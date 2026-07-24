OUVERTURE US : Le Nasdaq atteint son plus bas niveau depuis un mois ! La situation géopolitique fait chuter les actions du secteur de l'IA !

Les contrats à terme sur actions américaines laissent entrevoir une dernière séance de la semaine morose, les investisseurs devant composer avec des tensions géopolitiques, des anticipations d’inflation en hausse et des inquiétudes croissantes concernant la surconcentration des investissements dans le secteur de l’IA. Malgré quelques résultats individuels encourageants, comme celui d’Intel, un scepticisme grandissant persiste quant à savoir si les valorisations actuelles du marché reflètent correctement les risques macroéconomiques sous-jacents. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 (NASDAQ 100) enregistrent aujourd’hui les plus fortes baisses (-1,4 %) et testent actuellement un support majeur sous la forme d’une moyenne mobile exponentielle à 100 jours. Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Russell 2000 n’affichent qu’une légère baisse par rapport au Nasdaq, fortement orienté vers les technologies (US500 : +0,25 %, Russell 2000 : +0,2 %), tandis que la résilience des contrats à terme sur le Dow Jones (US30 : +0,1 %) souligne la rotation des capitaux vers des entreprises plus traditionnelles. Volatilité dans les secteurs du Nasdaq 100, le secteur technologique étant le plus touché. Source : XTB Research Dans le même temps, les inquiétudes liées aux positions s’intensifient, les niveaux de corrélation extrêmement faibles entraînant le dénouement des trades sur la dispersion de la volatilité. Conjuguées à l’entrée en vigueur de nouveaux droits de douane américains visant 60 économies, ces circonstances incitent les acteurs du marché à rester prudents face à d’éventuels chocs macroéconomiques, dans un contexte où les primes de risque sont à des niveaux historiquement bas. Les 10 plus grands gagnants et perdants du Nasdaq 100. Ce sont les entreprises spécialisées dans les infrastructures d'IA qui affichent les pertes les plus importantes. Source : xStation5 Analyse technique : NASDAQ 100 (contrats à terme sur le NASDAQ) Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 testent actuellement un seuil technique crucial autour de 28 320, oscillant juste au niveau de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 100 jours (28 389) et du support horizontal local à 28 409. L'indice subit une pression baissière persistante après avoir franchi à la baisse sa moyenne mobile exponentielle (EMA) à 10 jours (29 050) et celle à 30 jours (29 394). Une cassure durable sous cette zone de support clé pourrait déclencher des pertes plus importantes vers des niveaux structurels inférieurs. Toutefois, si les haussiers défendent cette moyenne mobile à long terme, un rebond pourrait viser la résistance initiale au niveau du retracement de Fibonacci de 23,6 %, proche de 28 966. Avec un RSI à 38,7, la dynamique baissière domine, bien que la zone de survente soit proche. Source: xStation5 Actualités des entreprises : Oracle (ORCL) : Le titre a progressé de 2,3 % en séance prolongée après avoir décroché un contrat de 10 ans avec le ministère américain de la Défense, d'une valeur de 3,31 milliards de dollars pour les cinq premières années, pouvant atteindre 6,99 milliards de dollars si les options sont exercées. L'accord porte sur des logiciels sur site, des applications SaaS et des services professionnels destinés à l'ensemble des organismes de défense. Toutefois, le titre affiche actuellement une baisse de 3,2 %.

Le titre a progressé de 2,3 % en séance prolongée après avoir décroché un contrat de 10 ans avec le ministère américain de la Défense, d'une valeur de 3,31 milliards de dollars pour les cinq premières années, pouvant atteindre 6,99 milliards de dollars si les options sont exercées. L'accord porte sur des logiciels sur site, des applications SaaS et des services professionnels destinés à l'ensemble des organismes de défense. Toutefois, le titre affiche actuellement une baisse de 3,2 %. Verizon (VZ) : Le titre a reculé de 1,2 % avant l'ouverture de la bourse, malgré un bénéfice par action (BPA) au deuxième trimestre supérieur aux prévisions (1,30 $ contre 1,27 $ estimé) et la révision à la hausse de ses prévisions de BPA pour l'ensemble de l'exercice, désormais comprises entre 4,99 $ et 5,04 $. Le chiffre d’affaires, à 34,3 milliards de dollars, est resté en deçà des estimations, mais le flux de trésorerie disponible a bondi de 24,4 % pour atteindre 6,4 milliards de dollars, ce qui a conduit à une augmentation du programme de rachat d’actions pour l’ensemble de l’année, porté à 4,5 milliards de dollars. Toutefois, le cours de l’action affiche actuellement une hausse de 2,7 %.

