OUVERTURE US : l'inflation des producteurs américains est inférieure aux prévisions. Le marché est de plus en plus confiant dans une baisse des taux d'intérêt.

Les principaux indices boursiers américains ont marqué l'ouverture de la séance de mercredi sur une note positive, soutenus par des données meilleures que prévu concernant l'inflation des prix à la production (IPP) en août. Les chiffres publiés ont été nettement supérieurs aux prévisions initiales. Le marché s'attendait à une hausse de 3,3 % de l'IPP en glissement annuel, alors que les données officielles n'ont affiché qu'une augmentation de 2,6 % sur la même période.

L'inflation des prix à la production aux États-Unis pour août 2025 a été nettement inférieure aux attentes. Le taux annuel de l'IPP s'est établi à 2,6 %, contre 3,3 % le mois précédent. Sur une base mensuelle, l'IPP a diminué de 0,1 %, contrairement à la hausse de 0,3 % attendue, après une hausse antérieure de 0,7 %.

Il semble de plus en plus que le rapport sur l'IPP publié aujourd'hui et les récentes données sur le marché du travail américain, notamment les révisions des chiffres de l'emploi et le ralentissement visible de la croissance de l'emploi, joueront un rôle clé dans l'orientation future de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Ces dernières semaines, des signes clairs ont montré que le marché du travail américain perdait de son élan et que les pressions inflationnistes s'atténuaient progressivement. En conséquence, les marchés financiers sont presque unanimement convaincus que la Fed décidera de sa première baisse des taux d'intérêt dès ce mois-ci. De plus, les attentes des investisseurs deviennent plus « accommodantes ». La probabilité d'un scénario impliquant au moins trois baisses de taux d'ici la fin de 2025 augmente.

Les acteurs du marché semblent partir du principe que la Fed pourrait avoir moins de raisons de maintenir une politique monétaire restrictive, surtout si les données à venir, en particulier les prochains chiffres de l'inflation IPC, confirment la tendance désinflationniste. Cette évolution renforce le sentiment positif sur les marchés actions et obligataires, soutenant non seulement la hausse des indices boursiers, mais aussi la pression à la baisse sur les rendements des titres du Trésor américain.

Volatility of U.S.-Listed Stocks

Source: xStation5

NASDAQ 100 (intervalle H1)

Il est évident que le marché a très bien accueilli les nouvelles d'aujourd'hui concernant l'inflation. Les contrats à terme Nasdaq 100 trade bien au-dessus des moyennes mobiles clés (EMA 25, EMA 50 et EMA 100), ce qui indique un très fort sentiment haussier. Le mouvement actuel poursuit la tendance à la hausse qui a suivi un rebond antérieur, les investisseurs anticipant un nouveau renforcement du marché. Ce comportement suggère que le marché est confiant dans l'impact positif des données sur l'inflation et s'attend à ce que la tendance à la hausse se poursuive.

Source: xStation5

Actualités de l'entreprise :

Les actions d'Oracle (ORCL.US) ont augmenté de 39 % après la publication des résultats du premier trimestre de l'exercice 2025. Le chiffre d'affaires a atteint 14,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 12 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice par action (BPA) s'est établi à 1,47 dollar, légèrement en dessous des attentes des analystes. Toutefois, l'un des principaux facteurs à l'origine de la hausse du titre a été l'augmentation significative du carnet de commandes (obligations de performance restantes, RPO), qui a atteint 455 milliards de dollars, soit une augmentation de 359 % par rapport à l'année précédente. Cette croissance résulte de la signature de quatre contrats de plusieurs milliards de dollars avec des clients tels que OpenAI, Meta, NVIDIA et AMD. Oracle prévoit de poursuivre l'expansion de son infrastructure cloud et d'investir 35 milliards de dollars dans le développement de centres de données cette année. Les prévisions indiquent une augmentation de 77 % des revenus liés à l'infrastructure cloud pour l'exercice fiscal en cours, qui pourraient atteindre 144 milliards de dollars d'ici 2029.

Asset Entities Inc. (ASST.US) a enregistré une hausse d'environ 30 % après l'annonce de sa fusion avec Strive Asset Management. La société est spécialisée dans le marketing social sur des plateformes telles que Discord et TikTok. Cette fusion donnera naissance à la première société cotée en bourse axée sur les investissements dans le bitcoin. Cette opération permettra de lever rapidement des capitaux pour acheter davantage de cryptomonnaies et mettre en œuvre des stratégies financières innovantes et fiscalement avantageuses pour les investisseurs.

NIO (NIO.US) a chuté de 9,4 % après avoir annoncé une offre publique de 1 milliard de dollars. La société prévoit d'offrir 181,8 millions d'actions à 5,50 dollars chacune. Bien que les fonds soient destinés à la recherche et au développement de technologies pour véhicules électriques et à des fins corporatives, les investisseurs ont réagi négativement à la dilution des actions. Le marché attend désormais la conclusion de l'offre, prévue pour début octobre 2025, ainsi que de plus amples détails sur l'utilisation du produit.

Gossamer Bio (GOSS.US) a progressé d'environ 9 % après qu'UBS ait initié la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 19 dollars. Les analystes soulignent le potentiel sous-évalué du portefeuille clinique de la société et prévoient une appréciation du cours de l'action à court et moyen terme. La société se concentre sur le développement du seralutynib pour le traitement de l'hypertension pulmonaire, les résultats de l'essai PROSERA étant attendus en février 2026.