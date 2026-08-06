Le blé poursuit sa correction et atteint son plus bas niveau depuis le 10 juillet 🚩 La sécheresse, El Niño et la mer Noire au centre de l'attention

Les contrats à terme sur le blé connaissent une correction partielle de leur récente flambée au Chicago Board of Trade, même si les prix restent nettement supérieurs aux niveaux observés en début d’année. Après près de quatre ans de baisses persistantes, les prix du blé ont commencé à se redresser, les investisseurs prenant de plus en plus conscience de la détérioration des fondamentaux du marché. Cette fois-ci, le problème n’est pas dû à un événement isolé, mais à la conjonction de plusieurs facteurs : la sécheresse, les perturbations des exportations dans la région de la mer Noire et l’incertitude croissante concernant l’approvisionnement mondial en engrais.
Depuis le début de l’année 2026, les contrats à terme sur le blé ont progressé de près de 25 %. Il est important de noter que cette hausse s’est produite sans le type de choc d’offre soudain observé après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022. La structure actuelle du marché est nettement plus complexe.
D’une part, les investisseurs anticipent des perspectives de récolte plus faibles pour la saison en cours. D’autre part, les risques logistiques liés aux exportations en provenance de la région de la mer Noire s’accentuent. C’est cette combinaison qui réintroduit une prime de risque dans les cours des contrats à terme sur le blé.
La mer Noire redevient un problème
Les frappes de missiles russes sur les ports d’Odessa, associées aux attaques ukrainiennes contre des navires et des infrastructures en mer d’Azov, ont considérablement perturbé les exportations en provenance de la région. Parallèlement, l’augmentation des risques pesant sur les ports russes de la mer Noire a fait grimper les coûts de fret et d’assurance. L’impact est déjà visible dans les données : fin juillet, le volume total des expéditions de céréales en provenance de la mer Noire était inférieur de plus de 40 % à celui de l’année précédente.
Ce phénomène revêt une importance particulière, car la Russie et l’Ukraine représentent ensemble environ 32 % du commerce mondial de blé. Une partie des exportations ukrainiennes peut être réacheminée par chemin de fer ou via le Danube vers les ports roumains, mais ces itinéraires sont plus coûteux et leur capacité est limitée. La Russie ne dispose pas non plus d’alternative aisée, les ports de la Baltique et de l’Arctique étant situés loin des principales régions productrices et n’étant pas équipés pour traiter des volumes comparables.
La sécheresse commence à peser sur la production mondiale
Le deuxième facteur majeur à l’origine de la récente remontée des cours est la détérioration des perspectives météorologiques. Une sécheresse généralisée a touché de vastes régions de l’hémisphère nord, tandis que les dernières projections de l’USDA indiquent une baisse significative de la production chez la plupart des principaux exportateurs mondiaux de blé.
Les principales prévisions sont les suivantes :
- La production des sept plus grands exportateurs mondiaux de blé devrait reculer d’environ 11 % au cours de la campagne de commercialisation 2026/27.
- Les exportations mondiales de blé devraient baisser d’environ 7 %.
- La production américaine de blé devrait reculer d’environ 26 %, tandis que les exportations pourraient chuter de près de 15 %.
- La production canadienne de blé devrait baisser d’environ 15 %.
- L’Australie devrait réduire ses semis de blé d’environ 12 % en raison de la sécheresse et de la hausse des coûts des engrais.
- L’Argentine devrait également enregistrer une récolte en baisse, même si le phénomène climatique El Niño, qui se développe actuellement, pourrait partiellement compenser certains de ces risques à la baisse.
Bien que les perspectives de récolte en Russie et en Ukraine restent relativement favorables par rapport à d’autres régions productrices, le principal défi ne réside plus dans la production elle-même, mais dans la capacité à acheminer efficacement les céréales vers les marchés mondiaux. En conséquence, les contraintes logistiques deviennent presque aussi importantes que les rendements agricoles pour déterminer l’équilibre mondial du blé.
Le marché commence à anticiper une volatilité accrue
À mesure que les fondamentaux du marché se sont affaiblis, la volatilité implicite des contrats à terme sur le blé a également augmenté de manière notable. Avant le déclenchement du dernier conflit entre les États-Unis et l’Iran, la volatilité était restée inférieure à sa moyenne sur dix ans. La fermeture du détroit d’Ormuz a provoqué une forte flambée de la volatilité, qui s’est ensuite atténuée à mesure que les espoirs d’un cessez-le-feu durable amélioraient le sentiment du marché. Depuis début juillet, cependant, la volatilité a recommencé à grimper.
Cette évolution suggère que les investisseurs intègrent de plus en plus dans leurs prix le risque de nouvelles perturbations de l’approvisionnement, même si aucune pénurie physique ne s’est encore concrétisée. Le marché ne réagit plus uniquement aux conditions d’approvisionnement actuelles, mais également à la probabilité croissante que des goulets d’étranglement logistiques puissent restreindre l’offre mondiale dans les mois à venir.
