Attente de la décision de taux de la Réserve fédérale menée par Kevin Warsh et des résultats trimestriels de Microsoft, Meta, Amazon et Apple.

Rebond sur le S&P 500 porté par l'apaisement géopolitique au Moyen-Orient et la chute des cours du pétrole.

La suspension des opérations militaires entre les États-Unis et l'Iran déclenche un net repli du pétrole brut et redonne des couleurs aux indices américains. Le soulagement géopolitique permet au S&P 500 d'approcher ses plus hauts historiques en séance. Les investisseurs tournent désormais leur attention vers la Réserve fédérale et les résultats trimestriels des géants de la technologie.

Relance des indices américains face aux signaux de la Fed

Détente géopolitique au Moyen-Orient et repli du pétrole

L'annonce d'un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran a provoqué une réaction immédiate sur les marchés de matières premières. Le recul du cours du pétrole réduit la crainte d'un choc d'inflation importée pour l'économie américaine. La baisse soulage Wall Street en libérant du capital vers les actifs risqués. En séance, les contrats futures sur le S&P 500 affichent une progression constante.

Les craintes de perturbations maritimes dans le détroit d'Ormuz s'estompent à mesure que la situation militaire se stabilise. La levée des tensions régionales redonne de la visibilité aux chaînes d'approvisionnement mondiales. Wall Street démontre ainsi sa capacité à absorber le risque géopolitique une fois la menace immédiate écartée. Le reflux de l'aversion au risque favorise le retour des acheteurs sur les actions de croissance.

La baisse des cours de l'énergie réaligne les anticipations d'inflation des opérateurs de marché. La diminution de la pression sur les prix à la consommation offre une marge de manœuvre appréciable aux ménages. Pour suivre l'évolution des matières premières énergétiques, l'analyse du marché des matières premières reste un indicateur central. L'attention se déplace désormais des tensions du Golfe persique vers la conduite de la politique monétaire.

Source: XTB Research

Source: xStation5

Attentes autour de la décision de taux et du discours de Kevin Warsh

La Réserve fédérale conclut sa réunion de politique monétaire ce mercredi soir. Les opérateurs anticipent très majoritairement un maintien des taux d'intérêt à leur niveau actuel. L'intérêt principal réside dans la déclaration officielle du FOMC et dans la conférence de presse animée par le président Kevin Warsh. Ce dernier souhaite marquer une rupture nette avec l'usage traditionnel du forward guidance.

Chaque terme employé par Kevin Warsh sera décrypté pour mesurer la trajectoire future des taux d'intérêt. La banque centrale américaine cherche un équilibre entre la maîtrise de l'inflation et le soutien à la croissance économique. Sans directives explicites sur les prochains mois, la réaction du marché obligataire pourrait générer de la volatilité sur les taux souverains à dix ans.

Les données économiques récentes montrent une trajectoire d'activité robuste, mais des incertitudes subsistent quant à la persistance des pressions tarifaires. Si Kevin Warsh adopte un ton mesuré sans fermer la porte à de futures baisses, le marché des actions y trouvera un soutien additionnel. Les investisseurs obligataires et actions cherchent à évaluer le rythme potentiel du cycle de baisse des taux.

Source: XTB Research

Saison des résultats et actualités des entreprises technologiques

Test majeur pour les méga-caps et les investissements dans l'IA

La saison des résultats du deuxième trimestre entre dans sa phase la plus critique pour les actions technologiques. Microsoft et Meta publient leurs comptes ce mercredi, suivies dès jeudi par Amazon et Apple. Ces quatre poids lourds de la cote ont été les principaux moteurs de la hausse boursière ces derniers mois. Le marché attend la confirmation que la croissance du cloud computing et des services d'intelligence artificielle se maintient à un rythme élevé.

Les dépenses d'investissement des géants de la Tech feront l'objet d'un examen particulièrement rigoureux. Après la décision d'Alphabet d'augmenter ses budgets consacrés aux infrastructures informatiques, les opérateurs s'attendent à des annonces similaires de la part des autres dirigeants. Les investisseurs exigent désormais des preuves concrètes de la rentabilité de ces dépenses colossales. Pour diversifier un portefeuille sur ces valeurs, l'analyse du secteur des actions mondiales offre un cadre de référence clé.

Une publication supérieure aux prévisions consoliderait les valorisations actuelles de ces entreprises. À l'inverse, toute déception sur les marges ou sur les perspectives du second semestre raviverait la volatilité. Le comportement de ces capitalisations boursières déterminera l'orientation générale de Wall Street pour les prochaines semaines. La capacité à générer des flux de trésorerie élevés reste le critère numéro un pour les acheteurs.

Performances individuelles entre semi-conducteurs et secteur énergétique

Le titre Broadcom gagne plus de 2% en séance grâce au dynamisme des semi-conducteurs et à un accord avec Samsung. Le groupe sud-coréen a signé un protocole d'accord de plus de 200 milliards de dollars sur cinq ans, portant sur la fourniture de mémoires HBM pour les puces IA. Ce partenariat couvre également la gravure en 2 nanomètres et le packaging avancé. L'alliance renforce la position de Broadcom sur le marché des puces réseau sur mesure.

Dans le même secteur, D-Wave Quantum bondit d'environ 8% à la suite de l'extension de sa collaboration avec l'opérateur AT&T. L'entreprise de télécommunications utilise l'informatique quantique pour optimiser la gestion de son réseau et réduire les pannes d'utilisation. Par ailleurs, HSBC a relevé son objectif de cours sur Applied Materials et Lam Research en raison d'une demande soutenue pour les équipements de fabrication de puces. Ces hausses confirment l'engouement persistant des investisseurs pour l'infrastructure technologique.

À l'opposé, l'action Exxon Mobil cède environ 2% dans le sillage du repli sectoriel de l'énergie. La baisse brutale des cours du brut pèse sur les valorisations des compagnies pétrolières intégrées. La perspective d'un retour à une navigation fluide à travers le détroit d'Ormuz réduit la prime de risque géopolitique sur l'or noir. Pour s'exposer à ce secteur tout en diluant le risque individuel, le recours aux ETF sectoriels constitue une alternative couramment observée chez les investisseurs.

❓ Foire aux questions

Pourquoi les indices américains progressent-ils après l'annonce au Moyen-Orient ? Le rebond des indices américains s'explique par l'annonce du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Cette accalmie géopolitique a provoqué une nette chute du cours du pétrole, réduisant ainsi les craintes d'une poussée d'inflation et incitant les investisseurs à revenir vers le S&P 500.

Quelle est l'influence de la Réserve fédérale sur le S&P 500 cette semaine ? La décision de taux de la Fed et les déclarations de son président Kevin Warsh orientent directement le comportement des marchés. L'abandon du forward guidance traditionnel oblige les intervenants à analyser chaque donnée macroéconomique pour anticiper l'évolution future du coût du crédit sur les indices américains.

Quels sont les enjeux des publications de la Tech pour les actions technologiques ? Les résultats de Microsoft, Meta, Amazon et Apple permettent de vérifier si la demande en cloud et en intelligence artificielle reste solide. La confirmation de dépenses d'investissement élevées soutient la valorisation des actions technologiques cotées à New York.

Comment s'exposer au secteur technologique ou énergétique sur les marchés financiers ? Un investisseur peut choisir de s'exposer directement via des actions de sociétés cotées ou d'opter pour une gestion diversifiée grâce à des ETF répliquant des indices sectoriels. Ces véhicules permettent d'investir sur une thématique globale comme les semi-conducteurs ou l'énergie sans dépendre d'une seule valeur.