pièce supplémentaire du puzzle.

Pour les actionnaires de Nvidia, cela signifie avant tout qu’un autre catalyseur solide à long terme reste en place. Les risques évidents restent la valorisation de l’entreprise et la question de savoir combien de temps les dépenses en infrastructures d’IA pourront continuer à croître au rythme actuel. L’actualité d’aujourd’hui concernant SpaceX n’apporte pas de réponse à ces questions, mais elle met en évidence un point important : le marché des applications d’IA continue de s’étendre, et Nvidia poursuit le positionnement de ses produits sur de nouveaux segments. Et c’est cela, bien plus que le simple fait que ses puces puissent être envoyées dans l’espace, qui constitue le principal enseignement à retenir pour les investisseurs.

Source: xStation5