Panique sur les marchés boursiers européens de la défense 🚩 Quelle sera la suite pour le secteur européen du réarmement ?

Les entreprises européennes du secteur de la défense subissent une forte pression à la vente après la décision du gouvernement allemand d'annuler le programme de frégates F126. Les actions des sociétés allemandes Rheinmetall, Hensoldt et Renk ont fortement chuté, entraînant dans leur sillage l’ensemble du secteur européen de la défense, alors que les investisseurs réévaluent les risques liés au cycle de réarmement de l’Europe et à ses perspectives à long terme. La décision de Berlin démontre que, même dans un contexte de hausse rapide des budgets de défense, les marchés publics restent hautement politiques, soumis à l’évolution des priorités militaires et vulnérables aux changements de stratégie gouvernementale.

Il convient de noter que les valeurs du secteur de la défense sont déjà sous pression depuis un certain temps, la forte dynamique haussière du secteur semblant s’essouffler après plusieurs années de gains exceptionnels. À la suite de l’accord préliminaire entre les États-Unis et l’Iran, un autre événement « cygne noir » – potentiellement bien plus significatif – pour le secteur pourrait être l’évolution de la guerre en Ukraine. Après plus de quatre ans de conflit et une impasse persistante sur le champ de bataille, la Russie et l’Ukraine pourraient finalement être poussées vers des négociations par des pressions économiques et politiques croissantes.

La correction en cours dans l’ensemble du secteur de la défense montre qu’investir dans ce domaine est bien plus complexe que de simplement acheter des actions d’entreprises bénéficiant d’une hausse des dépenses militaires. Les programmes d’acquisition individuels peuvent être retardés, renégociés, voire annulés si les gouvernements estiment que d’autres priorités en matière de défense offrent un meilleur retour sur investissement. La question clé est désormais de savoir si, dans l’éventualité où le conflit en Europe de l’Est finirait par s’apaiser, les gouvernements européens resteront suffisamment engagés pour honorer leurs promesses d’investissement à long terme dans la défense.

Le marché s’est vu rappeler qui est réellement le client

Indépendamment des perspectives à long terme du secteur et du fait que les tensions géopolitiques restent élevées à l’échelle mondiale, le catalyseur immédiat de la vague de ventes a été la décision de Berlin d’abandonner le programme portant sur six frégates F126, un contrat estimé à plus de 12 milliards d’euros. Au lieu de poursuivre ce projet retardé et de plus en plus coûteux, l’Allemagne a choisi d’acheter huit frégates MEKO A-200, de plus petite taille, auprès de TKMS, invoquant des dépassements de coûts, des retards et la nécessité de renforcer plus rapidement ses capacités navales.

Pour les investisseurs, cela a constitué un rappel important : même en période de dépenses de défense record, les décisions d’achat restent fortement influencées par la politique, l’évolution des priorités militaires et les risques liés à l’exécution des projets. C’est l’une des caractéristiques déterminantes du secteur de la défense. Les gouvernements sont en effet les seuls clients, et ils peuvent rapidement réorienter leurs priorités de dépenses entre les véhicules blindés, les munitions, les systèmes de défense aérienne, les drones, la cybersécurité ou les technologies spatiales.

Une correction après une remontée spectaculaire

Il y a quelques mois à peine, les entreprises européennes du secteur de la défense figuraient parmi les grands gagnants de la remontée boursière que connaît le continent depuis plusieurs années. Rheinmetall, Leonardo, Saab, BAE Systems, Thales et Hensoldt ont toutes bénéficié d’une hausse sans précédent des commandes militaires à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et de l’augmentation constante des budgets de défense des pays de l’OTAN.

Cependant, une telle hausse extraordinaire a également poussé les attentes des investisseurs à des niveaux très élevés. En conséquence, toute information suscitant des doutes quant à l’exécution des projets, au calendrier des contrats ou à la croissance future du chiffre d’affaires a commencé à déclencher des réactions disproportionnées sur les marchés.

Les analystes soulignent que la capitalisation boursière de Rheinmetall a chuté de plus de 10 milliards d’euros à la suite de l’annonce concernant le F126, alors même que la valeur économique du contrat annulé était nettement inférieure. Cela suggère que la correction actuelle ne se limite pas à la perte d’un seul projet, mais reflète plutôt une réévaluation plus large des perspectives de croissance futures.