Les risques s’étendent bien au-delà du blé lui-même. Les perturbations des exportations affectent également le maïs et l’huile de tournesol ukrainiens, tandis que la Russie reste un fournisseur majeur d’engrais, notamment d’urée, de phosphates et de potasse. Parallèlement, la persistance des tensions autour du détroit d’Ormuz a accru les inquiétudes concernant les expéditions mondiales d’engrais, ce qui pourrait faire grimper les coûts de production agricole bien au-delà de l’Europe.
Pourquoi cette remontée est différente de celle de 2022
La remontée actuelle ne ressemble guère au choc d’offre qui avait suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022. À l’époque, le marché avait réagi à la perturbation soudaine des exportations en provenance de l’une des plus importantes régions productrices de céréales au monde, mais les prix avaient rapidement reculé à mesure que des voies commerciales alternatives étaient mises en place et que l’Initiative céréalière de la mer Noire rétablissait une partie de la capacité d’exportation perdue.
Le contexte actuel est différent. Bien que les hausses de prix aient été plus modérées, les facteurs sous-jacents semblent nettement plus persistants. Des récoltes plus faibles, une disponibilité réduite en engrais, la hausse des coûts de transport et les tensions géopolitiques persistantes se renforcent mutuellement plutôt que de constituer des événements isolés. Pris individuellement, aucun de ces facteurs ne suffirait probablement à soutenir un marché haussier majeur. Ensemble, cependant, ils resserrent progressivement l’équilibre mondial du blé et rétablissent une prime de risque structurelle.
Si les perturbations des exportations en mer Noire persistent et que les prévisions mondiales de récoltes continuent de se détériorer, le blé pourrait rester l’une des matières premières agricoles les plus soutenues par les fondamentaux au cours du second semestre de la campagne de commercialisation 2026/27.
Graphique du BLÉ (D1)
Les matières premières agricoles restent parmi les classes d’actifs les plus sensibles aux conditions météorologiques et les plus volatiles. Le blé a déjà subi une correction d’environ 10 % par rapport à ses récents sommets, mais le contexte fondamental global reste intact. Si le sentiment venait à se stabiliser après le récent recul, la combinaison de perspectives de resserrement de l’offre et d’amélioration des fondamentaux pourrait inciter les acheteurs à revenir sur le marché.
Source: xStation5
Les opérateurs commerciaux renforcent leurs positions de couverture tandis que les fonds reviennent à des positions longues
Le dernier rapport « Commitment of Traders » (COT) met en évidence un écart croissant entre les deux groupes les plus influents sur le marché du blé. Au cours de la semaine s’achevant le 28 juillet, les fonds gérés ont augmenté leurs positions longues de 10 962 contrats, tandis que leurs positions courtes n’ont progressé que de 726 contrats. Ces données indiquent que les fonds spéculatifs adoptent une attitude de plus en plus optimiste vis-à-vis du blé, renforçant leur exposition dans l’attente d’une nouvelle hausse.
Dans le même temps, les opérateurs commerciaux ont augmenté leurs positions courtes de 2 646 contrats tout en réduisant leurs positions longues de plus de 5 000 contrats. Il s’agit là d’un schéma classique sur les marchés à terme agricoles : la hausse des prix incite les producteurs et les négociants en céréales à garantir leurs ventes futures, tandis que les capitaux spéculatifs commencent à anticiper un resserrement de l’offre. Il est important de noter que ce type de positionnement ne doit pas être automatiquement interprété comme un signal baissier. Historiquement, la couverture commerciale augmente souvent au début des marchés haussiers soutenus, les producteurs profitant de la hausse des prix pour garantir leurs revenus futurs.
Les fonds continuent de reconstituer leurs positions, laissant une marge pour une nouvelle hausse
Malgré la récente vague d’achats, le positionnement spéculatif est encore loin d’être excessif. Les fonds gérés détiennent actuellement environ 85 000 contrats longs contre environ 93 000 contrats courts, ce qui laisse le groupe avec une position courte nette modeste. En d’autres termes, les achats récents semblent correspondre aux premières étapes d’une reconstitution des positions plutôt qu’à la phase finale d’un engouement spéculatif.
Du point de vue du marché, il s’agit là d’une distinction importante. Si les perspectives mondiales en matière de récoltes continuent de se détériorer et que les perturbations des exportations dans la région de la mer Noire persistent, les fonds spéculatifs disposent encore d’une marge de manœuvre considérable pour couvrir leurs positions courtes restantes et, à terme, adopter une position nette longue. Historiquement, cette transition progressive d’un positionnement net court vers un positionnement net long a souvent constitué l’un des principaux moteurs des hausses de plusieurs semaines sur les contrats à terme sur le blé du CBOT.
Source: CFTC, CoT (28 July)
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