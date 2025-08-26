OUVERTURE US : l'indice NASDAQ 100 progresse légèrement avant la publication du rapport de Nvidia. Heico affiche une hausse de 8,5 % après la publication de ses résultats.

Les sentiments à Wall Street sont mitigés en début de séance mardi ; l'indice Russell 2000 gagne 0,5 %.

Les biens durables américains, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board et l'indice Richmond Fed sont meilleurs que prévu.

EchoStar (SATS.US) bondit de près de 80 % après la conclusion d'un accord commercial avec AT&T.

La société américaine d'aérospatiale et de défense Heico (HEI.US) progresse de 8,5 % après la publication de résultats solides

Nvidia (NVDA.US) publiera ses résultats après la clôture de Wall Street ; l'action gagne près de 0,5 % aujourd'hui et se rapproche de son plus haut historique Selon le Conference Board : « La part des consommateurs qui s'attendent à une récession au cours des 12 prochains mois a atteint en août son plus haut niveau depuis le pic d'avril. Les anticipations moyennes des consommateurs en matière d'inflation sur 12 mois ont augmenté après trois mois consécutifs de ralentissement et ont atteint 6,2 % en août, contre 5,7 % en juillet, mais toujours en dessous du pic de 7 % atteint en avril. » NASDAQ 100 (intervalle H1) Source: xStation5 Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Actualités des entreprises AT&T a progressé de 0,6 % après avoir annoncé son intention d'acquérir des licences de spectre auprès d'EchoStar pour un montant de 23 milliards de dollars . Cet accord confère à AT&T des droits exclusifs sur certaines parties du spectre radioélectrique dans des régions clés, soutenant ainsi sa stratégie à long terme visant à rester un leader dans le domaine de la 5G et de la connectivité fibre optique . L'action EchoStar a bondi de 60 % à l'annonce de cette nouvelle.

Talen Energy a gagné 4,3 % après avoir été sélectionnée pour remplacer Interactive Brokers dans l'indice S&P MidCap 400, également à compter de jeudi.

Advanced Micro Devices (AMD) a progressé de 2,1 % à 166,81 dollars dans les échanges avant l'ouverture de la bourse après que les analystes de Truist aient relevé la note du titre de « Hold » à « Buy » et augmenté leur objectif de cours de 173 dollars à 213 dollars . Les analystes estiment qu'AMD va prendre des parts de marché à Nvidia sur le marché lucratif des GPU pour centres de données .

a bondi de après que la FDA ait approuvé les essais cliniques de son . La société prévoit de faire progresser le médicament dans le cadre de la de la FDA. Semtech, un fabricant de semi-conducteurs, a progressé après avoir annoncé un bénéfice ajusté de 41 cents par action au deuxième trimestre, légèrement supérieur aux estimations. Le chiffre d'affaires a atteint 258 millions de dollars, en hausse de 20 % par rapport à l'année précédente, et a dépassé les prévisions. Les actions de Heico bondissent après la publication des résultats Heico bondit de 8 % après avoir annoncé un bénéfice de 1,26 dollar par action au troisième trimestre, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 1,13 dollar. Le chiffre d'affaires s'est établi à 1,15 milliard de dollars, dépassant également les attentes qui étaient de 1,12 milliard de dollars. Les actions du sous-traitant américain du secteur de la défense et de l'aérospatiale ont bondi de près de 8 % aujourd'hui. Chiffre d'affaires : 1,15 milliard de dollars, en hausse de 15,7 % par rapport à l'année précédente (chiffre d'affaires record).

1,15 milliard de dollars, en hausse de par rapport à l'année précédente (chiffre d'affaires record). Bénéfice par action : 1,26 dollar, en hausse de 30 % par rapport à l'année précédente (contre 0,97 dollar l'année dernière).

1,26 dollar, en hausse de par rapport à l'année précédente (contre 0,97 dollar l'année dernière). Flight Support Group (FSG) : Chiffre d'affaires 802,7 millions de dollars , en hausse de 17,8 % par rapport à l'année précédente. Résultat d'exploitation : 198,3 millions de dollars.

Groupe Technologies électroniques (ETG) : Chiffre d'affaires : 355,9 millions de dollars, en hausse de 10,5 % par rapport à l'année précédente. Résultat d'exploitation : 81 millions de dollars.

Entreprise et intersegment : Chiffre d'affaires : -10,9 millions de dollars, en baisse de 5 % par rapport à l'année précédente. Perte d'exploitation de 14,3 millions de dollars, en amélioration par rapport aux prévisions des analystes.

Forte demande organique dans les segments FSG et ETG ; contribution des acquisitions récentes.

Heico a acquis Gables Engineering en juillet, élargissant ainsi ses activités dans le domaine des commandes avioniques avancées. La société a enregistré des ventes et des bénéfices records au troisième trimestre 2025, ses deux segments d'activité principaux (FSG et ETG) affichant une solide croissance à deux chiffres. Source: xStation5

