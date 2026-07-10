L'actualité des marchés financiers est fortement rythmée par le retour des incertitudes géopolitiques et climatiques. L 'analyste de marchés, Matéis Mouflet, fait le point sur les tendances qui secouent actuellement les actifs tangibles. Pour les investisseurs débutants, comprendre ces mouvements est essentiel afin de saisir les mécanismes de l'offre et de la demande. Trois matières premières retiennent particulièrement l'attention : l'or, le café et le cacao, toutes soumises à de puissants catalyseurs de marché.

🪙 Marché de l'or : un rebond sous pression

Les causes de la correction historique

Selon l'analyse de Mathis, l'or a traversé une période particulièrement difficile au cours du deuxième trimestre 2026. Le métal jaune a enregistré une baisse de près de 15%, ce qui représente l'une des corrections trimestrielles les plus importantes de son histoire. Le mouvement baissier a poussé le cours de l'or sous le seuil symbolique des 4 000 dollars l'once pour la première fois depuis novembre 2025.

La chute est principalement attribuée aux politiques monétaires restrictives (dites hawkish) de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui maintient ses taux d'intérêt à des niveaux élevés compris entre 3,5% et 3,75%, tout en envisageant de nouvelles hausses face à une inflation persistante.

Les forces de soutien et prévisions bancaires

Le cours s'est temporairement redressé vers les 4 200 dollars l'once. Le sursaut s'explique par la reprise soudaine des tensions géopolitiques en Iran et par l'achat massif d'or physique de la part des banques centrales. D'après le World Gold Council, 30% d'entre elles prévoient d'accroître leurs réserves au cours des 24 prochains mois.

Les grandes institutions financières maintiennent d'ailleurs des perspectives optimistes à long terme. Goldman Sachs table sur un objectif de 4 900 dollars l'once, State Street vise une fourchette de 4750 à 5 500 dollars d'ici début 2027, et JPMorgan a révisé ses prévisions à la baisse, se stabilisant à 4 500 dollars l'once.

☕ Marché du café : une hausse historique face au climat

L'impact exceptionnel du phénomène El Niño

Le secteur agricole subit de plein fouet les dérèglements météorologiques. Le 6 juillet, le cours du café Arabica a bondi de 15% à 18% en une seule séance, signant sa plus forte progression quotidienne depuis l'an 2000 et franchissant le cap des 350 cents la livre.

Le principal moteur de cette envolée est la confirmation officielle de la formation du phénomène climatique El Niño dans le Pacifique, avec une probabilité de 67% qu'il se transforme en « super El Niño ». L’événement engendre des pluies torrentielles en Amérique du Sud, perturbant gravement les infrastructures et les récoltes au Brésil.

Chute des stocks et flambée des coûts de production

Parallèlement à la crise climatique en Amérique du Sud, le Vietnam subit une forte sécheresse qui affecte la production de café Robusta, dont le prix a dépassé les 4 100 dollars la tonne. De plus, les producteurs font face à une augmentation de 30% des coûts des engrais et carburants, ainsi qu'à une hausse de 33% des coûts de la main-d'œuvre.

La situation a entraîné une baisse continue des stocks d'Arabica suivis par l'ICE, atteignant leur niveau le plus bas depuis plus de deux ans. La raréfaction de l'offre sert de puissant catalyseur haussier pour les prix, surpassant toutes les tendances saisonnières habituelles.

🍫 Marché du cacao : spéculation ou crise de l'offre ?

Perturbations logistiques en Afrique de l'Ouest

Le cacao suit une trajectoire tout aussi explosive, le contrat de livraison pour septembre ayant grimpé de près de 14% à New York pour s'établir à 5 700 dollars la tonne. L'Afrique de l'Ouest, région clé pour la production mondiale, subit des pluies diluviennes qui ont inondé les voies de transport indispensables à l'acheminement des fèves.

En plus de ces blocages logistiques, une épidémie de maladie végétale a frappé les cacaoyers, réduisant considérablement les prévisions de récolte en Côte d'Ivoire (en baisse de 57%) et au Ghana (en baisse de 30%).

Faiblesse de la demande et rendez-vous importants

Malgré des prix sur le point de s'envoler, la demande globale reste le principal point faible du marché. Au premier trimestre, le broyage européen de cacao a chuté de près de 8% sur un an, atteignant son niveau le plus bas depuis 17 ans. Les confiseurs limitent leurs achats, et d'importants stocks (plus de 330 000 tonnes au Ghana) risquent de pourrir dans les entrepôts en raison de l'engorgement des ports.

La publication des données européennes sur la transformation, prévue le 16 juillet, sera le moment clé pour déterminer si ce rebond des prix est excessif ou pleinement justifié par la destruction de l'offre.

Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.

❓ FAQ

1. Qu'est-ce qu'une politique monétaire "hawkish"? Une politique "hawkish" ou "faucon" désigne une approche stricte d'une banque centrale (comme la Fed). Elle consiste à maintenir ou à augmenter les taux d'intérêt afin de ralentir l'activité économique pour lutter contre l'inflation. Cela a généralement pour effet de renforcer la monnaie et de peser sur le cours de l'or.

2. Pourquoi le phénomène El Niño influence-t-il les cours agricoles ? El Niño est un phénomène climatique mondial qui perturbe les températures et les précipitations. Dans les grandes régions productrices comme l'Amérique du Sud ou l'Asie du Sud-Est, il provoque soit des sécheresses extrêmes, soit des pluies diluviennes. Ces anomalies détruisent les cultures et les infrastructures, réduisant l'offre mondiale et faisant grimper les prix.

3. Qu'est-ce que le positionnement net des investisseurs sur les matières premières ? Le positionnement net correspond à la différence entre les contrats acheteurs (positions longues, pariant sur la hausse) et les contrats vendeurs (positions courtes, pariant sur la baisse) détenus par les fonds spéculatifs. Il permet de mesurer le sentiment du marché et l'intensité de la spéculation sur une matière première.

4. Pourquoi le prix du cacao augmente-t-il si la demande baisse ? En économie, le prix dépend de l'équilibre entre l'offre et la demande. Même si la demande des consommateurs ralentit (baisse du broyage), la réduction massive et brutale de la production en Afrique de l'Ouest (destruction des récoltes par la météo et les maladies) crée une pénurie physique. L'offre disponible devient insuffisante, ce qui propulse les prix à la hausse.