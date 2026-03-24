Les marchés financiers américains évoluent dans un climat d’incertitude extrême, alors que les investisseurs tentent d’anticiper les conséquences du conflit au Moyen-Orient. Entre espoirs de négociations et risques d’escalade militaire, les actifs financiers réagissent de manière erratique, illustrant une visibilité très réduite à court terme.

Marchés US : volatilité et sentiment fragile

Un S&P 500 sous pression constante

Les contrats à terme sur le S&P 500 reculent d’environ 0,8%, après avoir oscillé entre gains et pertes en séance. Cette instabilité reflète un sentiment de marché fragile, dominé par l’incertitude géopolitique.

L’absence de désescalade entre les États-Unis, Israël et l’Iran alimente les craintes d’un ralentissement économique global. À l’inverse, un accord rapide pourrait déclencher un rebond technique significatif, soulignant la dépendance des marchés aux développements diplomatiques.

Les valeurs technologiques particulièrement touchées

Le secteur technologique est sous pression, avec des ventes marquées dans les valeurs logicielles. Ce segment, très sensible aux taux d’intérêt et à la croissance, subit un double impact : tensions géopolitiques et remontée des rendements obligataires.

Cette faiblesse pèse sur l’ensemble des indices, renforçant le biais baissier observé sur les marchés actions.

Matières premières et obligations : signaux contrastés

Le pétrole repart à la hausse

Les prix du pétrole remontent au-dessus des 90 USD le baril, effaçant une partie des pertes précédentes. Les marchés intègrent à nouveau le risque de perturbations de l’offre dans une région stratégique pour l’énergie mondiale.

Cette dynamique renforce les anticipations d’une inflation persistante, susceptible de compliquer la tâche des banques centrales.

Hausse des taux et refuge sélectif

Les rendements des obligations américaines progressent, avec le taux à 2 ans atteignant 3,88% (+3 points de base). Ce mouvement suggère une demande limitée pour les actifs refuges, malgré les tensions géopolitiques.

Par ailleurs, le dollar progresse de 0,2%, tandis que l’or reste stable. Cette configuration indique une fuite vers la sécurité partielle, plutôt qu’un mouvement massif vers les actifs défensifs.

Escalade au Moyen-Orient : risques accrus

Une situation militaire de plus en plus tendue

Les tensions s’intensifient sur le terrain. L’Iran a lancé des attaques nocturnes visant des cibles israéliennes et des bases américaines. Dans le même temps, l’Arabie saoudite a intercepté des drones, tandis que des dégâts ont été signalés au Koweït.

Des alertes ont également été déclenchées à Bahreïn, illustrant une extension géographique du conflit. Cette escalade alimente les craintes d’un embrasement régional.

Menaces sur l’approvisionnement énergétique mondial

Le groupe QatarEnergy a déclaré un cas de force majeure sur ses livraisons de GNL vers plusieurs pays, dont l’Italie, la Belgique, la Corée du Sud et la Chine. Cette décision accentue les tensions sur l’offre énergétique mondiale.

Par ailleurs, des infrastructures énergétiques iraniennes ont été endommagées, notamment à Ispahan et sur un pipeline stratégique. Ces perturbations renforcent la volatilité sur les marchés de l’énergie.

Marchés globaux : volatilité et prudence

Des scénarios multiples qui alimentent l’incertitude

Les investisseurs font face à une large gamme de scénarios possibles, allant d’un accord diplomatique rapide à une escalade militaire majeure. Cette incertitude se traduit par une volatilité élevée sur l’ensemble des classes d’actifs.

Les marchés européens résistent légèrement, avec une hausse de 0,1%, soutenue notamment par certaines valeurs comme Puig Brands, en forte progression après des rumeurs de rachat.

Des perspectives économiques sous tension

Selon UBS, même en cas de désescalade rapide, les effets économiques pourraient être durables. Les stocks de pétrole devront être reconstitués, les chaînes d’approvisionnement resteront perturbées, et les économies subiront des effets secondaires du choc énergétique.

Dans ce contexte, la banque adopte une position défensive en Europe, réduisant son exposition aux secteurs cycliques comme les banques.

US500 (D1): une volatilité accrue, les pressions à la baisse ayant dominé les dernières séances.

Source: xStation5

Aperçu sectoriel : le pétrole poursuit sa tendance haussière, tandis que Microsoft et d'autres valeurs du secteur technologique accentuent leur baisse.

Source: xStation5

Actualités entreprises : mouvements marqués

Fusions, acquisitions et recommandations

Plusieurs entreprises enregistrent des mouvements significatifs. Jefferies progresse de 9,5% après des rumeurs de rachat par Sumitomo Mitsui. JFrog gagne 2% suite à une recommandation positive d’UBS.

Ralph Lauren avance de 1,7%, soutenu par une amélioration de sa perception par les analystes. Ces mouvements illustrent une activité soutenue sur le front des recommandations et opérations stratégiques.

Pressions sur les fonds et opportunités sectorielles

Certains acteurs financiers font face à des tensions. Apollo limite les retraits sur un fonds de crédit privé, tandis qu’Ares enregistre des demandes de rachat élevées.

À l’inverse, Netgear bondit de 16%, profitant d’une décision réglementaire favorable aux producteurs domestiques. Ces divergences soulignent un marché toujours très sélectif.

Source: xStation5