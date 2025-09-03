OUVERTURE US : Wall Street prend une bouffée d'air frais

La séance de mardi n'a pas été favorable aux acheteurs. Une vague de ventes d'obligations, déclenchée par les inquiétudes croissantes des investisseurs, a entraîné les marchés boursiers mondiaux à la baisse. Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 ont parfois perdu plus de 1,5 %. L'ouverture de la séance d'aujourd'hui s'ouvre sur une correction de cette baisse nerveuse. Le S&P est en hausse de 0,3 % et le NASDAQ de 0,7 %.

Le marché a réussi à inverser la plupart des pertes d'hier, mais la séance américaine s'est tout de même terminée dans le rouge. Le principal indice boursier américain a reculé d'environ 0,6 %. Les principaux facteurs de risque étaient les craintes croissantes des investisseurs quant au maintien de résultats très solides dans un contexte d'affaiblissement de l'économie. Certains ont également exprimé des inquiétudes quant à la santé du président actuel et ont anticipé sa démission potentielle. Le point de basculement a été atteint avec la vente soudaine d'obligations du G7, les investisseurs semblant intégrer les risques à long terme et l'inflation.

Aujourd'hui, le sentiment positif est alimenté par les entreprises technologiques, les commentaires accommodants de Waller et les données médiocres sur le marché du travail qui laissent espérer des baisses de taux plus rapides et plus importantes.

Données macroéconomiques :

Le Bureau américain des statistiques du travail a publié aujourd'hui les données très attendues sur l'emploi. Les investisseurs s'attendaient à un nouveau ralentissement du marché du travail, mais les chiffres se sont avérés encore pires que prévu.

Ouvertures d'emploi :

Publié : 7181k (Prévisions : 7,382k, Précédent : 7,437M)

Plus tard dans la journée, le marché attendra le discours de Kashkari, membre du FOMC, ainsi que la publication du Beige Book.

US500 (D1)

Source: Xstation

Sur le graphique, on peut observer la force relative des acheteurs qui, malgré une baisse soudaine et brutale, ont facilement défendu le niveau de soutien autour du retracement de Fibonacci à 38,2. Le prix est rapidement revenu dans la zone proche de la limite inférieure de la tendance haussière à moyen terme, mais n'a pas réussi à réintégrer le canal haussier. Compte tenu de la situation actuelle sur le graphique, un scénario probable est que les prix consolident entre le dernier pic et la zone de résistance autour de 6 360 $. D'autre part, la chute brutale et soudaine pourrait signaler un changement de sentiment et un renversement de tendance à la baisse.

Actualités de l'entreprise :

Alphabet (GOOGC.US) / Apple (AAPL.US) — Les valeurs technologiques rebondissent après une décision judiciaire importante. Dans le cadre d'un procès antitrust, le tribunal a décidé que Google ne serait pas contraint de scinder son activité en plusieurs petites entreprises et conserverait la possibilité de promouvoir son moteur de recherche par défaut. En contrepartie, la société est tenue de partager les données collectées avec ses concurrents. L'action Alphabet progresse de plus de 6 % et celle d'Apple de 3 %.

Kraft Heinz (KHC.US) — Le producteur alimentaire récupère une partie des pertes de la séance précédente après avoir reçu une note révisée à la hausse de Morgan Stanley. Les actions sont en hausse de plus de 1 % dans les échanges avant l'ouverture du marché.

Zscaler (ZS.US) — Le fabricant de logiciels est en baisse de plus de 3 % à l'ouverture malgré des résultats très solides pour le deuxième trimestre 2025. Les résultats ont dépassé les attentes des investisseurs et la société a également publié des perspectives optimistes.

Dollar Tree (DLRT.US) — Le détaillant a publié ses résultats, dépassant les attentes des analystes avec une croissance du BPA, du chiffre d'affaires et des ventes. La société a également prévu une croissance solide pour l'avenir. Cependant, les résultats et les prévisions n'ont pas satisfait les investisseurs. Les actions sont en baisse de près de 9 %.