Cela signifie-t-il que l’Europe s’apprête à réduire ses dépenses de défense ? À ce stade, peu d’éléments viennent étayer un tel scénario. Néanmoins, les investisseurs pourraient de plus en plus intégrer cette possibilité dans leurs anticipations, compte tenu de l’évolution du paysage politique dans des pays tels que l’Italie, le Royaume-Uni et même l’Allemagne.

Malgré la récente correction, les fondamentaux à long terme restent solides. Les membres de l’OTAN ont convenu d’augmenter progressivement les dépenses liées à la défense et à la sécurité pour atteindre 5% du PIB d’ici 2035, dont 3,5% alloués aux dépenses militaires conventionnelles et 1,5 % supplémentaire consacré aux infrastructures, à la logistique, à la cybersécurité et à la résilience nationale au sens large.

Dans le même temps, l’Europe reste confrontée à plusieurs besoins d’investissement structurels, notamment :

la reconstitution des stocks de munitions épuisés par le soutien militaire apporté à l’Ukraine,

la modernisation des équipements militaires obsolètes,

le renforcement des capacités nationales de production dans le domaine de la défense,

l’augmentation des investissements dans la défense aérienne, les systèmes sans pilote et les technologies spatiales.

Cela laisse penser que les dépenses globales de défense devraient rester élevées pendant de nombreuses années, même si la composition de ces dépenses évolue considérablement au fil du temps.

Qu’est-ce que cela signifie pour les investisseurs ? Des graphiques inquiétants pour Rheinmetall et Hensoldt

Du point de vue de l’investissement, la diversification des sources de revenus revêt une importance croissante. Les entreprises présentes dans plusieurs segments du secteur de la défense, des véhicules blindés et des munitions aux systèmes radar, en passant par l’électronique militaire, les drones et les technologies de défense de pointe, sont généralement moins vulnérables aux décisions d’achat prises au cas par cas.

Malgré la vague de ventes actuelle, la plupart des analystes continuent de penser que le cycle de réarmement européen se prolongera largement au cours de la prochaine décennie. Les événements récents doivent être considérés avant tout comme un rappel de la nature politique des marchés publics de défense, plutôt que comme la preuve que l’essor des dépenses de défense en Europe a pris fin.

Si l’on examine l’évolution du cours des actions des deux principaux équipementiers allemands du secteur de la défense, Rheinmetall et Hensoldt, on constate que les deux sociétés ont désormais chuté de plus de 50% par rapport à leurs plus hauts respectifs. Le brusque revirement a ramené leurs cours à des niveaux qui n’avaient plus été observés depuis le printemps 2025, soulignant à quel point le sentiment des investisseurs à l’égard du secteur a radicalement basculé.

L

Source: xStation5

Rheinmetall continue d'afficher une solide rentabilité opérationnelle, sa marge d'exploitation atteignant environ 17,1% malgré la correction actuelle du cours de l'action. L'EBITDA trimestriel reste volatil mais a affiché plusieurs niveaux records au cours des derniers trimestres, reflétant l'ampleur croissante de l'exécution des contrats. Dans le même temps, le titre a reculé de plus de 39% depuis le début de l'année et de plus de 45% au cours de l'année écoulée, tandis que sa valorisation reste élevée avec un ratio cours/bénéfice d'environ 60. Dans l'ensemble, le graphique met en évidence le décalage croissant entre les solides fondamentaux opérationnels de la société et la détérioration du sentiment des investisseurs.

Source: XTB Research

Le chiffre d'affaires de Rheinmetall a presque doublé depuis 2020, atteignant près de 10 milliards d'euros en 2025, tandis que le résultat net a progressé pour s'établir à environ 696 millions d'euros. Dans le même temps, le ROIC s'est amélioré pour s'établir à environ 16,6%, restant largement supérieur au WACC de 11,7% de la société, ce qui indique que Rheinmetall continue de créer de la valeur pour ses actionnaires. Malgré ces fondamentaux financiers solides, l'action reste en phase de forte correction après son précédent rallye record. Cela suggère que les investisseurs se concentrent actuellement davantage sur le risque d'un ralentissement futur de la croissance des commandes que sur les solides performances financières historiques de la société.

Source: XTB Research

Eryk Szmyd, analyste des marchés financiers chez XTB