Rebond de Wall Street, pétrole et inflation : les investisseurs arbitrent entre risques géopolitiques et fondamentaux technologiques. Le S&P 500 et le Nasdaq tentent de se stabiliser en séance à Wall Street ce jeudi, soutenus par les annonces majeures dans le secteur des semi-conducteurs. Avec un baril de Brent autour des 76,11 $, les marchés reprennent espoir quant à une normalisation du contexte au Moyen-Orient.

Le rebond de Wall Street soutenu par les technologiques

Apaisement géopolitique et stabilisation des marchés

Le rebond de Wall Street s'esquisse après plusieurs séances marquées par une forte aversion au risque. Depuis la veille, les craintes d'une escalade entre les États-Unis et l'Iran avaient lourdement pesé sur les indices actions, poussant les opérateurs à privilégier la prudence. Les incertitudes géopolitiques ont contraint les marchés à réévaluer les perspectives d'inflation et la trajectoire monétaire de la Réserve fédérale américaine.

Néanmoins, les investisseurs adoptent aujourd'hui une approche plus constructive, estimant que la situation au Moyen-Orient laisse la place à des négociations diplomatiques. Les flux de capitaux se réorientent progressivement vers les actions en séance à Wall Street ce jeudi, atténuant la pression vendeuse des derniers jours. Les contrats à terme sur l'indice américain signalent une ouverture dans le vert, reflétant un retour mesuré de l'appétit pour le risque.

Le regain d'optimisme est également soutenu par la résilience du marché de l'emploi américain. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont légèrement reculé, écartant le scénario d'un atterrissage brutal de l'économie. Parallèlement, le compte rendu du comité de politique monétaire de la Fed rappelle que l'inflation persiste, un paramètre qui limite les attentes de baisses rapides des taux directeurs.

L'intelligence artificielle relance les semi-conducteurs

Le secteur technologique joue un rôle moteur dans le rebond de Wall Street, avec une attention particulière portée aux fabricants de puces. Après avoir subi des dégagements marqués, ces entreprises bénéficient d'un regain d'intérêt stimulé par la demande en capacités de calcul liées à l'intelligence artificielle. Les acheteurs profitent de prix jugés plus attractifs pour se repositionner sur ces dossiers stratégiques.

L'action Micron se distingue lors de la séance avec une progression notable. L'entreprise a dévoilé un vaste plan d'investissement aux États-Unis, estimé à plus de 250 milliards de dollars d'ici 2035, visant à accroître sa production de puces mémoire pour répondre aux besoins des centres de données. Cette annonce conforte le scénario d'un cycle d'investissements matériels massifs dans l'intelligence artificielle.

De son côté, le titre Cerebras Systems s'inscrit en hausse après avoir officialisé un projet d'infrastructure d'intelligence artificielle en Europe représentant plusieurs milliards de dollars. Ce réseau informatique, qui soutiendra en partie les développements d'OpenAI, illustre la volonté des acteurs technologiques d'étendre leurs capacités à l'échelle mondiale. Les intervenants suivent de près cette expansion géographique des capacités de traitement de données.

Consommation et services informatiques : des fortunes diverses

La prudence des consommateurs pénalise PepsiCo

Si le rebond de Wall Street profite aux valeurs technologiques, le secteur des biens de consommation affiche une dynamique plus contrastée. L'action PepsiCo subit des pressions à la baisse, malgré la publication de revenus pour le deuxième trimestre supérieurs aux attentes du marché. Les investisseurs se focalisent davantage sur les perspectives de croissance des volumes de ventes dans un contexte de ralentissement économique.

L'entreprise fait face à des consommateurs de plus en plus sélectifs, dont le pouvoir d'achat est entamé par une inflation tenace. Cette dynamique confirme que les ménages réduisent leurs dépenses discrétionnaires, ce qui soulève des interrogations sur la capacité des géants de l'alimentation à maintenir leur pouvoir de fixation des prix. Les marques doivent ainsi arbitrer entre le maintien de leurs marges et la préservation de leurs parts de marché.

Le comportement des acheteurs constitue un défi majeur pour l'ensemble du secteur des biens de grande consommation. Les excellents chiffres d'affaires bruts ne suffisent plus à rassurer les opérateurs, qui anticipent une décélération progressive de l'activité liée au resserrement des budgets des ménages. Cette nouvelle donne économique pèse sur la valorisation de nombreuses entreprises du secteur alimentaire.

IBM sous pression face à l'internalisation de l'IA

L'adoption de l'intelligence artificielle modifie en profondeur les relations entre les entreprises et leurs prestataires technologiques. L'action IBM cède environ 3% en séance à Wall Street ce jeudi, affectée par des informations concernant les initiatives technologiques de Starbucks. La chaîne de cafés développe actuellement ses propres outils d'intelligence artificielle en interne.

La stratégie de développement internalisé pourrait à terme remplacer certaines solutions informatiques jusqu'alors fournies par des acteurs externes, dont IBM. Pour les marchés, cette nouvelle illustre un risque sectoriel plus vaste : la volonté des grandes entreprises de maîtriser leur propre infrastructure d'intelligence artificielle pourrait réduire la demande adressée aux groupes de services du numérique traditionnels.

Malgré cette rotation au sein des services informatiques, les acheteurs conservent l'avantage sur les indices globaux. Le rebond de Wall Street témoigne d'une volonté d'aller de l'avant, bien que les opérateurs restent attentifs aux développements géopolitiques et aux prochaines communications de la Réserve fédérale américaine.

❓ FAQ

Quels facteurs expliquent le rebond de Wall Street cette semaine ? Le rebond de Wall Street s'explique principalement par une relative stabilisation des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et par la bonne tenue du marché de l'emploi américain. De plus, les valeurs technologiques liées à l'intelligence artificielle ont attiré de nouveaux flux de capitaux.

Comment la situation de l'action Micron influence-t-elle le secteur technologique ? L'annonce par Micron d'un plan d'investissement de 250 milliards de dollars pour étendre ses capacités de production aux États-Unis rassure les opérateurs. Cette initiative confirme la forte demande matérielle indispensable au développement des centres de données et de l'intelligence artificielle.

Pourquoi l'action IBM a-t-elle reculé malgré l'essor de l'IA ? L'action IBM a reculé de 3% suite à l'annonce du développement d'outils d'intelligence artificielle internes par Starbucks. Les intervenants craignent que l'internalisation des compétences en intelligence artificielle par les grandes entreprises ne réduise leur dépendance aux fournisseurs de services informatiques externes.

Comment s'exposer aux valeurs technologiques américaines ?

L'exposition aux grandes entreprises technologiques américaines peut s'effectuer via l'achat direct d'actions de sociétés du secteur des semi-conducteurs ou des services numériques, ainsi que par l'intermédiaire d'ETF sectoriels regroupant les valeurs liées à la technologie et à l'intelligence artificielle.