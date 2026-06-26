Panique sur les marchés boursiers chinois 🚩 Alibaba a perdu 50 % par rapport à son plus haut historique

Les actions chinoises restent soumises à une forte pression à la vente, et le sentiment des investisseurs à l’égard de la deuxième économie mondiale continue de se détériorer. L’indice Hang Seng China Enterprises est entré dans une phase technique de marché baissier après avoir chuté de plus de 20% par rapport à son pic d’octobre, tandis que l’indice composite de Shanghai et l’indice Shenzhen Component enregistrent eux aussi de fortes baisses. Les investisseurs craignent de plus en plus que la reprise économique chinoise reste trop faible pour se traduire par une croissance durable des bénéfices, en particulier pour les entreprises technologiques et celles orientées vers la consommation.

Une pression supplémentaire provient de l’escalade des tensions technologiques entre les États-Unis et la Chine, suite aux accusations portées par Anthropic selon lesquelles Alibaba aurait tenté d’extraire illicitement des capacités avancées en matière d’intelligence artificielle. Dans le même temps, le marché s’interroge de plus en plus sur la capacité des milliards de dollars investis dans l’IA à générer, à terme, des rendements suffisants, d’autant plus que les restrictions américaines à l’exportation continuent de limiter l’accès de la Chine aux semi-conducteurs de pointe. En conséquence, les investisseurs réduisent leur exposition aux actions chinoises malgré des valorisations de plus en plus attractives pour de nombreuses entreprises.

Hong Kong entre en phase baissière alors que le sentiment à l’égard des actions chinoises se détériore

Hong Kong est actuellement le maillon faible du marché boursier chinois. L’indice Hang Seng China Enterprises, qui suit les plus grandes entreprises chinoises continentales cotées à l’étranger, a chuté de plus de 20% par rapport à son plus haut niveau d’octobre, entrant officiellement en phase baissière d’un point de vue technique. Dans le même temps, l’indice Shanghai Composite recule d’environ 1,1% et l’indice Shenzhen Component a chuté de près de 1,6%, ce qui souligne que la vague de ventes touche aussi bien les marchés offshore que ceux de la Chine continentale.

Il y a quelques jours à peine, les excellents résultats de Micron avaient ravivé l’optimisme dans les secteurs mondiaux des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle. Cet optimisme s’estompe désormais rapidement, les investisseurs se recentrant sur les défis structurels auxquels est confrontée l’économie chinoise et sur les coûts croissants de la course mondiale à l’IA.

Alibaba revient au cœur du conflit technologique entre les États-Unis et la Chine

Alibaba est un autre catalyseur de la récente vague de ventes. La société américaine d’intelligence artificielle Anthropic a informé le Sénat américain que des entités affiliées à Alibaba et à son laboratoire de recherche en IA avaient mené ce qu’elle décrit comme la plus grande attaque par distillation d’IA jamais connue contre ses modèles Claude.

Selon Anthropic, entre le 22 avril et le 5 juin, des opérateurs liés à Alibaba auraient utilisé environ 25 000 comptes frauduleux pour générer près de 28,8 millions d’interactions avec les modèles Claude, dans le but de reproduire leurs capacités et d’utiliser les résultats pour entraîner des systèmes d’IA concurrents.

Si ces allégations sont confirmées, cette affaire pourrait renforcer les arguments en faveur d’un resserrement supplémentaire des contrôles à l’exportation américains visant les entreprises chinoises d’intelligence artificielle. Pour les investisseurs, cela représente une nouvelle augmentation du risque réglementaire et géopolitique, qui reste depuis plusieurs années l’un des principaux facteurs à l’origine des décotes de valorisation dans l’ensemble du secteur technologique chinois.

La faiblesse des dépenses de consommation reste le principal défi économique de la Chine

Cependant, les tensions géopolitiques ne sont pas la seule raison expliquant la faiblesse des actions chinoises. Les investisseurs accordent une attention croissante aux fondamentaux nationaux. Les dépenses de consommation restent plus faibles que prévu, le marché immobilier ne s’est pas encore stabilisé et le rythme de la reprise économique chinoise continue de décevoir tant les investisseurs nationaux qu’internationaux.

Cela revêt une importance particulière pour les entreprises de commerce électronique telles qu’Alibaba et JD.com, dont la croissance à long terme du chiffre d’affaires dépend fortement de la consommation des ménages. Sans un rebond significatif de la demande des consommateurs, ces entreprises auront du mal à retrouver les taux de croissance observés avant le ralentissement du marché immobilier chinois.

L’intelligence artificielle peut-elle encore stimuler le secteur technologique chinois ?

Les investisseurs font de plus en plus la distinction entre l’essor mondial de l’IA et les perspectives des entreprises technologiques chinoises. Alors que les entreprises américaines continuent de bénéficier d’une demande record en puces d’IA de pointe et en infrastructures de centres de données, les entreprises chinoises doivent développer leurs modèles d’IA avec un accès limité aux semi-conducteurs de pointe et face à des contrôles américains de plus en plus restrictifs sur les exportations de technologies.

En conséquence, les investisseurs se montrent de plus en plus prudents quant à la question de savoir si les capitaux colossaux déployés dans l’IA à travers la Chine généreront finalement des rendements attractifs.

Qu’est-ce qui déterminera l’orientation des actions chinoises ?

Au cours des prochains mois, trois facteurs devraient déterminer l’orientation des marchés boursiers chinois. Premièrement, le rythme de la reprise de la consommation intérieure et les données macroéconomiques générales. Deuxièmement, l’évolution des relations technologiques entre les États-Unis et la Chine et l’éventuelle mise en place de restrictions supplémentaires à l’exportation. Troisièmement, les résultats financiers des plus grandes entreprises technologiques chinoises, qui révéleront si les investissements massifs dans l’intelligence artificielle commencent à se traduire par une croissance significative du chiffre d’affaires et des bénéfices.

Tant que ces trois domaines n’auront pas commencé à envoyer des signaux plus positifs, les actions chinoises devraient rester sous pression malgré des valorisations de plus en plus attractives et des multiples fondamentaux historiquement bas.

Graphiques d’Alibaba et du Hang Seng (CHN.cash)

L’action Alibaba a déjà chuté de plus de 50% par rapport à son pic de 2025 et s’échange actuellement à près de 30 % en dessous de sa moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200). Le sentiment à l’égard des actifs chinois reste extrêmement faible, d’autres grands noms de la technologie, notamment Baidu, Tencent et Yum China, reculant également aux côtés d’Alibaba.

Source: xStation5

Le contrat à terme Hang Seng a chuté à des niveaux qui n'avaient plus été observés depuis avril 2025, lorsque Donald Trump avait annoncé l'instauration de droits de douane sur les importations chinoises, déclenchant une guerre commerciale de courte durée.

Source: xStation5