Le titre a reculé de 1,2 % avant l'ouverture de la bourse, malgré un bénéfice par action (BPA) au deuxième trimestre supérieur aux prévisions (1,30 $ contre 1,27 $ estimé) et la révision à la hausse de ses prévisions de BPA pour l'ensemble de l'exercice, désormais comprises entre 4,99 $ et 5,04 $. Le chiffre d’affaires, à 34,3 milliards de dollars, est resté en deçà des estimations, mais le flux de trésorerie disponible a bondi de 24,4 % pour atteindre 6,4 milliards de dollars, ce qui a conduit à une augmentation du programme de rachat d’actions pour l’ensemble de l’année, porté à 4,5 milliards de dollars. Toutefois, le cours de l’action affiche actuellement une hausse de 2,7 %. Intel (INTC) : Le titre a progressé de plus de 3 % en pré-ouverture après avoir annoncé des prévisions de chiffre d’affaires pour le troisième trimestre comprises entre 15,8 et 16,8 milliards de dollars, bien au-dessus des estimations de Wall Street, grâce à la demande de processeurs pour les centres de données dédiés à l’IA. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a progressé de 25 % à/a pour s'établir à 16,1 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action ajusté a atteint 0,42 dollar. Les dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'année sont fixées à environ 20 milliards de dollars. Toutefois, le cours de l'action est actuellement en baisse de 3 %.

Le titre a progressé de plus de 3 % en pré-ouverture après avoir annoncé des prévisions de chiffre d’affaires pour le troisième trimestre comprises entre 15,8 et 16,8 milliards de dollars, bien au-dessus des estimations de Wall Street, grâce à la demande de processeurs pour les centres de données dédiés à l’IA. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a progressé de 25 % à/a pour s'établir à 16,1 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action ajusté a atteint 0,42 dollar. Les dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'année sont fixées à environ 20 milliards de dollars. Toutefois, le cours de l'action est actuellement en baisse de 3 %. American Express (AXP) : Le titre a chuté de plus de 3 % avant l’ouverture, le chiffre d’affaires du deuxième trimestre (19,64 milliards de dollars) et les commissions nettes sur les cartes (2,86 milliards de dollars) ayant légèrement manqué les attentes, malgré un BPA supérieur aux prévisions à 4,53 dollars. AmEx a relevé ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires annuel à 10 %, invoquant la très forte dynamique de son portefeuille « Consumer Platinum » aux États-Unis et l’adoption croissante par la génération Z et les milléniaux. La baisse s’est accentuée et l’action perd actuellement 5,8 %

Le titre a chuté de plus de 3 % avant l’ouverture, le chiffre d’affaires du deuxième trimestre (19,64 milliards de dollars) et les commissions nettes sur les cartes (2,86 milliards de dollars) ayant légèrement manqué les attentes, malgré un BPA supérieur aux prévisions à 4,53 dollars. AmEx a relevé ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires annuel à 10 %, invoquant la très forte dynamique de son portefeuille « Consumer Platinum » aux États-Unis et l’adoption croissante par la génération Z et les milléniaux. La baisse s’est accentuée et l’action perd actuellement 5,8 % AMD (AMD) : L’action a progressé de 1 % en pré-ouverture, les analystes de Wall Street ayant relevé leurs objectifs de cours à la suite d’un événement de présentation de nouveaux produits d’IA. Les analystes ont mis en avant le très fort potentiel de hausse à long terme des plateformes GPU/CPU d’AMD, le lancement prévu de son système de rack IA Helios, ainsi que des accords de partenariat portant sur plusieurs gigawatts. Toutefois, l’action est actuellement en baisse de 2 %.

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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