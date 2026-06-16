La France annonce un investissement de 655 millions d'euros dans l'intelligence artificielle pour les services de l'État.

La France marque une rupture technologique majeure en remplaçant l'entreprise Palantir au sein de la DGSI. Le gouvernement privilégie l'alternative nationale ChapsVision pour le traitement de ses données, actant une politique claire de souveraineté numérique. Cette décision intervient dans un climat de défiance européenne croissante envers les groupes américains régulièrement ciblés par les investisseurs en actions.

Palantir face à la quête de souveraineté européenne

La DGSI choisit l'alternative française ChapsVision

La Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) met un terme à sa collaboration avec la société technologique américaine Palantir. Les autorités françaises remplacent ce prestataire historique par l'entreprise nationale ChapsVision pour la gestion de ses systèmes d'intégration de données. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a officialisé cette transition informatique ce mardi.

Cette décision reflète la stratégie du gouvernement en matière d'équipements numériques sensibles. Le chef du gouvernement a précisé, via une vidéo publiée sur le réseau X, que la France refuse d'accepter de nouvelles dépendances stratégiques vis-à-vis de puissances étrangères. L'objectif affiché est de garantir une autonomie technique sur les outils d'intelligence artificielle.

De son côté, la direction de Palantir affirme que le contrat à long terme avec la DGSI demeure pleinement effectif. Ce partenariat avait d'ailleurs fait l'objet d'un renouvellement spécifique à la fin de l'année 2025. La société française ChapsVision n'a pas encore répondu aux demandes de commentaires concernant cette annonce gouvernementale.

Un mouvement de défiance généralisé en Europe

Le retrait du groupe cofondé par le milliardaire américain Peter Thiel s'inscrit dans un contexte de méfiance continentale. Les gouvernements européens réduisent progressivement leur dépendance aux plateformes technologiques américaines. L'imprévisibilité de Donald Trump sur la scène internationale pousse les alliés européens à se demander si le soutien des États-Unis en matière de sécurité reste un acquis définitif.

D'autres nations européennes ont déjà pris des mesures similaires concernant l'utilisation des logiciels de Palantir. L'armée allemande a récemment annoncé publiquement l'abandon des services de la firme. Au Royaume-Uni, des pressions politiques intenses obligent le gouvernement à réexaminer un contrat de 382 millions d'euros liant le National Health Service au groupe d'analyse de données.

Les autorités locales britanniques emboîtent également le pas à ces décisions étatiques. Le maire de Londres, Sadiq Khan, a bloqué un contrat évalué à 50 millions de livres sterling entre les forces de police de la capitale et Palantir, en invoquant des problèmes liés à la passation de marchés et au rapport qualité-prix. L'entreprise technologique a réagi en menaçant directement d'engager des poursuites judiciaires.

Les investissements de la France dans l'intelligence artificielle

Un plan national pour les services publics

Le gouvernement français accompagne sa prise de distance avec Palantir par des annonces de financement massif. Sébastien Lecornu a dévoilé une enveloppe budgétaire de 655 millions d'euros dédiée au développement de l'intelligence artificielle sur le territoire national. Cette somme vise à doter le pays d'infrastructures numériques totalement indépendantes.

Une part significative de ces investissements servira à concevoir un outil conversationnel unifié. Ce chatbot commun équipera l'ensemble des services de l'État afin d'harmoniser les traitements informatiques de l'administration. La démarche exclut le recours aux acteurs technologiques extérieurs afin de privilégier directement l'écosystème numérique français.

Le secteur de la santé figure parmi les cibles prioritaires de ce déploiement budgétaire. L'agence publique d'assurance maladie Ameli bénéficiera d'un chatbot dédié pour interagir directement avec le public. L'État prévoit également la création d'une nouvelle plateforme numérique visant à simplifier l'accès global aux données de santé. Ces initiatives offrent de nouvelles perspectives aux entreprises du secteur, comparables aux valeurs regroupées dans les ETF technologiques.

Quelles perspectives pour les valeurs technologiques ?

Les restrictions imposées par les autorités modifient le cadre d'activité des firmes américaines. L'exemple récent de l'entreprise Anthropic souligne la rudesse du contexte réglementaire croisé. La société a décidé d'interdire brusquement l'accès à ses modèles d'intelligence artificielle les plus avancés à tous les ressortissants étrangers.

Cette mesure drastique de blocage fait suite à une injonction directe du gouvernement américain. Les États-Unis invoquent des motifs de sécurité nationale pour limiter la diffusion de leurs technologies de pointe hors de leurs frontières. Ce repli protectionniste justifie en miroir la volonté d'autonomie affichée par les dirigeants européens. Une recomposition du marché qui influence la composition des grands indices boursiers internationaux.

Le marché technologique mondial traverse une phase de fragmentation géographique marquée. Les entreprises vendant des outils basés sur l'intelligence artificielle de niveau militaire, à l'image des produits proposés par Palantir aux gouvernements, se heurtent désormais à des barrières étatiques strictes. Les annonces successives de résiliations illustrent la primauté actuelle des impératifs de défense nationale sur l'intégration technologique globale.

❓ FAQ

Pourquoi la DGSI rompt-elle son contrat avec le groupe Palantir ? Le gouvernement français invoque la nécessité de mettre fin aux dépendances stratégiques dans le domaine du numérique. Le remplacement de la firme américaine par ChapsVision s'inscrit dans une volonté politique d'autonomie face aux outils développés par des puissances étrangères.

Comment la France compte-t-elle développer son intelligence artificielle ? Le Premier ministre a annoncé un programme d'investissement massif de 655 millions d'euros. Ces fonds permettront notamment de créer un chatbot commun pour tous les services de l'État et un outil dédié à la santé publique pour l'agence Ameli.

L'action Palantir est-elle la seule ciblée par les gouvernements européens ? Le rejet des solutions technologiques américaines dépasse le seul cas de la France. L'armée allemande a également abandonné les produits du groupe, tandis que le Royaume-Uni réévalue actuellement plusieurs contrats majeurs dans la santé et la sécurité. Par ailleurs, d'autres firmes comme Anthropic font face à des restrictions directes imposées par le gouvernement américain.