OUVERTURE US : Les capitaux se détournent une nouvelle fois des « valeurs de la mémoire » ; Wall Street sous pression à l'ouverture 🚨

Les contrats à terme à Wall Street laissent présager une ouverture en baisse pour le marché au comptant, même si cette baisse devrait être modérée par rapport à celles observées en Asie et en Europe.

Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 reculent d'environ 0,3 %, ceux sur le Nasdaq-100 perdent jusqu'à 1 %, tandis que le Dow Jones se maintient près de ses niveaux de référence.

La principale source de tension réside dans la nouvelle escalade du conflit entre les États-Unis et l’Iran au sujet du détroit d’Ormuz, à la suite de nouveaux échanges de frappes entre les deux parties au cours du week-end et de l’annonce par Téhéran de la « fermeture » du détroit jusqu’à nouvel ordre.

Les États-Unis ont riposté en frappant plus de 140 cibles en Iran, recourant notamment pour la toute première fois à des drones de combat navals, tandis que l’Iran a tiré sur des bases américaines au Koweït, à Bahreïn, en Jordanie, à Oman et au Qatar.

Le président Trump a annoncé que les États-Unis allaient désormais « assurer la sécurité » du détroit et s’attendent à recevoir une compensation financière en contrepartie, ce qui souligne encore davantage le caractère durable de la présence militaire américaine dans la région.

Le Brent et le WTI ont progressé de plus de 3 % à l’ouverture, rebondissant par rapport à leurs plus bas de la séance, alors que le trafic de pétroliers dans le détroit a considérablement ralenti ces derniers jours.

La réévaluation des opérations dites « d’IA » (intelligence artificielle) vient s’ajouter aux pressions sur le marché, suite à l’entrée en bourse massive mais extrêmement volatile de SK Hynix sur le Nasdaq vendredi dernier. Les secteurs de l'énergie et des matières premières affichent les meilleures performances, profitant de la hausse des cours du pétrole, tandis que les entreprises technologiques et celles du secteur des semi-conducteurs enregistrent les plus mauvais résultats, pénalisées par une vague de ventes massives de puces mémoire et de puces d'intelligence artificielle. Les métaux précieux perdent du terrain : l'or et l'argent sont en baisse, ce qui est inhabituel compte tenu des tensions géopolitiques actuelles et suggère que les investisseurs craignent que la Fed ne maintienne ses taux d'intérêt à un niveau élevé plus longtemps encore après la publication demain de l'indice des prix à la consommation (IPC). Informations sur l'entreprise SK Hynix (SKHY) – Les ADR américains de la société enregistrent aujourd’hui une baisse pouvant atteindre 8 à 10 % après leur entrée en bourse vendredi sur le Nasdaq, où les actions avaient bondi de près de 13 % ; à Séoul, le cours a chuté de plus de 15 % – la pire séance de l’histoire de la société – les investisseurs ayant pris leurs bénéfices après une hausse qui a duré un an, alimentée par l’essor des mémoires HBM destinées à l’IA.

Dans le secteur des mémoires et des puces électroniques, l’ETF Roundhill Memory (DRAM) recule de près de 9 %, SanDisk recule de 5,5 %, Western Digital et Micron Technology perdent tous deux 5 %, tandis que l’ETF iShares Semiconductor (SOXX) recule de 2 %, entraîné à la baisse en partie par Intel (-2,5 %) et AMD (-2 %) – le marché remet une nouvelle fois à l’épreuve les valorisations des entreprises liées à l’IA après une longue période d’euphorie.

TSMC – le géant taïwanais de la fabrication de puces en sous-traitance – a annoncé en juin une hausse de 68 % de son chiffre d’affaires en glissement annuel, dépassant la fourchette haute des prévisions, ce qui confirme que la demande de capacités de production pour l’IA reste très forte ; son titre progresse de 1 % malgré un climat globalement morose dans le secteur.

CCC Intelligent Solutions – le titre progresse de 2 % à la suite d’un article de Bloomberg indiquant qu’Elliott Investment Management avait constitué une participation significative dans la société avant même que les discussions sur une éventuelle cession ne commencent.

MGM Resorts – le titre progresse de plus de 2 % à la suite d’articles parus dans le Wall Street Journal selon lesquels la société serait en pourparlers privés avec Barry Diller, à qui People Inc avait précédemment adressé une offre publique d’achat sur ce géant de l’hôtellerie et des casinos en juin dernier.

Les entreprises du secteur de l’énergie – Valero, ConocoPhillips, APA Corporation, ExxonMobil et Chevron – enregistrent des hausses comprises entre 1 et 2 % suite à la flambée des cours du pétrole après les attaques survenues ce week-end dans la région du golfe Persique.

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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