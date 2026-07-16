Les inscriptions au chômage tombent à 208 000 et les ventes au détail progressent de 0,2% en juin, confirmant la résilience économique.

Les indices boursiers américains subissent des dégagements notables ce jeudi en séance à Wall Street, plombés par les prises de bénéfices sur la tech. Malgré des indicateurs macroéconomiques résilients et de solides publications trimestrielles, la sélectivité accrue autour de l'intelligence artificielle pèse temporairement sur la tendance générale. Cette consolidation incite les opérateurs à diversifier prudemment leurs portefeuilles vers des actions de rendement.

Indices boursiers : Wall Street résiste face aux prises de bénéfices

La correction du secteur technologique pèse sur la tendance

Les principaux indices boursiers américains évoluent en baisse ce jeudi en séance à Wall Street, pénalisés par de lourds dégagements sectoriels. Seul l'indice Dow Jones parvient à conserver une progression symbolique, tandis que le reste du marché américain subit des ventes appuyées sur les principaux indices de la cote. Les investisseurs maintiennent une attitude prudente face aux prochaines orientations de la Réserve fédérale, aux tensions géopolitiques et à l'évolution du secteur technologique.

Le recul le plus marqué provient des entreprises liées aux semi-conducteurs, qui subissent un coup d'arrêt après le récent rallye de l'intelligence artificielle. Les opérateurs choisissent de matérialiser leurs gains, s'interrogeant sur la capacité des valorisations actuelles à justifier des perspectives de croissance aussi optimistes. Les investisseurs s'interrogeant notamment sur les perspectives de l'action Nvidia et d'autres fabricants de puces après ces progressions rapides, la vigilance l'emporte au détriment de l'optimisme béat.

Les contrats à terme sur le S&P 500 (US500) reflètent cette même tendance baissière avant la clôture, sous l'effet de la rotation sectorielle en cours. Les investisseurs font preuve d'une sélectivité accrue envers les entreprises dont la capitalisation dépend fortement des débouchés futurs de l'intelligence artificielle. Ce comportement montre une modification des priorités sur le marché américain, où les niveaux de valorisation exigent désormais des confirmations concrètes.

Source: xStation5

Des prévisions macroéconomiques qui confortent la Fed

La trajectoire des indices boursiers dépend en grande partie des anticipations de politique monétaire de la Fed. Si les récentes données calment les craintes d'un maintien prolongé de taux directeurs élevés, l'attention reste focalisée sur les prochains chiffres de l'inflation. Dans ce contexte, les dernières statistiques économiques américaines publiées ce jeudi attirent tous les regards.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont reculé à 208 000, un niveau inférieur aux attentes du marché qui tablait sur 216 000 inscriptions. Ce chiffre confirme la solidité du marché de l'emploi outre-Atlantique et démontre que l'économie dispose de bases stables. Parallèlement, les ventes au détail affichent une hausse modérée de 0,2% en juin, s'établissant à 768,6 milliards de dollars, une performance conforme aux prévisions du consensus.

La combinaison d'un marché du travail résilient et d'une consommation stable offre une marge de manœuvre supplémentaire à la banque centrale américaine. La Fed pourrait ainsi décaler un éventuel assouplissement monétaire, ce qui limite les espoirs de baisses rapides des taux d'intérêt. Par ailleurs, les tensions géopolitiques globales entretiennent l'incertitude et freinent le rebond des actifs jugés plus risqués.

Résultats d'entreprises : le secteur de la santé en tête, la tech sous surveillance

Les publications financières de la tech face à de hautes attentes

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) affiche au deuxième trimestre des performances supérieures aux attentes du marché. Le fabricant de puces prévoit pour le troisième trimestre un chiffre d'affaires compris entre 44,6 et 45,8 milliards de dollars, porté par la demande en puces de pointe pour l'intelligence artificielle. Pourtant, l'action subit des pressions à la baisse, ce qui prouve que le niveau d'exigence des investisseurs reste extrêmement élevé.

De son côté, l'action Nvidia progresse à la faveur d'un nouveau partenariat stratégique au Japon avec le consortium Noetra. Ce projet vise à déployer une infrastructure d'intelligence artificielle souveraine équipée de 27 500 processeurs dotés de la nouvelle architecture Rubin. Pour l'entreprise américaine, cet accord confirme la solidité de la demande mondiale pour les puces destinées aux centres de données et à la robotique industrielle.

L'attention se porte également sur Netflix avant la publication de ses résultats financiers du deuxième trimestre. L'analyse portera sur l'engagement des utilisateurs, le développement des revenus publicitaires et l'intégration des nouvelles technologies numériques. Les prévisions font état d'un bénéfice par action attendu à 0,79 dollar pour un chiffre d'affaires global de 12,58 milliards de dollars

La santé et les équipements médicaux soutiennent la cote

UnitedHealth Group gagne du terrain après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux estimations du consensus, portés par une gestion rigoureuse des coûts médicaux. L'assureur santé enregistre un chiffre d'affaires de 112 milliards de dollars, tandis que son bénéfice opérationnel progresse à 8 milliards de dollars. Face à cette amélioration opérationnelle, la direction revoit à la hausse ses prévisions annuelles de bénéfice par action ajusté dans une fourchette de 19,50 à 20,00 dollars.

L'analyse de la publication révèle une baisse du ratio des coûts médicaux, qui s'établit à 86,7% contre 89,4% l'année précédente. Cette stabilisation des marges rassure les opérateurs après plusieurs trimestres marqués par des pressions sur les dépenses de santé. Les gains du segment Optum, qui intègre des outils d'intelligence artificielle, contribuent également à cette dynamique de rentabilité.

Enfin, le groupe médical Abbott Laboratories voit son cours de bourse progresser après la présentation de son rapport trimestriel. La progression de l'activité opérationnelle de la division des dispositifs médicaux, notamment dans les soins du diabète, soutient cette orientation. La direction confirme sa confiance en relevant ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour l'année 2026, désormais attendu entre 5,45 et 5,60 dollars. L'exposition à ces innovations médicales s'effectue au travers d'ETF sectoriels diversifiés.

❓ FAQ

Quels facteurs influencent actuellement les indices boursiers américains ? Les indices boursiers outre-Atlantique évoluent sous l'impact direct des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale, des tensions géopolitiques mondiales et des résultats financiers des entreprises du secteur technologique. Les prises de bénéfices après des hausses importantes peuvent également entraîner une correction technique à court terme sur le marché américain.

Comment le bénéfice par action affecte-t-il la valorisation d'une entreprise ? Le bénéfice par action (BPA) est un indicateur de rentabilité qui divise le résultat net par le nombre de titres en circulation. Une révision à la hausse des prévisions de BPA, comme observée chez UnitedHealth ou Abbott Laboratories, soutient généralement le cours de bourse, car elle démontre une efficacité opérationnelle accrue et une saine maîtrise des coûts.

Comment s'exposer aux innovations du secteur technologique et médical ?

Pour diversifier son portefeuille face à la volatilité des indices boursiers, un investisseur particulier peut s'exposer à ces thématiques par l'achat d'actions de grandes capitalisations ou en sélectionnant des ETF sectoriels spécialisés dans l'intelligence artificielle ou les dispositifs médicaux de pointe.