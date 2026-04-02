Les marchés américains prolongent leur repli après les déclarations de Donald Trump sur l’Iran, qui n’ont pas réussi à rassurer les investisseurs. Au contraire, ces propos semblent avoir renforcé les craintes d’une escalade géopolitique, déclenchant une vague de ventes sur les principaux indices de Wall Street.

Dans ce contexte, les actifs risqués sont sous pression, tandis que les signaux techniques et macroéconomiques renforcent les inquiétudes à court terme.

📊 Wall Street sous pression : indices en forte baisse

Le Russell 2000 en première ligne

Les contrats à terme affichent des pertes marquées, avec le Russell 2000 en recul de plus de 2%, signe d’une forte aversion au risque sur les petites capitalisations.

Le S&P 500 et le Dow Jones limitent davantage la casse, avec des replis d’environ 1,4%, traduisant une rotation vers des valeurs plus défensives.

Un climat de marché détérioré

La réaction négative du marché souligne un point clé : les investisseurs anticipaient des signaux d’apaisement, mais le discours de Trump a eu l’effet inverse.

Cette situation alimente un climat risk-off, où la prudence domine et les flux se détournent des actifs les plus risqués.

📉 Nasdaq 100 : une configuration technique baissière

Un signal négatif sous la EMA200

Le Nasdaq 100 (US100) évolue sous sa moyenne mobile exponentielle à 200 jours, un signal technique généralement interprété comme baissier.

Ce positionnement confirme une dégradation de la tendance, avec un affaiblissement de la demande.

Des niveaux clés sous pression

Le seuil des 23 600 points apparaît comme un support critique à court terme. Une cassure de ce niveau pourrait ouvrir la voie à une poursuite de la baisse vers 23 000 points.

Dans ce contexte, les vendeurs semblent conserver l’avantage, à moins d’un retournement rapide du sentiment de marché.

📊 Données économiques : des signaux contrastés

Un marché du travail toujours solide

Les dernières données américaines offrent une lecture mitigée. Les inscriptions au chômage (jobless claims) ressortent à 202 000, en dessous des attentes, ce qui témoigne d’une certaine résilience du marché du travail.

Cependant, le rapport Challenger indique une hausse attendue des licenciements à 60 620, suggérant un possible ralentissement à venir.

Commerce extérieur : un déficit moins élevé

Les données du Bureau of Economic Analysis (BEA) montrent que les importations atteignent 372 milliards de dollars, contre 66,31 milliards pour les exportations.

Le déficit commercial s’établit à 57,3 milliards de dollars, inférieur aux attentes de 60,5 milliards, ce qui constitue un signal légèrement positif pour l’économie.

🏢 Entreprises : mouvements contrastés en Bourse

Énergie et tech en hausse

Le secteur énergétique profite pleinement de la hausse du pétrole. Exxon (XOM.US) progresse de 2%, soutenu par les anticipations de prix élevés.

Dans le secteur technologique, Globalstar (GSAT.US) bondit de 15% après des informations du Financial Times évoquant un possible rachat par Amazon, ce qui stimule fortement le titre.

Pression sur la santé et le crédit privé

À l’inverse, Immunovant (IMVT.US) chute de 7% après des résultats décevants dans ses essais cliniques.

De son côté, Blue Owl (OBDC.US) recule jusqu’à 6%, pénalisé par des tensions dans le secteur du private credit, où certains fonds suspendent les retraits.

⚠️ Perspectives : un marché fragile

Une accumulation de risques

Les marchés font face à une combinaison de facteurs négatifs : tensions géopolitiques, signaux techniques baissiers et incertitudes macroéconomiques.

Cette accumulation renforce la probabilité d’une phase de correction prolongée.

Des catalyseurs à surveiller

L’évolution du conflit avec l’Iran sera déterminante dans les prochains jours. Par ailleurs, les investisseurs resteront attentifs aux prochaines données économiques et à l’évolution des taux.

Un apaisement pourrait soutenir un rebond, mais à court terme, le biais reste clairement défensif.

❓ FAQ

Pourquoi Wall Street baisse-t-elle aujourd’hui ?

Principalement à cause des tensions géopolitiques et des propos de Donald Trump, qui ont accru l’incertitude.

Le Nasdaq 100 est-il en tendance baissière ?

Oui, notamment en raison de son passage sous la moyenne mobile à 200 jours.

Les données économiques sont-elles inquiétantes ?

Elles sont mitigées : solides à court terme, mais avec des signes de ralentissement.

Pourquoi Exxon monte-t-elle ?

Grâce à la hausse des prix du pétrole, favorable aux entreprises énergétiques.

Faut-il s’attendre à une poursuite de la baisse ?

C’est possible si les tensions géopolitiques persistent et que les supports techniques cèdent.