OUVERTURE US : Nouveau record historique pour tous les indices !

L'ouverture des bourses américaines a eu lieu jeudi, dans un climat positif, soutenues par de meilleures données macroéconomiques et les anticipations concernant de nouvelles mesures de la Fed. L'ensemble du marché enregistre des gains et tous les principaux indices américains font leur ouverture à un nouveau plus haut historique. La Réserve fédérale alimente un marché déjà en effervescence. Pour les investisseurs, cela indique que la Fed soutient le marché même si l'économie réelle continue d'envoyer des signaux de vigueur. Cela augmente l'appétit pour le risque et pousse les indices vers de nouveaux sommets, mais exerce une pression sur le dollar. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Données macroéconomiques : Le FOMC a décidé hier de baisser le taux d'intérêt de 25 points de base, marquant ainsi la première mesure de ce type depuis décembre. La Fed indique que d'autres baisses sont possibles dans le courant de l'année si les risques liés au marché du travail s'intensifient, mais elles ne sont pas certaines. Le marché accueille favorablement la position équilibrée de la Fed. Le nombre de nouvelles demandes d'allocations chômage est tombé à 231 000, nettement en dessous des prévisions du marché, indiquant une légère stabilisation après une augmentation précédente. Dans le même temps, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie a surpris de manière exceptionnellement positive, passant à 23,2 alors que les prévisions n'étaient que de 1,7. Il s'agit du résultat le plus élevé depuis des mois, ce qui indique une très forte reprise de l'industrie dans la région. Ensemble, ces deux chiffres montrent que malgré les inquiétudes croissantes concernant le marché du travail, le secteur industriel américain montre des signes évidents de reprise. NASDAQ 100 (D1) Source:xStation L'indice NASDAQ 100 reste dans une tendance haussière claire, évoluant dans la partie supérieure du canal et conservant son élan après avoir franchi les résistances précédentes. La disposition des moyennes mobiles soutient la demande, et les bougies haussières des dernières séances indiquent un intérêt acheteur très fort. L'indicateur RSI signale déjà une zone de surachat, suggérant que le marché est surchauffé et qu'une correction technique pourrait se produire à court terme. Actualités des entreprises : Intel (INTC.US), Nvidia (NVDA.US) - Nvidia a annoncé un investissement de 5 milliards de dollars dans Intel et une collaboration sur de nouveaux projets de puces. La valorisation d'Intel augmente de plus de 30 % et celle de Nvidia de 3 %. AMD (AMD.US) - Le principal concurrent d'Intel perd 4 % à l'ouverture en réaction à l'annonce de l'investissement dans Intel. 89bio (ETNB.US) - Roche a annoncé le rachat de la société de biotechnologie à 14,5 dollars par action, ce qui représente actuellement une prime d'environ 80 %. En conséquence, la valorisation de la société augmente d'autant à l'ouverture. CrowdStrike (CRWD.US) - La société de cybersécurité et de cloud computing progresse de 6 % dans le sillage des informations faisant suite à la publication des prévisions concernant les revenus liés à l'IA. Cracker Barrel (CBRL.US) - La valorisation boursière de la chaîne de restaurants recule de près de 10 % après la publication de résultats décevants.

