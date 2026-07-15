Les principaux indices de la bourse américaine s'inscrivent en légère hausse à l'ouverture de la séance ce mercredi, portés par le secteur technologique et l'apaisement de l'inflation américaine. L'indice S&P 500 progresse de 0,4%, le Nasdaq Composite s'adjuge 0,2% et le Dow Jones prend environ 0,1%. Cette orientation favorable fait suite à la publication d'un indice des prix à la production inférieur aux attentes, bien que la hausse du cours du pétrole limite les gains.

La bourse américaine portée par la macroéconomie

L'inflation américaine recule plus que prévu

L'indice des prix à la production (PPI) aux États-Unis a reculé de 0,3% sur un mois en juin, alors que le consensus de marché anticipait une stagnation complète. Cette statistique macroéconomique renforce les signaux d'un apaisement de l'inflation, peu après la publication d'un indice des prix à la consommation (CPI) également inférieur aux attentes. Les investisseurs ajustent leurs prévisions de politique monétaire face à cette baisse globale des pressions sur les prix.

À la suite de ces données économiques, la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed) en juillet s'est repliée à 17%, contre 42% le jour précédent. Les opérateurs anticipent désormais un statu quo à court terme, même si une modification du loyer de l'argent reste envisageable pour le mois de septembre. Les commentaires de John Williams, président de la Fed de New York, soutiennent ce sentiment positif puisqu'il estime que la hausse des prix a probablement déjà atteint son sommet.

Les grandes capitalisations technologiques mènent la tendance positive et permettent de soutenir les indices boursiers de la bourse américaine. Le titre Tesla progresse de 2% à l'ouverture, tandis qu'Amazon, Apple, Microsoft et Alphabet s'adjugent plus de 1% en début de séance à Wall Street. Cette concentration des flux financiers vers les plus grandes capitalisations permet d'équilibrer les indices malgré certaines prises de bénéfices sectorielles observées par ailleurs.

Les tensions géopolitiques soutiennent le cours du pétrole

La progression des indices de la bourse américaine reste toutefois limitée par une nouvelle hausse des prix de l'énergie. Le cours du pétrole brut WTI progresse d'environ 1% pour s'échanger au-dessus des 80 $ le baril, tandis que le Brent gagne 0,6% et se maintient au-delà des 85 $ en séance. Ce rebond fait suite à de nouvelles frappes militaires américaines contre des cibles situées en Iran, ce qui ravive les craintes concernant l'approvisionnement mondial.

Les intervenants redoutent que la fermeté prolongée des matières premières n'engendre des pressions sur l'inflation américaine à moyen terme. Cette situation pourrait restreindre la marge de manœuvre des membres du comité de politique monétaire, malgré la baisse actuelle des indicateurs de prix à la production. L'humeur générale de la séance reste donc partagée entre l'attrait pour le secteur de l'intelligence artificielle et la surveillance des risques géopolitiques au Moyen-Orient.

Sur le plan technique, le contrat à terme sur l'indice S&P 500 affiche une orientation positive et progresse vers les 7 620 points, à proximité immédiate de ses sommets historiques. La moyenne mobile exponentielle à 50 jours, située vers 7 500 points, constitue le support technique principal à court terme, alors que la moyenne mobile à 200 jours se trouve proche des 7 000 points. Un franchissement net du seuil de résistance des 7 700 points validerait le scénario haussier pour viser l'objectif des 8 000 points.

Source: xStation5

L'actualité des entreprises anime la séance boursière

L'action PayPal s'envole après une offre de rachat massive

Au début de la séance à Wall Street, la société PayPal mène les hausses de l'indice Nasdaq 100 à la suite d'informations faisant état d'une offre d'achat potentielle. Les éditeurs de logiciels Adobe et Workday figurent également parmi les meilleures performances du jour, tandis que les fabricants de puces électroniques dominent les baisses. Des titres comme Sandisk, Marvell, Western Digital et Micron subissent de légères ventes après le puissant rallye récent mené par l'intelligence artificielle.

Source: XTB Research

Parallèlement, la carte sectorielle de l'indice Dow Jones affiche un net avantage pour les actions en hausse, tirée par les secteurs de la technologie et des communications. Les actions Apple, Microsoft, Alphabet et Amazon soutiennent la tendance positive, épaulées par la banque JPMorgan et le groupe pharmaceutique Merck. En revanche, les actions UnitedHealth, Visa, Coca-Cola et Cisco s'inscrivent en baisse et limitent la performance de l'indice industriel ce mercredi.

