Les investisseurs surveillent la première réunion de la Fed sous la direction de Kevin Warsh et la publication des projections de taux.

Le secteur des puces électroniques est porté par Applied Materials (+8,9%), qui s'associe à EssilorLuxottica pour développer des lunettes connectées.

L' indice Nasdaq rebondit de 0,6% à l'ouverture, tandis que le Brent se stabilise à 79,50 $ et l'euro-dollar s'établit à 1,16.

L'indice Nasdaq enregistre une progression de 0,6% en séance à Wall Street ce mercredi 17 juin 2026, soutenu par le redressement des actions technologiques. L'indice élargi S&P 500 affiche une hausse plus discrète de 0,1%, illustrant une forme d'attentisme sur le marché américain avant d'importantes annonces macroéconomiques. Les intervenants se positionnent dans l'attente des décisions de la Réserve fédérale et scrutent l'évolution des négociations diplomatiques en Europe lors du sommet du G7.

Source: XTB Research, 17.06.2026

Tensions géopolitiques et politique monétaire américaine

Le pétrole dans l'attente d'un accord sur l'Iran

Le président américain Donald Trump maintient une rhétorique variable concernant l'accord avec l'Iran lors du sommet du G7 organisé à Évian, en France, devant les dirigeants internationaux présents. Le chef de l'État a évoqué une réouverture du détroit d'Ormuz d'ici 24 à 48 heures. Cette annonce influence directement les matières premières, le cours du brut Brent se stabilisant actuellement autour de 79,50 dollars le baril.

Les investisseurs adoptent toutefois une approche mesurée face à ces déclarations, le président ayant précisé que le mémorandum actuel ne constitue pas un texte définitif. Il a prévenu qu'en cas d'insatisfaction sur les termes du traité, les forces armées américaines pourraient frapper de nouveau le territoire iranien. Pour l'heure, les salles de marchés intègrent cette communication sans réaction erratique sur les prix.

La cérémonie de signature officielle reste fixée à ce vendredi par le calendrier diplomatique. Une reprise effective du transport maritime dans cette zone stratégique représenterait un facteur de soutien avéré pour l'économie mondiale et l'approvisionnement énergétique. Malgré les affirmations de la Maison-Blanche, une forme de scepticisme persiste quant à l'issue définitive du différend entre les deux pays.

Les attentes autour du nouveau président de la Fed

La séance boursière est dominée par l'ouverture de la première réunion du comité de la politique monétaire américaine (FOMC) sous la présidence de Kevin Warsh. Les taux d'intérêt devraient rester inchangés aujourd'hui, toute modification constituant un événement de marché inattendu. Les anticipations d'une baisse agressive du loyer de l'argent ont fortement diminué au cours des trois dernières semaines.

Le marché anticipe un discours plutôt accommodant de la part du nouveau dirigeant, ce qui réduirait la probabilité de futures hausses de taux aux États-Unis. La publication du graphique des projections de taux des membres du comité, couramment appelé Dot Plot, déterminera l'orientation à court terme de l'indice Nasdaq. Si un décalage net apparaît entre les propos de Kevin Warsh et les prévisions réelles du FOMC, le billet vert pourrait effacer ses pertes récentes.

Cette situation intervient alors que les convictions faiblissent concernant un durcissement monétaire de la part de la Banque centrale européenne. L'évolution de la parité euro-dollar, qui s'échange actuellement à 1,16 sur le marché des changes, dépendra de la capacité du nouveau président américain à bâtir un consensus clair. Les arbitrages des opérateurs se formeront dès la conférence de presse qui suivra la décision officielle de l'institution.

Actions technologiques et signaux techniques

Le rebond du secteur des semi-conducteurs

Le compartiment des puces électroniques mène le rebond à la bourse de New York, effaçant une grande partie des pertes enregistrées la veille. Le titre Applied Materials s'envole de 8,9% suite à l'annonce d'un partenariat technologique avec le groupe franco-italien EssilorLuxottica. Cet accord vise à développer des lunettes connectées basées sur la réalité augmentée et l'intelligence artificielle.

Cette firme bénéficie également de révisions à la hausse de ses objectifs de cours par plusieurs bureaux d'analyse financière. Ce mouvement positif entraîne d'autres actions technologiques du même segment de marché, à l'image des fabricants Lam Research ou ASML. À l'inverse, les entreprises historiques spécialisées dans les logiciels comme Adobe, Cognizant et Workday affichent des performances en repli.

Les gérants de portefeuille manifestent une méfiance croissante à l'égard du modèle d'abonnement des logiciels en tant que service (SaaS), limitant leurs investissements sur ce créneau. Cette contre-performance sectorielle s'explique aussi par des opérations d'habillage de portefeuilles de fin de trimestre. Les fonds d'investissement liquident leurs positions perdantes pour affiner leurs allocations avant la clôture du deuxième trimestre.

Source: Bloomberg, 17.06.2026

Source: XTB Research, 17.06.2026

Niveaux clés et actualités d'entreprises

Source: xStation, 17.06.2026

Sur le plan technique, l'indice Nasdaq dessine une structure claire sur son graphique journalier en données de clôture. Après une correction vers le niveau de retracement de Fibonacci de 23,6%, l'indice boursier a repris sa tendance haussière de moyen terme. Les cotations ont franchi une nouvelle fois le seuil symbolique des 30 000 points lors des derniers échanges.

La moyenne mobile exponentielle à 50 périodes, située à proximité de 28 600 points, constitue le support technique principal. Tant que le cours se maintient au-dessus de cette zone d'accumulation, les phases de repli s'interprètent comme de simples corrections au sein d'une tendance acheteuse dominante. L'indicateur de force relative (RSI) navigue autour de la ligne des 50, ce qui signale une absence de biais directionnel fort à très court terme.

L'indicateur de tendance MACD, pour sa part, conserve un signal de vente actif, indiquant clairement que l'élan haussier initial perd en intensité depuis quelques séances. Du côté des valeurs individuelles composant cet indice, l'action La-Z-Boy s'apprécie après avoir publié un bénéfice par action ajusté de 1,26 dollar, dépassant largement les 0,82 dollar attendus. Parallèlement, le titre Lionsgate Studios abandonne 6,5% en l'absence d'intérêt de Netflix pour une acquisition, tandis que SpaceX cède 4,3% avant son intégration annoncée à l'indice Nasdaq.

❓ FAQ sur l'actualité des marchés américains

Quels facteurs influencent l'indice Nasdaq aujourd'hui ?

L'indice Nasdaq enregistre une hausse de 0,6% poussé par le fort rebond des sociétés du secteur des semi-conducteurs. La progression de la valeur Applied Materials tire l'ensemble des actions technologiques vers le haut sur le marché américain.

Quel est l'impact de la politique monétaire américaine sur les valeurs technologiques ?

Les opérateurs révisent leurs portefeuilles en prévision des annonces de la Fed sous la présidence de Kevin Warsh. Les prévisions de taux d'intérêt, illustrées par le graphique du Dot Plot, dicteront l'orientation des actions technologiques dans les prochaines séances.

Comment s'exposer à l'indice Nasdaq en bourse ?

L'investissement sur les grands indices nord-américains s'opère généralement par le biais de fonds indiciels cotés (ETF) ou par l'achat direct de titres vifs d'entreprises liées aux nouvelles technologies.

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Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB