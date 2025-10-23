Ouverture US : sentiments mitigés à Wall Street 📊IBM en baisse, Honeywell bondit de 7 %

Le sentiment à Wall Street était mitigé à l'ouverture de la séance boursière américaine. Au 17 octobre, environ 12 % des entreprises du S&P 500 avaient publié leurs résultats du troisième trimestre. Pas moins de 86 % d'entre elles ont affiché un bénéfice par action (BPA) supérieur aux attentes des analystes, un taux supérieur à la moyenne sur cinq ans (78 %) et à la moyenne sur dix ans (75 %). Toutefois, la surprise moyenne en matière de bénéfices s'est établie à 5,9 %, soit un niveau inférieur à la moyenne sur cinq ans de 8,4 %. Le taux de croissance global des bénéfices (au 17 octobre), qui inclut à la fois les résultats publiés et les estimations pour les entreprises qui n'ont pas encore publié leurs résultats, s'établit actuellement à 8,5 %, contre 7,7 % la semaine dernière et 7,9 % à la fin du mois de septembre, selon les données de FactSet Research Systems. L'indice US100 peine à se maintenir au-dessus du niveau des 25 000 points. À moyen terme, l'indice de référence pourrait revenir vers la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA50, ligne orange), surtout si les haussiers ne parviennent pas à le faire passer de manière décisive au-dessus de cette barrière psychologiquement importante. Aujourd'hui, après la séance américaine, Intel (INTC.US) publiera ses résultats.

Source: xStation5

Tesla a ouvert la séance avec un écart baissier de près de 3 %.

Source: xStation5

Le géant industriel Honeywell a bénéficié d'un rapport trimestriel solide, ses actions revenant au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200, ligne rouge), tentant ainsi d'inverser une tendance baissière à moyen terme.

Source: xStation5

Actualités de l'entreprise

Tesla (TSLA.US) a chuté de 3,5 % après avoir enregistré une baisse de ses bénéfices malgré un nombre record de ventes de véhicules.

a chuté de après avoir enregistré une baisse de ses bénéfices malgré un nombre record de ventes de véhicules. Dow Inc. (DOW.US) a progressé de 6 % après que le groupe chimique américain ait dépassé les estimations d'EBITDA opérationnel pour le troisième trimestre.

a progressé de après que le groupe chimique américain ait dépassé les estimations d'EBITDA opérationnel pour le troisième trimestre. Honeywell (HON.US) a gagné 4 % grâce à un bénéfice par action (BPA) ajusté supérieur aux attentes.

a gagné grâce à un bénéfice par action (BPA) ajusté supérieur aux attentes. IBM (IBM.US) a reculé de 7 % , les revenus de ses principaux segments logiciels, notamment Red Hat, ayant été inférieurs aux attentes.

a reculé de , les revenus de ses principaux segments logiciels, notamment Red Hat, ayant été inférieurs aux attentes. Las Vegas Sands (LVS.US) a progressé de 5 % après avoir annoncé un BPA supérieur aux prévisions des analystes pour le troisième trimestre.

a progressé de après avoir annoncé un BPA supérieur aux prévisions des analystes pour le troisième trimestre. LendingClub (LC.US) a bondi de 11 % après avoir publié des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre en matière d'octroi de prêts ; JPMorgan a relevé la note du titre à « surpondérer ».

a bondi de après avoir publié des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre en matière d'octroi de prêts ; a relevé la note du titre à « surpondérer ». Moderna (MRNA.US) a chuté de 4 % après que son vaccin contre le cytomégalovirus n'ait pas atteint son objectif dans un essai de phase avancée.

a chuté de après que son vaccin contre le cytomégalovirus n'ait pas atteint son objectif dans un essai de phase avancée. Molina Healthcare (MOH.US) a plongé de 18 % après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'ensemble de l'année en raison de la hausse des coûts médicaux dans tous ses segments d'activité.

a plongé de après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'ensemble de l'année en raison de la hausse des coûts médicaux dans tous ses segments d'activité. T-Mobile US (TMUS.US) a reculé de 1 % après la publication de ses résultats du troisième trimestre.

a reculé de après la publication de ses résultats du troisième trimestre. Tractor Supply (TSCO.US) a chuté de 3 % après avoir revu à la baisse ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année, dont le point médian se situe près de la limite inférieure de la fourchette précédente.

a chuté de après avoir revu à la baisse ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année, dont le point médian se situe près de la limite inférieure de la fourchette précédente. Ribbon Communications (RBBN.US) a chuté de 14 % après avoir publié des résultats décevants pour le troisième trimestre et des prévisions de chiffre d'affaires faibles pour le quatrième trimestre.

a chuté de après avoir publié des résultats décevants pour le troisième trimestre et des prévisions de chiffre d'affaires faibles pour le quatrième trimestre. Ventyx Biosciences (VTYX.US) a bondi de 105 % après que les résultats d'essais cliniques de phase intermédiaire ont montré une réduction significative des facteurs de risque cardiovasculaire chez les patients obèses.

Nvidia en consolidation

Les indices boursiers américains sont entrés dans une phase de consolidation, parfaitement reflétée par le cours de l'action Nvidia, qui se négocie actuellement autour de la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA50, ligne orange).

Source: xStation5