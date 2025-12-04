OUVERTURE US : Wall Street entre dans une période d'attente

Points clés Le marché reste immobile, dans l'attente de la décision sur les taux ou de nouvelles informations

Les demandes d'allocations chômage diminuent à nouveau

Meta se développe malgré les risques réglementaires

Micron se retire des marchés grand public

Le marché américain est en état d'anticipation lors de la séance de jeudi, car la semaine prochaine, il recevra des informations de la FED concernant les taux d'intérêt. Actuellement, le marché s'attend à une baisse de 25 points de base avec une probabilité d'environ 90 %. Les mouvements des principaux indices en début de séance aux États-Unis restent négligeables. Les contrats sur les principaux indices réduisent les variations de prix à un niveau maximal de 0,1 %. Données macroéconomiques : Les investisseurs ont pris connaissance aujourd'hui du nombre hebdomadaire de demandes d'allocations chômage. Le chiffre publié s'est avéré inférieur aux attentes, à 219 000, et s'est élevé à 191 000, en baisse pour un autre mois consécutif, atteignant son niveau le plus bas depuis le début de l'année dernière. La vigueur du marché du travail exerce une pression sur les indices et soutient le dollar en limitant la pression sur la FED pour qu'elle réduise ses taux. NASDAQ 100 (D1) Source: xStation5 Sur le graphique, on observe la formation d'un modèle RGR. La dynamique de croissance, bien qu'elle reste à la hausse, s'affaiblit clairement. Actuellement, les acheteurs se sont arrêtés au niveau FIBO 23,6 de la dernière vague haussière. Pour maintenir la croissance, il sera nécessaire de franchir cette barrière le plus rapidement possible. Si le prix recule, cela ouvrira la voie vers les niveaux ~24500 et la possible réalisation du modèle de changement de tendance. Actualités des entreprises : Snowflake (SNOW.US) - L'un des acteurs importants du marché des services cloud perd plus de 8 % après la publication de ses résultats. La société a présenté des prévisions faisant état d'une baisse de la marge et de la croissance du chiffre d'affaires. Toast (TOST.US) - La société affiche une hausse de plus de 2 % après avoir reçu une recommandation positive d'une banque d'investissement. Stellantis (STLA.US) - Le président américain est revenu sur ses précédentes assurances concernant la libéralisation des réglementations en matière d'émissions et de consommation de carburant, qui rendraient les voitures européennes moins compétitives. Le cours du groupe est en hausse de plus de 3 %. Micron (MU.US) - Le fabricant, entre autres, de RAM a annoncé son retrait du marché grand public dans ce segment afin de se concentrer sur les clients professionnels et l'IA. Meta (META.US) - La société se retrouve une nouvelle fois au centre de l'attention des régulateurs européens, qui s'interrogent sur la légalité de certaines fonctionnalités de l'IA. Dans le même temps, le PDG de la société a annoncé une réduction de la participation au projet « Metaverse », ce qui a été accueilli avec un grand soulagement par les investisseurs. Suite à cette nouvelle, l'action affiche une hausse de plus de 5 %. Symbotic (SYM.US) - La société perd près de 15 % après une recommandation négative d'une banque d'investissement. Philips (PHG.US) - La valorisation boursière de la société a chuté de 8 % après qu'une banque d'investissement a souligné les difficultés rencontrées par la société en raison des droits de douane et de la faible croissance en Chine.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."