Source: XTB Research

Dans le détail des actualités d'entreprises, l'action PayPal s'envole de près de 16% après la publication d'informations concernant une offre d'acquisition de 53 milliards de dollars. Soumise au début du mois par Stripe et la société de capital-investissement Advent, cette proposition de rachat s'établit à 60,50 $ par action. Les actionnaires étudient ce projet d'achat qui valorise l'entreprise avec une prime de l'ordre de 10% par rapport au dernier cours de clôture.

Sur le plan de l'analyse graphique, les titres de la plateforme de paiement s'échangent de nouveau au-dessus de leur moyenne mobile exponentielle à 200 jours. Une sortie par le haut du canal baissier pluriannuel est toutefois requise pour confirmer un retournement de tendance de long terme. Un mouvement au-delà des 60 $ rendrait ce scénario probable, tandis qu'un repli sous les 50 $ indiquerait que les vendeurs reprennent la main.

Source: xStation5

Résultats financiers et mouvements sectoriels à New York

Le secteur financier se distingue également ce mercredi puisque l'action BlackRock s'adjuge plus de 6% après avoir dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. À l'inverse, le titre Johnson & Johnson abandonne plus de 1% en séance malgré des indicateurs opérationnels de bonne facture au deuxième trimestre. La firme pharmaceutique affiche un bénéfice par action (BPA) ajusté de 2,90 $ face à des prévisions de 2,85 $, pour un chiffre d'affaires de 25,31 milliards de dollars.

Du côté des valeurs internationales, les certificats de dépôt américains (ADR) de la société chinoise Alibaba s'adjugent environ 5% à New York. Les médias officiels à Pékin rapportent que son modèle linguistique d'intelligence artificielle Qwen sera intégré aux fonctionnalités d'Apple Intelligence sur le marché chinois. Cette annonce renforce le positionnement stratégique de la firme au sein de son propre marché de l'intelligence artificielle.

Enfin, le compartiment des composants électroniques montre des signes de reprise avec une hausse de 1,2% pour l'ETF VanEck Semiconductor. Le fabricant de machines ASML tire le secteur vers le haut en s'octroyant 3% après avoir relevé ses perspectives de ventes annuelles pour la seconde fois de l'année. Les titres Intel et Lam Research s'apprécient également de plus de 3%, confirmant le regain d'intérêt pour cette industrie.

❓ FAQ

Pourquoi la bourse américaine progresse-t-elle ce mercredi ? La hausse s'explique principalement par le repli inattendu de 0,3% de l'indice des prix à la production (PPI) aux États-Unis pour le mois de juin. Cette statistique atteste d'une modération de l'inflation américaine, ce qui réduit les attentes d'un durcissement monétaire de la Fed et redonne de l'élan aux grandes capitalisations technologiques de la bourse américaine.

Quel est l'impact de l'offre de rachat de Stripe sur l'action PayPal ? L'action PayPal enregistre un bond d'environ 16% après l'annonce d'une proposition d'acquisition de 53 milliards de dollars formulée conjointement par Stripe et Advent. Cette offre propose un prix de 60,50 $ par action, permettant au titre de repasser au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours, un signal technique suivi de près par les opérateurs.

Comment s'exposer aux entreprises technologiques de la bourse américaine ? L'exposition aux grandes capitalisations américaines s'effectue généralement par l'achat d'actions ordinaires de entreprises cibles cotées sur le Nasdaq ou le NYSE (comme Apple ou Microsoft). Les investisseurs particuliers peuvent également privilégier des fonds indiciels cotés (ETF) sectoriels ou globaux qui répliquent la performance d'indices majeurs tels que le S&P 500 ou le Nasdaq 100.

Comment l'évolution du cours du pétrole affecte-t-elle les indices de Wall Street ? La hausse du cours du pétrole, avec un baril de WTI négocié au-dessus de 80 $, alimente les craintes de tensions inflationnistes résiduelles. Ce renchérissement de l'énergie, lié aux frappes militaires américaines en Iran, agit comme un frein sur la tendance haussière globale des indices de la bourse américaine malgré les bons indicateurs macroéconomiques.